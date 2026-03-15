Résultat de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert

Tête de listeListe
Franck Denion
Franck Denion Liste des Républicains
Brie, ville et campagne 2026 2032
  • Franck Denion
  • Marie-Christine Rodrigues Da Silva
  • Marius Arron
  • Mélanie Vidal
  • Pascal Charpentier
  • Carole Crechet
  • Brice Lloret
  • Vanessa Le Fur
  • Bruno Avignon
  • Maggy Blanchemain
  • Bernard Hatlas
  • Virginie Sire
  • Émilion Bayle
  • Gwendoline Laurent
  • Thierry Le Moullec
  • Rebecca Libouban
  • Damien Rekis
  • Virginie Guillemet
  • Olivier Bourcier
  • Aurore Dachicourt
  • Louis Pernet
  • Céline Dufour
  • Matthieu Litzler
  • Sophie Augusto
  • Célian Grandvoinet
  • Marie-Claude Robert
  • Antonin Latremi-Fuselier
  • Liliane Beltoise
  • Philippe Plouseau
  • Brigitte Bardoux
  • Laurent Froger
  • Murielle François
  • Michel Dupuy
  • Coline Caille
  • Jean-Baptiste Denion
Jean Laviolette
Jean Laviolette Liste divers gauche
Vivre à Brie 2026-2032
  • Jean Laviolette
  • Sabrina Valente
  • Stéphane Collon
  • Elisabeth Freyermuth
  • David Sergeant
  • Gaëlle Fadeieff
  • Joseph Samaniego
  • Eliane Ferrer
  • Jean-Claude Jehanno
  • Bernadette Laforge
  • Julien Pachciarz
  • Chantal Louise-Adele
  • Julien Baudet - Jaijko
  • Maggy Baca
  • Guy Bouvree
  • Sophie Chauvet
  • Philippe Gesbert
  • Vanessa Sahiner
  • Marc Nunes
  • Lena Lucea
  • Jean-Marc Seguin
  • Jeannine Chamoreau
  • Manuel Da Rocha Arieiro
  • Michèle Rafin
  • Cyril Lisserre
  • Malika Haddad
  • Joel Vaque
  • Joséphine Boko
  • David Aussenac
  • Sylvette Transon
  • Florin Ake
  • Valérie Noël
  • Olivier Villain
Morgann Vanacker
Morgann Vanacker Liste du Rassemblement National
Brie ensemble 2026-2032
  • Morgann Vanacker
  • Nathalie Frebillot
  • Jonathan Rodrigues
  • Catherine Morel
  • Philippe Babic
  • Isabelle Hubert
  • Jean-Michel Bailly
  • Brigitte Rossband
  • Serge Guérin
  • Françoise Chable
  • Mathias Lorcy-Massis
  • Brigitte Jacques
  • Guy Lotte
  • Elisabeth Da Silva Ferreira
  • Bruno Guiot
  • Cendrine Choisne
  • Maximilien Dufour
  • Tiphaine Bressy
  • Christophe Bastard
  • Béatrice Frain de la Gaulayrie
  • Alain Pichet
  • Chantal Maës
  • Tanguy Bequet
  • Amandine Le Bouc
  • Maxime Auger
  • Thérèse Lougassi
  • Dominique Bourgouoin
  • Firmine Vingadassalon
  • Jean-Claude Rossband
  • Camille Vanacker
  • Yves Neveux
  • Patricia Bucher
  • Alain Lecomte
Yves Grannonio
Yves Grannonio Liste Divers
Union pour Brie
  • Yves Grannonio
  • Bernadette Lacoste
  • Abdelaziz Doukali
  • Marina Diaconu
  • Stéphane Izard
  • Corinne Morgado
  • Jonas Larousse
  • Vanessa Trân
  • Marc Soares
  • Manon Inglezakis
  • Franck Gillot
  • Murielle Fortin
  • Etienne Maquenhen
  • Meliké Tosun
  • Clément Tredaniel
  • Isabelle Ponsonnaille
  • Jean-Luc Lacoste
  • Koussiama Singrid Bandzouzi
  • Anthony Deneyer
  • Patricia Leclerc
  • Christophe Vajou
  • Jennifer Sari-Bissambou
  • Philippe Hornac
  • Claudette Cerceau
  • Ilan Mbenti
  • Sandrine Macé
  • Régis Lebon
  • Laetitia Cordier
  • Pierre Riom
  • Géraldine Picard
  • Alphonse Khuu
  • Nathalie Da Silva Cabral
  • Thomas Ly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Laviolette
Jean Laviolette (26 élus) Vivre a brie 2020-2026 		1 770 51,21%
  • Jean Laviolette
  • Martine Molineris
  • Stéphane Collon
  • Sylvie Meriaux
  • David Sergeant
  • Eliane Ferrer
  • Luc Sauvignon
  • Dulce Brochard
  • Joseph Samaniego
  • Bernadette Laforge
  • Nizarr Bourchada
  • Valérie Noël
  • Roger-Joseph Pennec
  • Sabine Compere
  • Jean-Claude, André Jehanno
  • Chantal Louise-Adele
  • Jean Philippe Etcheverry
  • Ghislaine Goude
  • Manuel Da Rocha
  • Déolinda Ferreira
  • Marc Nunes
  • Nicole Cruchaudet
  • Nicolas Meriaux
  • Gabrielle Girardeau
  • Jonathan Maurice
  • Sabrina Valente
Franck Denion
Franck Denion (6 élus) Brie, ville & campagne 2020-2026 		1 337 38,68%
  • Franck Denion
  • Sylvie Bernardo
  • Michel Dupuy
  • Manon Inglezakis
  • Pascal Charpentier
  • Myriam Soumah
Morgann Vanacker
Morgann Vanacker (1 élu) Unis pour brie 2020-2026 		349 10,09%
  • Morgann Vanacker
Participation au scrutin Brie-Comte-Robert
Taux de participation 32,47%
Taux d'abstention 67,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 526

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Laviolette
Jean Laviolette Vivre a brie 2020-2026 		1 875 48,98%
Franck Denion
Franck Denion Brie, ville & campagne 2020-2026 		1 322 34,53%
Morgann Vanacker
Morgann Vanacker Unis pour brie 2020-2026 		631 16,48%
Participation au scrutin Brie-Comte-Robert
Taux de participation 36,40%
Taux d'abstention 63,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 942

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Laviolette
Jean Laviolette (25 élus) Vivre a brie 2014-2020 		2 691 47,93%
  • Jean Laviolette
  • Bernadette Lacoste
  • Bernard Decamps
  • Martine Molineris
  • Jean-Jacques Colas
  • Sylvie Meriaux
  • Daniel Cramet
  • Chantal Louise Dit Louise-Adele
  • Luc Sauvignon
  • Elyane Ferrer
  • Stéphane Collon
  • Bernadette Laforge
  • David Sergeant
  • Sabrina Leterrier
  • Michel Dupas
  • Ghislaine Goude
  • Roger Pennec
  • Gabrielle Girardeau
  • Armando Goncalves-Carreira
  • Déolinda Ferreira
  • Manuel Da Rocha Arieiro
  • Josette Thube
  • Nicolas Morizot
  • Josette Bonnichon
  • Patrice Lapoule
Anne-Marie Dutertre
Anne-Marie Dutertre (6 élus) Ensemble pour brie 2014 		2 138 38,08%
  • Anne-Marie Dutertre
  • Stéphane Izard
  • Dulce Pestana Duarte
  • Nizarr Bourchada
  • Valérie Noel
  • Julien Dubourg
Morgann Vanacker
Morgann Vanacker (2 élus) Brie bleu marine 		785 13,98%
  • Morgann Vanacker
  • Laure Le Roux
Participation au scrutin Brie-Comte-Robert
Taux de participation 56,26%
Taux d'abstention 43,74%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 5 734

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Laviolette
Jean Laviolette Vivre a brie 2014-2020 		2 654 48,18%
Anne-Marie Dutertre
Anne-Marie Dutertre Ensemble pour brie 2014 		1 874 34,02%
Morgann Vanacker
Morgann Vanacker Brie bleu marine 		980 17,79%
Participation au scrutin Brie-Comte-Robert
Taux de participation 55,51%
Taux d'abstention 44,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,65%
Nombre de votants 5 658

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