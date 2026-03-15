Résultat municipale 2026 à Bricqueville-sur-Mer (50290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bricqueville-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bricqueville-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bricqueville-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BOSQUET
Patrick BOSQUET (12 élus) ensemble pour bricqueville-sur-mer 		436 56,11%
  • Patrick BOSQUET
  • Clarisse GLINCHE
  • Philippe FINEL
  • Claire POTIER
  • Hugo DELALLEE
  • Vanessa GENDRIN
  • Hubert LAINÉ
  • Emilie HANQUEZ
  • Philippe FAUVEL
  • Angélique DUDOUIT
  • Thomas DE MONTZEY
  • Marine PLAINE
Hervé BOUGON
Hervé BOUGON (3 élus) bien vivire à bricqueville sur mer 		341 43,89%
  • Hervé BOUGON
  • Danièle BAILLIEUX-HENRY
  • Dominique LACQUEMANT
Participation au scrutin Bricqueville-sur-Mer
Taux de participation 73,09%
Taux d'abstention 26,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 796

Source : ministère de l’Intérieur

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