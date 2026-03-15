Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignais : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brignais

Tête de listeListe
Christiane Constant
Christiane Constant Liste divers gauche
BRIGNAIS ECO-SOLIDAIRE
  • Christiane Constant
  • Dider Dubois
  • Sylvie Morgeaux
  • Frank Armengot
  • Marine Bonnet-Naime
  • Gérard Massacrier
  • Mariam Charni
  • Clément Lallevé
  • Lydia Richez
  • Guy Orlandini
  • Virginie Gay
  • Nicolas Eeckhout
  • Chloé Molinaro
  • Jérôme Minicillo
  • Laetitia Nebois
  • Joseph Molinaro
  • Violaine Merlin
  • Jean-Marc Lovera
  • Hélène Troncin
  • Jean-Marc Lallevé
  • Lysiane Ferreira de Lima
  • Philippe Bourret
  • Sabrina Nechadi
  • César Dantas
  • Geneviève Truc
  • Carlos Ferreira de Lima
  • Emilie Molinaro
  • Hugo Valdez
  • Marie-Gabrielle Morieras
  • Pierre Vial
  • Marie-Hélène Douarinou
  • Fabrice Berlier
  • Marie-Claudine Goyet
Odile Mirguet
Odile Mirguet Liste de La France insoumise
BRIGNAIS INSOUMISE
  • Odile Mirguet
  • Warren Dalle
  • Danielle Mannheimer
  • Henry Hassan
  • Siham Kocheida
  • Alain Gheno
  • Manal Ouadi
  • Eric Demont
  • Camilia Sebti
  • Pierre-Amaury Simoens
  • Akima Yahiaoui
  • Thibaut Chanrion
  • Sonia Saoudi
  • Nasreddine Naïma
  • Nesril Atsi
  • Mehdi Azizi
  • Jamila Ezzoghlami
  • Baptiste Froissard
  • Delphine Bertillot
  • Claude Hanus
  • Christine Garin
  • Bertrand Ernwein
  • Esther Nounounyer
  • Bilel Mallek
  • Martine Deshaies
  • Fouad Kibal
  • Cindy Teyssier
  • Serge Simoens
  • Elise Bartual
  • Lakhdar Merazig
  • Khira Zoubir
  • Smaïn Mallek
  • Anaïs Demont
  • Lakhemissi Merzem
  • Christine Laubreton
Serge Berard
Serge Berard Liste divers droite
PARLONS BRIGNAIS 2026
  • Serge Berard
  • Valérie Grillon
  • Sébastien Francois
  • Anne-Claire Rouanet
  • Lionel Catrain
  • Christelle Rivat-Ouadi
  • Christophe Reboul
  • Solange Vendittelli
  • Xavier Franco
  • Agnès Seneclauze
  • Bruno Thuet
  • Béatrice Dhennin
  • Omar Klaï
  • Laurence Beugras
  • Laurent Macon
  • Marie-Emilie Delahaye
  • Claude Marcolet
  • Agnès Beral
  • Christophe Gallay
  • Anne-Sixtine de Saint-George
  • Olivier Capel
  • Cyntia Chabert
  • Franck Collas
  • Anne Justin
  • Jean-Michel Rivier
  • Nadine Carrion
  • Jean Petit
  • Yeabsera Ravet
  • Erwan Le Saux
  • Carole Cognard
  • Alain Gardette
  • Nadine Duchamp
  • Julien Perier
  • Frédérique Rodier
  • Florent Ribeyre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge Berard
Serge Berard (25 élus) Parlons brignais 2020 		1 551 45,73%
  • Serge Berard
  • Valérie Grillon
  • Jacques Blouin
  • Anne-Claire Rouanet
  • Sébastien Francois
  • Michèle Eymard
  • Guy Boisserin
  • Agnès Beral
  • Jean-Philippe Gillet
  • Marie Dechesne
  • Erwan Le Saux
  • Anne-Marie Mandroni
  • Claude Marcolet
  • Christine Marcillière
  • Pierre Fressynet
  • Béatrice Dhennin
  • Philippe Bellevergue
  • Béatrice Verdier
  • Bruno Thuet
  • Christelle Rivat
  • Jean-Philippe Santoni
  • Florence Richard
  • Nicolas Kelen
  • Anne-Charlotte Danneel
  • Roger Remilly
Sandrine Tison
Sandrine Tison (6 élus) Brignais ensemble 		1 287 37,95%
  • Sandrine Tison
  • Lionel Brunel
  • Sylvie Guinet
  • Alain Savoie
  • Laurence Beugras
  • Radhouane Zayani
Christiane Constant
Christiane Constant (2 élus) Mieux vivre a brignais 		553 16,30%
  • Christiane Constant
  • Lionel Catrain
Participation au scrutin Brignais
Taux de participation 38,30%
Taux d'abstention 61,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 426

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sandrine Tison
Sandrine Tison Brignais ensemble 		1 220 36,85%
Serge Berard
Serge Berard Parlons brignais 2020 		1 077 32,53%
Christiane Constant
Christiane Constant Mieux vivre a brignais 		603 18,21%
Guy Boisserin
Guy Boisserin Réinventons brignais 		410 12,38%
Participation au scrutin Brignais
Taux de participation 37,76%
Taux d'abstention 62,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 377

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Minssieux
Paul Minssieux (25 élus) Tous ensemble pour brignais 		2 225 48,17%
  • Paul Minssieux
  • Marie-Claire Peltier
  • Jean-Louis Imbert
  • Sylvie Guinet
  • Stéphane Chaumet
  • Josiane Mombrun
  • Jean-Pierre Bailly
  • Solange Vendittelli
  • Guy Boisserin
  • Martine Ribeyre
  • Gilles Desforges
  • Colette Vuillemin
  • Lionel Brunel
  • Laurence Beugras
  • Stéphane Truscello
  • Agnès Beral
  • Nicolas Dufourt
  • Sandrine Tison
  • Radhouane Zayani
  • Laetitia Lageze
  • Dominique Viret
  • Geneviève Navarro
  • François Bourdier
  • Myriam Ezzine
  • Jean-Pierre Rouxel
Serge Berard
Serge Berard (5 élus) Parlons brignais 		1 447 31,32%
  • Serge Berard
  • Valérie Grillon
  • Bernard Bisch
  • Anne-Claire Rouanet
  • Jacques Blouin
Emmanuel Dossi
Emmanuel Dossi (3 élus) Mieux vivre a brignais 		947 20,50%
  • Emmanuel Dossi
  • Christiane Constant
  • Philippe Bourret
Participation au scrutin Brignais
Taux de participation 54,52%
Taux d'abstention 45,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 4 706

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Minssieux
Paul Minssieux Tous ensemble pour brignais 		2 235 47,68%
Serge Berard
Serge Berard Parlons brignais 		1 313 28,01%
Emmanuel Dossi
Emmanuel Dossi Mieux vivre a brignais 		957 20,41%
Odile Mirguet
Odile Mirguet Défense de la démocratie communale, de la laîcité et des services publics 		182 3,88%
Participation au scrutin Brignais
Taux de participation 55,53%
Taux d'abstention 44,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 4 793

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