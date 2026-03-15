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19:18 - Briare et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Briare comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 5 012 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 302 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 069 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 14,94% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 14,68% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Briare accueille une communauté diversifiée, avec ses 426 résidents étrangers, soit 8,50% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 30,54% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 117,67 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Pour finir, Briare incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Briare ? Le parti à la flamme restait loin du match lors des municipales à Briare en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen obtenait 28,76% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 48,27% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 31,73% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste sécurisait 54,04% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 39,74% lors du choc des européennes 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 45,38% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 50,45% lors du vote final, et un siège remporté par Constance de Pélichy.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 46,67 % de participation En ce jour de municipale à Briare, la mobilisation sera très observée. La mobilisation s'élevait à 46,67 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur l'événement. L'élection suprême en 2022 avait toutefois provoqué un fort engouement, avec 69,75 % de participation dans la ville (contre une abstention à 30,25 %). La mobilisation atteignait de son côté 46,60 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 61,52 %, contre seulement 46,54 % en 2022. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de ranger Briare comme une ville assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Briare : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Briare. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Briare avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 39,74% des inscrits. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Mathilde Paris (Rassemblement National) en tête avec 45,38% au premier tour, devant Constance de Pélichy (Divers droite) avec 27,87%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Mathilde Paris culminant à 50,45% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Briare s'était résolument orientée à le Rassemblement national L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Briare s'inscrit comme une commune acquise au camp nationaliste. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Briare plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,76% des inscrits, devant Emmanuel Macron avec 25,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,73% pour Emmanuel Macron, contre 48,27% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Briare plébiscitaient Mathilde Paris (RN) avec 31,73% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,04% des suffrages.

12:58 - De quelle façon a évolué l'imposition à Briare en vue des municipales ? À Briare, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,73 % en 2024 (derniers chiffres en date), rapportant à la ville 219 510 € la même année, contre quelque 857 800 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Briare a évolué pour se fixer à 42,76 % en 2024 (contre 17,60 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Briare a atteint 1 147 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 705 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Briare Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Briare. Lors de la première manche de ce scrutin, Pierre-François Bouguet (Divers droite) a dominé les débats avec 33,18% des bulletins. Sur la seconde marche, Georges Domergue (Divers centre) a rassemblé 22,27% des voix. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Pierre-François Bouguet l'a finalement emporté avec 657 voix (37,01%), face à Ted Fernand Ghali rassemblant 596 votants (33,57%) et Georges Domergue obtenant 29,40% des suffrages. Contre toute attente, le candidat arrivé en deuxième position a pu revenir dans la course avec de solides réserves de voix, ce qui a rendu l'issue très serrée. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Ted Fernand Ghali a certes bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 192 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Divers droite a certainement bénéficié du transfert des voix des listes éliminées. La formation minoritaire est sommée de neutraliser l'avantage du sortant dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.