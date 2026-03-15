Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignoles : les infos en direct

Programme de Jean-Michel Rousseaux à Brignoles (Brignoles Un Souffle Nouveau)

Élections municipales 2026

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 visent à bâtir une ville moderne, durable et solidaire. La liste sans étiquette se concentre sur des projets concrets pour améliorer la qualité de vie des habitants. La sécurité, la fin des parkings payants et la revitalisation du centre-ville sont des priorités clés.

Construire Brignoles 2040

Le projet "Construire Brignoles 2040" propose de créer un grand parc familial et de sanctuariser les espaces agricoles. Il s'agit d'un urbanisme respectueux du cadre de vie, avec un grand plan de rénovation des infrastructures. L'objectif est d'engager les citoyens dans un projet de ville concerté.

Culture et dynamisme

La redynamisation culturelle passe par l'ouverture d'espaces culturels dans des lieux emblématiques tels que les anciennes prisons. Des événements comme des expositions et des concerts seront proposés pour rendre la culture accessible à tous. Un salon régional du livre sera également créé pour promouvoir la littérature.

Sport et santé

Brignoles aspire à devenir une Ville Active & Sportive Niveau 3 avec la construction de nouveaux équipements sportifs. Un pôle médical et paramédical sera établi pour améliorer l'accès aux soins. Des initiatives pour soutenir les clubs sportifs et valoriser le bénévolat seront mises en place.