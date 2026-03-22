Résultat de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brie-Comte-Robert

Le deuxième tour des élections municipales à Brie-Comte-Robert a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean Laviolette
Jean Laviolette Liste divers gauche
Vivre à Brie 2026-2032
  • Jean Laviolette
  • Sabrina Valente
  • Stéphane Collon
  • Elisabeth Freyermuth
  • David Sergeant
  • Gaëlle Fadeieff
  • Joseph Samaniego
  • Eliane Ferrer
  • Jean-Claude Jehanno
  • Bernadette Laforge
  • Julien Pachciarz
  • Chantal Louise-Adele
  • Julien Baudet - Jaijko
  • Maggy Baca
  • Guy Bouvree
  • Sophie Chauvet
  • Philippe Gesbert
  • Vanessa Sahiner
  • Marc Nunes
  • Lena Lucea
  • Jean-Marc Seguin
  • Jeannine Chamoreau
  • Manuel Da Rocha Arieiro
  • Michèle Rafin
  • Cyril Lisserre
  • Malika Haddad
  • Joel Vaque
  • Joséphine Boko
  • David Aussenac
  • Sylvette Transon
  • Florin Ake
  • Valérie Noël
  • Olivier Villain
Morgann Vanacker
Morgann Vanacker Liste du Rassemblement National
BRIE RASSEMBLÉE
  • Morgann Vanacker
  • Mélanie Vidal
  • Franck Denion
  • Nathalie Frebillot
  • Jonathan Rodrigues
  • Carole Crechet
  • Pascal Charpentier
  • Catherine Morel
  • Philippe Babic
  • Vanessa Le Fur
  • Serge Guérin
  • Cendrine Choisne
  • Brice Lloret
  • Virginie Guillemet
  • Bruno Avignon
  • Isabelle Hubert
  • Jean-Michel Bailly
  • Brigitte Bardoux
  • Thierry Le Moullec
  • Brigitte Rossband
  • Maximilien Dufour
  • Elisabeth Da Silva Ferreira
  • Louis Pernet
  • Brigitte Jacques
  • Guy Lotte
  • Françoise Chable
  • Alain Pichet
  • Chantal Maës
  • Christophe Bastard
  • Patricia Bucher
  • Bruno Guiot
  • Thérèse Lougassi
  • Mathias Lorcy-Massis
  • Gwendoline Laurent
  • Dominique Bourgouoin
Yves Grannonio
Yves Grannonio Liste Divers
Union pour Brie
  • Yves Grannonio
  • Bernadette Lacoste
  • Abdelaziz Doukali
  • Marina Diaconu
  • Stéphane Izard
  • Corinne Morgado
  • Jonas Larousse
  • Vanessa Trân
  • Marc Soares
  • Manon Inglezakis
  • Franck Gillot
  • Murielle Fortin
  • Etienne Maquenhen
  • Meliké Tosun
  • Clément Tredaniel
  • Isabelle Ponsonnaille
  • Jean-Luc Lacoste
  • Koussiama Singrid Bandzouzi
  • Anthony Deneyer
  • Patricia Leclerc
  • Christophe Vajou
  • Jennifer Sari-Bissambou
  • Philippe Hornac
  • Claudette Cerceau
  • Ilan Mbenti
  • Sandrine Macé
  • Régis Lebon
  • Laetitia Cordier
  • Pierre Riom
  • Géraldine Picard
  • Alphonse Khuu
  • Nathalie Da Silva Cabral
  • Thomas Ly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brie-Comte-Robert

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean LAVIOLETTE
Jean LAVIOLETTE (Ballotage) Vivre à Brie 2026-2032 		1 858 30,78%
Yves GRANNONIO
Yves GRANNONIO (Ballotage) Union pour Brie 		1 699 28,14%
Morgann VANACKER
Morgann VANACKER (Ballotage) Brie ensemble 2026-2032 		1 608 26,64%
Franck DENION
Franck DENION (Ballotage) Brie, ville et campagne 2026 2032 		872 14,44%
Participation au scrutin Brie-Comte-Robert
Taux de participation 52,60%
Taux d'abstention 47,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 6 147

Source : ministère de l’Intérieur

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