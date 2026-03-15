Résultat municipale 2026 à Bricquebec-en-Cotentin (50260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bricquebec-en-Cotentin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bricquebec-en-Cotentin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bricquebec-en-Cotentin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis LEFER
Denis LEFER (26 élus) AGIR ENSEMBLE POUR BRICQUEBEC EN COTENTIN 		1 440 53,91%
  • Denis LEFER
  • Christine HENRY
  • Patrick BURNEL
  • Anouk BATES
  • Marcel EUSTACHE
  • Véronique MARTIN-MORVAN
  • Frédéric PIÉDAGNEL
  • Françoise PERREE
  • Yann LECONTE
  • Brigitte DALARUN
  • Guillaume DUCHESNE
  • Dany ONFROY
  • David BRASY
  • Aurore LANDE
  • Christophe GUERARD
  • Séverine LEFER
  • Guillaume LETOUPIN
  • Catherine HALLEY
  • Stéphane MICHEL
  • Estelle LEMERAY
  • Samuel MENDRET
  • Clara PEZET
  • Harold ALEXANDRE
  • Noémie COLLAS DUGENETEL
  • Fabien BUONO
  • Colette TOUPOTTE
Sylvie DUSSAUX
Sylvie DUSSAUX (7 élus) VOUS, D'ABORD ! 		1 231 46,09%
  • Sylvie DUSSAUX
  • Jean-Luc PELLERIN
  • Jacqueline SAVARY
  • Denis COTTEBRUNE
  • Marie-Pierre BRISSET
  • Hervé PETIT
  • Cindy DUCOS
Participation au scrutin Bricquebec-en-Cotentin
Taux de participation 57,34%
Taux d'abstention 42,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 2 768

Source : ministère de l’Intérieur

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