Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignoles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignoles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Brignoles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brignoles.
L'actu des élections municipales 2026 à Brignoles
12:06 - Journée électorale à Brignoles : les horaires des 17 bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Brignoles sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Dans le cadre des élections municipales 2026, les électeurs de Brignoles sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 à Brignoles est affichée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brignoles
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Rousseaux
Liste divers droite
Brignoles Un Souffle Nouveau
|
|
Catherine Delzers Jourdain
Liste divers centre
BRIGNOLES, UN AVENIR QUI NOUS UNIT
|
|
Didier Bremond
Liste divers droite
TOUJOURS FIERS DE BRIGNOLES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Bremond (30 élus) Soyons fiers de brignoles
|3 489
|79,07%
|
|Jean-Michel Rousseaux (3 élus) Brignoles, notre ambition !
|923
|20,92%
|
|Participation au scrutin
|Brignoles
|Taux de participation
|37,63%
|Taux d'abstention
|62,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 587
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Josette Pons (27 élus) Unis pour brignoles
|4 566
|59,94%
|
|Laurent Lopez (6 élus) Brignoles bleu marine
|3 051
|40,05%
|
|Participation au scrutin
|Brignoles
|Taux de participation
|68,45%
|Taux d'abstention
|31,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,92%
|Nombre de votants
|8 011
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Lopez Brignoles bleu marine
|2 850
|37,06%
|Josette Pons Unis pour brignoles
|2 733
|35,54%
|Jean Broquier Brignoles citoyenne
|2 106
|27,38%
|Participation au scrutin
|Brignoles
|Taux de participation
|67,25%
|Taux d'abstention
|32,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,31%
|Nombre de votants
|7 871
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