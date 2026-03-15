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19:21 - Brières-les-Scellés : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans les rues de Brières-les-Scellés, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 218 habitants répartis dans 503 logements, cette localité présente une densité de 141 habitants/km². L'existence de 114 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,86%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,38% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 35,99% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 553,28 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Brières-les-Scellés, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Brières-les-Scellés Le mouvement lepéniste n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Brières-les-Scellés il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 32,24% des voix lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 54,02% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 30,09% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national arrachait 61,30% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,81% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 46,23% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 60,32% le dimanche suivant et la victoire de Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Quels niveaux de participation à Brières-les-Scellés aux dernières élections ? Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal à Brières-les-Scellés avait été marqué par une abstention de 65,50 %, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays (la participation se limitant à 34,50 %), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 15,75 % des citoyens en mesure de voter. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 41,98 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 28,01 % au premier tour, contre 47,66 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. Cet élément à Brières-les-Scellés sera en conséquence l'un des pivots de cette municipale.

15:59 - Le vote de Brières-les-Scellés nettement ancré à droite il y a deux ans Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Brières-les-Scellés portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 46,23% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 60,32% des voix dans la localité. Lors des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, le résultat à Brières-les-Scellés s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (41,81%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,21%) et Manon Aubry (8,28%). De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Brières-les-Scellés : les points à analyser Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Brières-les-Scellés plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,24% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 24,68%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 54,02% pour Marine Le Pen, contre 45,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Brières-les-Scellés portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 30,09% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,30% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Fiscalité en hausse à Brières-les-Scellés : un effet sur les municipales Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Brières-les-Scellés, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 4,73 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 5 900 € la même année, contre quelque 111 400 euros engrangés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Brières-les-Scellés s'est établi à 32,50 % en 2024 (contre 15,49 % en 2020). Mais attention : cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Brières-les-Scellés a représenté 1 592 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 047 € quatre ans auparavant.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat de la dernière municipale à Brières-les-Scellés Quels enseignements tirer des résultats des élections municipales précédentes à Brières-les-Scellés ? Seule en lice, la liste menée par Michel Rouland a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens dès le premier tour. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à Brières-les-Scellés, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Au moment des résultats des municipales à Brières-les-Scellés, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.