Résultat de l'élection municipale 2026 à Brienon-sur-Armançon : les résultats du 2e tour

Programme de Eric Coursimault à Brienon-sur-Armançon (NOUVELLE IMPULSION)

Engagement et transparence

Le programme proposé pour les élections municipales repose sur des valeurs d'honnêteté, de transparence et d'engagement. L'équipe se compose de personnes déterminées à mettre en œuvre des actions réalistes et réfléchies. Un budget transparent et maîtrisé est au cœur de leur démarche pour éviter les promesses irréalistes.

Amélioration du cadre de vie

Un des objectifs principaux est d'améliorer le cadre de vie pour tous les habitants, y compris les enfants, les commerçants et les artisans. Cela inclut la préservation des atouts naturels et patrimoniaux de la commune. Les projets seront évalués en fonction de leur faisabilité financière pour garantir un investissement durable.

Renforcement de la sécurité

La sécurité des habitants et de leurs biens est une priorité pour l'équipe. Des mesures seront mises en place pour renforcer cette sécurité et garantir un environnement paisible. Cela fait partie d'un engagement plus large pour préserver et entretenir l'environnement communal.

Solidarité et vivre-ensemble

Le programme vise à rassembler les habitants et à renforcer la solidarité au sein de la communauté. Des animations et des manifestations culturelles, sportives et festives seront organisées pour favoriser le vivre-ensemble. L'objectif est de créer un lien social fort et durable entre tous les citoyens.