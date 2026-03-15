Résultat municipale 2026 à Brières-les-Scellés (91150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brières-les-Scellés a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brières-les-Scellés, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brières-les-Scellés [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françis TEYCHINE (12 élus) BRIERES C'EST VOUS, AVEC NOUS
|350
|57,00%
|
|Raymonde CONAN (3 élus) Oeuvrer ensemble pour Brières
|264
|43,00%
|
|Participation au scrutin
|Brières-les-Scellés
|Taux de participation
|67,89%
|Taux d'abstention
|32,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Nombre de votants
|630
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Brières-les-Scellés [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Brières-les-Scellés en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Brières-les-Scellés
19:21 - Brières-les-Scellés : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux
Dans les rues de Brières-les-Scellés, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 218 habitants répartis dans 503 logements, cette localité présente une densité de 141 habitants/km². L'existence de 114 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,86%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 35,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 553,28 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Brières-les-Scellés, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.
17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Brières-les-Scellés
Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Brières-les-Scellés il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 32,24% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,02% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 30,09% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 61,30% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,81% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 46,23% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 60,32% le dimanche suivant et la victoire de Nathalie Da Conceicao Carvalho.
16:58 - Quels niveaux de participation à Brières-les-Scellés aux dernières élections ?
Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal à Brières-les-Scellés avait été marqué par une abstention de 65,50 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 34,50 %), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 15,75 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 41,98 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,01 % au premier tour, contre 47,66 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Cet élément à Brières-les-Scellés sera en conséquence l'un des pivots de cette municipale.
15:59 - Le vote de Brières-les-Scellés nettement ancré à droite il y a deux ans
Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Brières-les-Scellés portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 46,23% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 60,32% des voix dans la localité. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Brières-les-Scellés s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (41,81%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,21%) et Manon Aubry (8,28%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Séquence électorale en 2022 à Brières-les-Scellés : les points à analyser
Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Brières-les-Scellés plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,24% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 24,68%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 54,02% pour Marine Le Pen, contre 45,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Brières-les-Scellés portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 30,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,30% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.
12:58 - Fiscalité en hausse à Brières-les-Scellés : un effet sur les municipales
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Brières-les-Scellés, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 4,73 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 5 900 € la même année, contre quelque 111 400 euros engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Brières-les-Scellés s'est établi à 32,50 % en 2024 (contre 15,49 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Brières-les-Scellés a représenté 1 592 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 047 € quatre ans auparavant.
11:59 - Pas de suspense pour le résultat de la dernière municipale à Brières-les-Scellés
Quels enseignements tirer des résultats des élections municipales précédentes à Brières-les-Scellés ? Seule en lice, la liste menée par Michel Rouland a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Brières-les-Scellés, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Brières-les-Scellés, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.
09:57 - Bureau de vote de Brières-les-Scellés : les horaires d'ouverture
A l'occasion des municipales 2026, les nouveaux représentants locaux vont être renouvelés lors d'un scrutin de liste à deux tours. En d'autres termes, ce 15 mars, les 889 votants de Brières-les-Scellés vont devoir se décider parmi les différents candidats qui se présentent dans leur commune et cette année, il n'est plus autorisé de rayer les noms de certains candidats dans les communes de moins de mille habitants. Plus bas dans la page vous pourrez consulter la liste des candidats aux municipales à Brières-les-Scellés. A noter que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Brières-les-Scellés sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Brières-les-Scellés dès leur parution.
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