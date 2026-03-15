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19:16 - Brienne-le-Château : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Brienne-le-Château comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 703 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 172 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 659 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (67,42%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 28,19% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 14,48%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 736 euros/an. À Brienne-le-Château, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Les électeurs de Brienne-le-Château toujours plus attirés par le RN Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Brienne-le-Château il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 38,03% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 55,74% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 38,59% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme validait 52,98% des voix au niveau local. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 50,46% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 55,70% pour le parti à la flamme. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jordan Guitton.

16:58 - Les électeurs de Brienne-le-Château vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à Brienne-le-Château sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 070 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 56,46 % (au-dessus des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que débutait la crise du Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les Français participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 301 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 70,25 % de participation. La participation aux législatives, mesurée pour sa part à 44,18 % en 2022, a largement évolué pour s'élever à 60,00 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 47,99 %. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent in fine le profil d'une zone assez peu mobilisée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Brienne-le-Château a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Brienne-le-Château, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (50,46%). Les législatives à Brienne-le-Château près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Jordan Guitton (Rassemblement National) en tête avec 55,70% au premier tour, devant Philippe Beury (Ensemble !) avec 21,78%. La conclusion était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Brienne-le-Château ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Brienne-le-Château se positionne comme une commune acquise au camp nationaliste. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Brienne-le-Château plaçaient Marine Le Pen en tête avec 38,03% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 27,78%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 55,74% pour Marine Le Pen, contre 44,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Brienne-le-Château portaient leur choix sur Jordan Guitton (RN) avec 38,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,98%.

12:58 - Avant l'élection, les impôts sont en hausse à Brienne-le-Château Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Brienne-le-Château, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 16,58 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 20 000 euros la même année. Un montant loin des 358 100 euros enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Brienne-le-Château a évolué pour se fixer à 33,21 % en 2024 (contre 13,79 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Brienne-le-Château a représenté 548 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 442 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Brienne-le-Château Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Brienne-le-Château. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Laurent Sibois a coiffé ses adversaires au poteau avec 64,46% des suffrages. Sur la seconde marche, Nicolas Dhuicq a engrangé 24,52% des votes. Cette victoire écrasante de Laurent Sibois a rendu tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Brienne-le-Château, cette dynamique pose les bases. Pour les forces d'opposition, faire basculer une telle majorité constituera ce dimanche un défi immense, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.