Résultat municipale 2026 à Brières-les-Scellés (91150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brières-les-Scellés a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brières-les-Scellés, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brières-les-Scellés [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françis TEYCHINE
Françis TEYCHINE (12 élus) BRIERES C'EST VOUS, AVEC NOUS 		350 57,00%
  • Françis TEYCHINE
  • Marine BERNAL
  • Stéphane KRAFFE
  • Sylvie JOUARD
  • Stéphane JACOB
  • Marine REMOND
  • Gilles KINDERMANS
  • Sylvette INGER
  • Mathieu GENTY
  • Claudine LARCHER
  • Fabrice BARET
  • Elise BENOIST
Raymonde CONAN
Raymonde CONAN (3 élus) Oeuvrer ensemble pour Brières 		264 43,00%
  • Raymonde CONAN
  • Jean-Noël CORNILLAULT
  • Patricia ARPINO LOQUET
Participation au scrutin Brières-les-Scellés
Taux de participation 67,89%
Taux d'abstention 32,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Nombre de votants 630

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Essonne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Essonne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Brières-les-Scellés