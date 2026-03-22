Résultat de l'élection municipale 2026 à Brienon-sur-Armançon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brienon-sur-Armançon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brienon-sur-Armançon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brienon-sur-Armançon.
L'actu des élections municipales 2026 à Brienon-sur-Armançon
11:47 - Eric Coursimault, Paul Nonat et Mathieu Pautrat forment le trio de tête à Brienon-sur-Armançon
Pour le lancement des municipales à Brienon-sur-Armançon, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a vu 54,65 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Eric Coursimault qui a dominé en rassemblant 45,10 % des bulletins valides. Dans son sillage, Paul Nonat s'est classé deuxième avec 36,06 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 18,83 %, Mathieu Pautrat s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brienon-sur-Armançon
Le deuxième tour des élections municipales à Brienon-sur-Armançon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Coursimault
Divers
NOUVELLE IMPULSION
|
|
Paul Nonat
Divers
RASSEMBLEMENT POUR BRIENON BLIGNY
|
|
Mathieu Pautrat
Divers
NOUS CITOYENS NOTRE AVENIR DES PROJETS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brienon-sur-Armançon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric COURSIMAULT (Ballotage) NOUVELLE IMPULSION
|479
|45,10%
|Paul NONAT (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR BRIENON BLIGNY
|383
|36,06%
|Mathieu PAUTRAT (Ballotage) NOUS CITOYENS NOTRE AVENIR DES PROJETS
|200
|18,83%
|Participation au scrutin
|Brienon-sur-Armançon
|Taux de participation
|54,65%
|Taux d'abstention
|45,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Nombre de votants
|1 088
Source : ministère de l’Intérieur
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