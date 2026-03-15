Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignais : les infos en direct

Programme de Odile Mirguet à Brignais (BRIGNAIS INSOUMISE)

Brignais Insoumise

Le mouvement Brignais Insoumise se positionne contre les politiques du président Emmanuel Macron, qu'il considère nuisibles pour la population. Il prône la lutte contre l'extrême droite et le racisme, en défendant des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. La liste, portée par Odile Mirguet et Warren Dalle, appelle à voter pour renforcer cette dynamique.

Priorités pour Brignais

Les priorités du mouvement incluent la mise en place de référendums d'initiative citoyenne et la gestion publique des services essentiels. Ils souhaitent également instaurer des mesures pour rendre les transports en commun gratuits pour les jeunes et lutter contre la spéculation immobilière. D'autres propositions visent à garantir des cantines scolaires bio et à promouvoir une commune inclusive et antiraciste.

Engagement citoyen

Le mouvement appelle à un engagement fort des citoyens pour faire entendre leur voix lors des élections municipales. Chaque vote est perçu comme un soutien à une alternative politique face à la situation actuelle. Ils encouragent les électeurs à se mobiliser pour défendre leurs droits et leurs valeurs.

Modalités de vote

Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars, et les électeurs doivent se présenter avec une pièce d'identité valide. La carte d'électeur n'est pas nécessaire, mais il est essentiel d'avoir une identification avec photo pour pouvoir voter. Les organisateurs insistent sur l'importance de la participation citoyenne à ces élections.