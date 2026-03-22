Résultat de l'élection municipale 2026 à Briatexte : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Briatexte

Le deuxième tour des élections municipales à Briatexte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Condat
Laurent Condat Divers
AGISSONS AUJOURD'HUI POUR BIEN VIVRE DEMAIN
  • Laurent Condat
  • Isabel Fuentes
  • Philippe Rouan
  • Vanessa Brugnoni
  • Arnaud Lechevallier
  • Jennifer Lopes
  • Guillaume Grenouillac
  • Amina Mebarki
  • Cyril Parmentier
  • Caroline Ablin
  • Viktor Oleszek
  • Jessica Sancéré
  • Christophe Reilles
  • Gaëlle Beugnot
  • Jean-Marc Seghiri
  • Jeanette Noque
  • Léo Guinchard
  • Natacha Souet
  • Thomas Llorden
Richard Angosto
Richard Angosto Divers
RACINES ET AVENIR BRIATEXTE
  • Richard Angosto
  • Carole Grosjean-Balard
  • Michel Pontier
  • Michèle Monmayran
  • Alain Amalric
  • Florine Pellizzari
  • Nicolas Monmayran
  • Magali Roudier
  • Nicolas Dos Santos
  • Martine Claraz-Angosto
  • Frédéric Menestreau
  • Valerie Haas
  • Christian Abeille
  • Eloïse Pelizzon
  • Clément Bru
  • Sonia Martinez
  • Nicolas Soubaye
  • Jennifer Daubanton
  • Philippe Pelizzon
  • Anne-Marie Llorden
  • Alain Glade

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Briatexte

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard ANGOSTO
Richard ANGOSTO (Ballotage) RACINES ET AVENIR BRIATEXTE 		447 44,70%
Laurent CONDAT
Laurent CONDAT (Ballotage) AGISSONS AUJOURD'HUI POUR BIEN VIVRE DEMAIN 		331 33,10%
Alain BRU
Alain BRU (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR BRIATEXTE 		222 22,20%
Participation au scrutin Briatexte
Taux de participation 66,97%
Taux d'abstention 33,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 1 044

Source : ministère de l’Intérieur

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