Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignais : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignais [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Brignais sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brignais.
L'actu des élections municipales 2026 à Brignais
12:07 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Brignais ?
Les élections municipales sont l'occasion pour les Français de se faire entendre sur la manière dont est régie leur localité. À Brignais comme ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Pour rappel, Serge Berard a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Brignais. Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Brignais seront accessibles jusqu'à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Vous pourrez consulter les résultats à Brignais sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brignais
|Tête de listeListe
|
Christiane Constant
Liste divers gauche
BRIGNAIS ECO-SOLIDAIRE
|
|
Odile Mirguet
Liste de La France insoumise
BRIGNAIS INSOUMISE
|
|
Serge Berard
Liste divers droite
PARLONS BRIGNAIS 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge Berard (25 élus) Parlons brignais 2020
|1 551
|45,73%
|
|Sandrine Tison (6 élus) Brignais ensemble
|1 287
|37,95%
|
|Christiane Constant (2 élus) Mieux vivre a brignais
|553
|16,30%
|
|Participation au scrutin
|Brignais
|Taux de participation
|38,30%
|Taux d'abstention
|61,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 426
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sandrine Tison Brignais ensemble
|1 220
|36,85%
|Serge Berard Parlons brignais 2020
|1 077
|32,53%
|Christiane Constant Mieux vivre a brignais
|603
|18,21%
|Guy Boisserin Réinventons brignais
|410
|12,38%
|Participation au scrutin
|Brignais
|Taux de participation
|37,76%
|Taux d'abstention
|62,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 377
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Minssieux (25 élus) Tous ensemble pour brignais
|2 225
|48,17%
|
|Serge Berard (5 élus) Parlons brignais
|1 447
|31,32%
|
|Emmanuel Dossi (3 élus) Mieux vivre a brignais
|947
|20,50%
|
|Participation au scrutin
|Brignais
|Taux de participation
|54,52%
|Taux d'abstention
|45,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,85%
|Nombre de votants
|4 706
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Minssieux Tous ensemble pour brignais
|2 235
|47,68%
|Serge Berard Parlons brignais
|1 313
|28,01%
|Emmanuel Dossi Mieux vivre a brignais
|957
|20,41%
|Odile Mirguet Défense de la démocratie communale, de la laîcité et des services publics
|182
|3,88%
|Participation au scrutin
|Brignais
|Taux de participation
|55,53%
|Taux d'abstention
|44,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|4 793
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