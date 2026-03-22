Résultat de l'élection municipale 2026 à Brienon-sur-Armançon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brienon-sur-Armançon

Le deuxième tour des élections municipales à Brienon-sur-Armançon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Coursimault
Eric Coursimault Divers
NOUVELLE IMPULSION
  • Eric Coursimault
  • Marie Denombret
  • Bruno Blauvac
  • Anaïs Blanchon
  • Jean-Rémy Tori
  • Virginie Tonus
  • Jean-Denis Viard
  • Ana Da Costa
  • Jean-Etienne Lhoste
  • Najat Berrichi
  • Didier Cornou
  • Catherine Courtin
  • Benjamin Waguet
  • Cindy Mongeard
  • Sébastien Faglin
  • Sophie Fleuriot
  • Farid Naceur
  • Cécile Boucherat
  • Martial Ducroux
  • Françoise Bonneau
  • Jordan Fermier
  • Jocelyne Nichele
  • Laurent Letourneux
Paul Nonat
Paul Nonat Divers
RASSEMBLEMENT POUR BRIENON BLIGNY
  • Paul Nonat
  • Marjorie Bruggemans
  • Eric Kaczmareck
  • Emmeline Quesne
  • Jean-Marc Cavallaro
  • Marion Muller
  • Ulrich Paris
  • Elodie Kaczmareck
  • Donatien Colas
  • Bernadette Renault
  • Morgan Maucolot
  • Julie Joffard
  • Josué Bilard
  • Sabrina Fourgereau
  • Alain Cuissot
  • Céline Millereau
  • Michel Chocat
  • Sandrine Privé
  • Aymeric Devaux
  • Camille Hell
  • Lucas Soutumier
  • Eliane Daunay
  • Anthony Lefranc
  • Corinne Jean
  • Gabin Yohann Gallimard
Mathieu Pautrat
Mathieu Pautrat Divers
NOUS CITOYENS NOTRE AVENIR DES PROJETS
  • Mathieu Pautrat
  • Brigitte Custodio
  • Yann Picaud
  • Lauriane Adam
  • Gérard Breuillé
  • Justine Riotte
  • Sofiane Tiziti
  • Ghislaine Laribe
  • Gérard Lefebvre
  • Sonia Vaudelin
  • Cheick Traoré
  • Josiane Lamaille
  • Loïc Vacheron
  • Édith Le Sere
  • Éddy Quillou
  • Natacha Ménielle
  • Nicolas Flipo
  • Bénédicte Vadelle
  • Laurent Belkadi
  • Chantal Lefranc
  • Christian Gury
  • Nathalie Gabillon
  • Guillaume Labaune
  • Mélanie Sousa
  • Romain Potier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brienon-sur-Armançon

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric COURSIMAULT
Eric COURSIMAULT (Ballotage) NOUVELLE IMPULSION 		479 45,10%
Paul NONAT
Paul NONAT (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR BRIENON BLIGNY 		383 36,06%
Mathieu PAUTRAT
Mathieu PAUTRAT (Ballotage) NOUS CITOYENS NOTRE AVENIR DES PROJETS 		200 18,83%
Participation au scrutin Brienon-sur-Armançon
Taux de participation 54,65%
Taux d'abstention 45,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 088

Source : ministère de l’Intérieur

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