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19:18 - Bricquebec-en-Cotentin : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales À Bricquebec-en-Cotentin, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,88% et une densité de population de 77 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2 406 euros par mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2976 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,63%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,16%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Bricquebec-en-Cotentin mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,82% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Que pèse le RN à Bricquebec-en-Cotentin aux municipales ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Bricquebec-en-Cotentin en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,83% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 44,97% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 21,25% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bricquebec-en-Cotentin comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 34,20% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 33,68% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il finira avec 40,43% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Bricquebec-en-Cotentin au crible Dans le cadre des municipales de 2026 à Bricquebec-en-Cotentin, l'abstention jouera un rôle essentiel sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 54,20 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 45,80 %) alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 27,95 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 57,39 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 38,00 % au premier tour, contre 55,25 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une commune marquée par l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Bricquebec-en-Cotentin La préférence des électeurs de Bricquebec-en-Cotentin a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Bricquebec-en-Cotentin avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,20% des bulletins. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Bricquebec-en-Cotentin portaient leur choix sur Pierre Giry (Union de l'extrême droite) avec 33,68% au premier tour. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Stéphane Travert (Majorité présidentielle), avec 59,57%.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Bricquebec-en-Cotentin : ce qu'il faut retenir La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Bricquebec-en-Cotentin plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 31,64% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 26,83%. Lors de la finale de l'élection à Bricquebec-en-Cotentin, les électeurs accordaient 55,03% pour Emmanuel Macron, contre 44,97% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Bricquebec-en-Cotentin accordaient leurs suffrages à Stéphane Travert (Ensemble !) avec 32,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,16%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Bricquebec-en-Cotentin : un impact sur les élections municipales Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Bricquebec-en-Cotentin, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 10,28 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 44 000 euros, marquant une forte baisse face aux 446 900 euros récoltés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Bricquebec-en-Cotentin s'est établi à 42,95 % en 2024 (contre 16,53 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Bricquebec-en-Cotentin s'est établi à 587 euros en 2024 (contre 343 € en 2020).

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat des élections de 2020 à Bricquebec-en-Cotentin À Bricquebec-en-Cotentin, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés très éclairants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Denis Lefer (Divers droite) a pris les commandes en obtenant 60,49% des bulletins. Juste derrière, Patrice Pillet (Divers droite) a obtenu 830 suffrages en sa faveur (39,50%). Cette victoire écrasante de Denis Lefer a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bricquebec-en-Cotentin, ce décor a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque ce dimanche afin de remettre en cause cette mainmise, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.