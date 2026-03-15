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19:21 - Élections municipales à Brignais : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Brignais, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des municipales ? Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,84%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (60,83%) met en exergue l'importance des questions de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres, représentant 27,76%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,48%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,17%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,13%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Brignais, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - La percée du vote RN RN à Brignais avant les municipales Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Brignais en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 16,98% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 31,95% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la municipalité lors des législatives dans la foulée. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 25,01% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 28,00% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 32,70% lors du vote définitif.

16:58 - Aux dernières municipales, 62,24 % d'abstention à Brignais Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Brignais sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était élevée à 62,24 % lors du premier tour (une abstention plutôt forte). C'étaient 3 377 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que bon nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison du fait du Covid. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs fixé à 23,21 %. Même si les logiques changent d'un type d'élection à l'autre, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 52,14 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,70 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 44,02 %. Ce retour sur la participation depuis six ans indique que le territoire s'affirme comme une localité moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Brignais a-t-elle voté ? Lors des dernières élections européennes, le résultat à Brignais s'était dessiné autour de la liste menée par Jordan Bardella (25,01%), talonnée par Valérie Hayer (16,70%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,92%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Brignais portaient leur choix sur Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 30,83% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Thomas Gassilloud culminant à 67,30% des votes sur place. Le panorama politique de Brignais a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins de 2022 à Brignais ? Globalement, le paysage électoral fait de Brignais un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Brignais plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,54% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon avec 20,39%. Lors de la finale de l'élection à Brignais, les électeurs accordaient 68,05% pour Emmanuel Macron, contre 31,95% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Brignais accordaient leurs suffrages à Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 36,32% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,18% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Brignais Avec la montée des prélèvements locaux à Brignais, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 10,31 % en 2024 (dernières données en date), ce qui représente un montant de 63 250 € la même année, marquant une forte baisse face aux 2 402 980 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Brignais a évolué pour se fixer à un peu moins de 27,14 % en 2024 (contre 16,11 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Brignais a représenté environ 899 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 854 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Brignais Les résultats des précédentes municipales à Brignais ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Sandrine Tison (Divers centre) a viré en tête avec 1 220 voix (36,85%). Dans la position du principal opposant, Serge Berard (Divers droite) a engrangé 1 077 voix (32,53%). La troisième place est revenue à Christiane Constant (Divers gauche), glanant 18,21% des voix. Ce résultat assez ténu laissait place à d'importantes questions en amont du second tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Serge Berard l'a finalement emporté avec 1 551 suffrages (45,73%), face à Sandrine Tison qui a obtenu 1 287 électeurs (37,95%) et Christiane Constant obtenant 16,30% des votes. Le challenger a réussi à faire basculer le rapport de force, signant un retournement de situation spectaculaire. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Divers droite a sans doute tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 331 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Brignais, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps.