Résultat municipale 2026 à Brignais (69530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brignais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brignais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge BERARD
Serge BERARD (30 élus) PARLONS BRIGNAIS 2026 		3 799 77,01%
  • Serge BERARD
  • Valérie GRILLON
  • Sébastien FRANCOIS
  • Anne-Claire ROUANET
  • Lionel CATRAIN
  • Christelle RIVAT-OUADI
  • Christophe REBOUL
  • Solange VENDITTELLI
  • Xavier FRANCO
  • Agnès SENECLAUZE
  • Bruno THUET
  • Béatrice DHENNIN
  • Omar KLAÏ
  • Laurence BEUGRAS
  • Laurent MACON
  • Marie-Emilie DELAHAYE
  • Claude MARCOLET
  • Agnès BERAL
  • Christophe GALLAY
  • Anne-Sixtine DE SAINT-GEORGE
  • Olivier CAPEL
  • Cyntia CHABERT
  • Franck COLLAS
  • Anne JUSTIN
  • Jean-Michel RIVIER
  • Nadine CARRION
  • Jean PETIT
  • Yeabsera RAVET
  • Erwan LE SAUX
  • Carole COGNARD
Christiane CONSTANT
Christiane CONSTANT (2 élus) BRIGNAIS ECO-SOLIDAIRE 		834 16,91%
  • Christiane CONSTANT
  • Dider DUBOIS
Odile MIRGUET
Odile MIRGUET (1 élu) BRIGNAIS INSOUMISE 		300 6,08%
  • Odile MIRGUET
Participation au scrutin Brignais
Taux de participation 55,68%
Taux d'abstention 44,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 5 035

Source : ministère de l’Intérieur

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