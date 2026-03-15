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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Bricqueville-sur-Mer À Bricqueville-sur-Mer, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 98 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,49%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (69,04%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 853 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,85%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,41%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 22,29%, comme à Bricqueville-sur-Mer, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Bricqueville-sur-Mer ? Le RN n'était pas représenté pour la dernière municipale à Bricqueville-sur-Mer en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 20,32% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 37,18% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 14,53% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Bricqueville-sur-Mer comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 32,71% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier round, par un résultat de 32,32% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il achèvera sa course avec 39,07% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux de participation à Bricqueville-sur-Mer aux dernières élections ? En marge de cette municipale 2026, l'état de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Bricqueville-sur-Mer. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 56,86 %, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 43,14 %) alors que la pandémie du Covid-19 avait dissuadé un grand nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 20,13 % des citoyens en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait de son côté 39,85 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 21,31 %, contre 47,83 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Qui a dominé les élections il y a deux ans à Bricqueville-sur-Mer ? Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Bricqueville-sur-Mer portaient leur choix sur Stéphane Travert (Majorité présidentielle) avec 32,93% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Travert culminant à 60,93% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,71%). La situation politique de Bricqueville-sur-Mer a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Bricqueville-sur-Mer : coup d'oeil sur les scores de la présidentielle et des législatives 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Bricqueville-sur-Mer une ville acquise au bloc central. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bricqueville-sur-Mer plaçait en effet Emmanuel Macron en tête avec 32,91% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 20,32%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,82% pour Emmanuel Macron, contre 37,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Bricqueville-sur-Mer soutenaient en priorité Stéphane Travert (Ensemble !) avec 33,39% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,36% des suffrages.

12:58 - Bricqueville-sur-Mer : la fiscalité constatée avant les municipales En matière d'impôts locaux à Bricqueville-sur-Mer, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à environ 618 euros en 2024 (année des dernières données) contre 385 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 38,81 % en 2024 (contre près de 15,52 % en 2020). Ce taux s'intègre dans un panorama national où la moyenne se situe aux alentours de 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 32 100 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 119 100 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 9,61 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Bricqueville-sur-Mer Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Bricqueville-sur-Mer. Seule en lice, la liste menée par Hervé Bougon a naturellement recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Bricqueville-sur-Mer, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Le défi à l'occasion de ces nouvelles élections sera de voir si une opposition a émergé contre cette mainmise. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse très clair a d'ores et déjà été donné.