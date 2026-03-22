Résultat de l'élection municipale 2026 à Briatexte : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Briatexte [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Briatexte sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Briatexte.
L'actu des élections municipales 2026 à Briatexte
11:46 - Richard Angosto, Laurent Condat et Alain Bru forment le trio de tête à Briatexte
Les élections municipales 2026 à Briatexte ont vu Richard Angosto terminer en tête il y a une semaine avec 44,70 % des votes. À sa suite, Laurent Condat est arrivé en deuxième position avec 33,10 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alain Bru a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Briatexte, le vote a mobilisé 66,97 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Briatexte
Le deuxième tour des élections municipales à Briatexte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Condat
Divers
AGISSONS AUJOURD'HUI POUR BIEN VIVRE DEMAIN
|
|
Richard Angosto
Divers
RACINES ET AVENIR BRIATEXTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Briatexte
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard ANGOSTO (Ballotage) RACINES ET AVENIR BRIATEXTE
|447
|44,70%
|Laurent CONDAT (Ballotage) AGISSONS AUJOURD'HUI POUR BIEN VIVRE DEMAIN
|331
|33,10%
|Alain BRU (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR BRIATEXTE
|222
|22,20%
|Participation au scrutin
|Briatexte
|Taux de participation
|66,97%
|Taux d'abstention
|33,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|1 044
Source : ministère de l’Intérieur
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