Résultat municipale 2026 à Brienne-le-Château (10500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Brienne-le-Château. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Brienne-le-Château, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brienne-le-Château [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Brice BRETON
Brice BRETON Agissons pour Brienne 		416 63,90%
Angelique GUILLEMINOT
Angelique GUILLEMINOT UN NOUVEAU CAP POUR BRIENNE 		235 36,10%
Participation au scrutin Brienne-le-Château Partiels *
Taux de participation 64,12%
Taux d'abstention 35,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 663

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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