Résultat de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Brie-Comte-Robert sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brie-Comte-Robert.
L'actu des élections municipales 2026 à Brie-Comte-Robert
12:07 - Municipales à Brie-Comte-Robert : les horaires des bureaux de vote
Les 11 bureaux de vote de l'agglomération de Brie-Comte-Robert sont ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux 11 256 votants de Brie-Comte-Robert de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est disponible ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert
|Tête de listeListe
|
Franck Denion
Liste des Républicains
Brie, ville et campagne 2026 2032
|
|
Jean Laviolette
Liste divers gauche
Vivre à Brie 2026-2032
|
|
Morgann Vanacker
Liste du Rassemblement National
Brie ensemble 2026-2032
|
|
Yves Grannonio
Liste Divers
Union pour Brie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Laviolette (26 élus) Vivre a brie 2020-2026
|1 770
|51,21%
|
|Franck Denion (6 élus) Brie, ville & campagne 2020-2026
|1 337
|38,68%
|
|Morgann Vanacker (1 élu) Unis pour brie 2020-2026
|349
|10,09%
|
|Participation au scrutin
|Brie-Comte-Robert
|Taux de participation
|32,47%
|Taux d'abstention
|67,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 526
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Laviolette Vivre a brie 2020-2026
|1 875
|48,98%
|Franck Denion Brie, ville & campagne 2020-2026
|1 322
|34,53%
|Morgann Vanacker Unis pour brie 2020-2026
|631
|16,48%
|Participation au scrutin
|Brie-Comte-Robert
|Taux de participation
|36,40%
|Taux d'abstention
|63,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 942
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Laviolette (25 élus) Vivre a brie 2014-2020
|2 691
|47,93%
|
|Anne-Marie Dutertre (6 élus) Ensemble pour brie 2014
|2 138
|38,08%
|
|Morgann Vanacker (2 élus) Brie bleu marine
|785
|13,98%
|
|Participation au scrutin
|Brie-Comte-Robert
|Taux de participation
|56,26%
|Taux d'abstention
|43,74%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,09%
|Nombre de votants
|5 734
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Laviolette Vivre a brie 2014-2020
|2 654
|48,18%
|Anne-Marie Dutertre Ensemble pour brie 2014
|1 874
|34,02%
|Morgann Vanacker Brie bleu marine
|980
|17,79%
|Participation au scrutin
|Brie-Comte-Robert
|Taux de participation
|55,51%
|Taux d'abstention
|44,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,65%
|Nombre de votants
|5 658
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