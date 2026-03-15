Résultat municipale 2026 à Briare (45250) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Briare. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Briare, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Briare [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Gabriel DENIZOT
Gabriel DENIZOT POUR BRIARE, UNE VOIE NOUVELLE ! 		732 42,24%
Mathilde PARIS
Mathilde PARIS ENSEMBLE POUR BRIARE ! 		633 36,53%
Valérie VICHERAT
Valérie VICHERAT S'UNIR POUR AGIR 		215 12,41%
Pierre-François BOUGUET
Pierre-François BOUGUET BRIARE POUR TOUS AVEC PIERRE-FRANCOIS BOUGUET 		153 8,83%
Participation au scrutin Briare Partiels *
Taux de participation 62,35%
Taux d'abstention 37,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 1 772

* Résultats partiels sur 75% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Centre-Val de Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Centre-Val de Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Briare

En savoir plus sur Briare