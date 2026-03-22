Résultat de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brie-Comte-Robert sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brie-Comte-Robert.
L'actu des élections municipales 2026 à Brie-Comte-Robert
11:49 - Quels sont les rapports de force à Brie-Comte-Robert pour ce 2e tour de l'élection ?
Les élections municipales 2026 à Brie-Comte-Robert ont vu Jean Laviolette (Divers gauche) prendre la première place il y a une semaine avec 30,78 % des bulletins valides. Yves Grannonio est arrivé en deuxième position avec 28,14 %. Le duel s'est avéré serré. La première place, déjà occupée en 2020, a été maintenue pour Jean Laviolette, mais il a accusé une lourde baisse avec 18 points perdus depuis la dernière élection. Pour compléter ce tableau, avec 26,64 %, Morgann Vanacker, étiqueté Rassemblement National, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Franck Denion, avec la nuance Les Républicains, a rassemblé 14,44 % des bulletins, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Enfin, concernant la participation à Brie-Comte-Robert, le vote a enregistré une participation de 52,60 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brie-Comte-Robert
Le deuxième tour des élections municipales à Brie-Comte-Robert a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean Laviolette
Liste divers gauche
Vivre à Brie 2026-2032
|
|
Morgann Vanacker
Liste du Rassemblement National
BRIE RASSEMBLÉE
|
|
Yves Grannonio
Liste Divers
Union pour Brie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean LAVIOLETTE (Ballotage) Vivre à Brie 2026-2032
|1 858
|30,78%
|Yves GRANNONIO (Ballotage) Union pour Brie
|1 699
|28,14%
|Morgann VANACKER (Ballotage) Brie ensemble 2026-2032
|1 608
|26,64%
|Franck DENION (Ballotage) Brie, ville et campagne 2026 2032
|872
|14,44%
|Participation au scrutin
|Brie-Comte-Robert
|Taux de participation
|52,60%
|Taux d'abstention
|47,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|6 147
Source : ministère de l’Intérieur
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