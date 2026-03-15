Résultat de l'élection municipale 2026 à Brignoles : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brignoles

Tête de listeListe
Jean-Michel Rousseaux
Jean-Michel Rousseaux Liste divers droite
Brignoles Un Souffle Nouveau
  • Jean-Michel Rousseaux
  • Sophie Katia Delort
  • Jean-Marie Panisson
  • Jamila Maarad
  • Kevin Aiello
  • Valérie Ssossé
  • Michel Rabhi
  • Cynthia Amélie Louise Eliezer
  • Eric Duffaut
  • Françoise Di Franco
  • Philippe Ellena
  • Marie-Josée Masclaux
  • Jean-Michel Barra
  • Catherine Cuminal
  • Bertrand Kieffer
  • Audrey Aletti
  • Philippe Bernard
  • Océane Galea
  • Laurent Pouzet Bassie
  • Véronique Laveissiere
  • Virej Arslan
  • Samia El Akari
  • Philippe Brun
  • Laetitia Samson
  • Eric Roussel
  • Monique Pata
  • Anthony Damma
  • Marie-Claude Matusiak
  • Bernard Auque
  • Valérie Marlin
  • Patrick Bouat
  • Laurence Messager
  • Mohamed El Jattari
  • Maryse Saldo
  • Vincent Chila
Catherine Delzers Jourdain
Catherine Delzers Jourdain Liste divers centre
BRIGNOLES, UN AVENIR QUI NOUS UNIT
  • Catherine Delzers Jourdain
  • Jerome Bourrely
  • Sylvie Massimi
  • Alain Pierotti
  • Noelle Boldin
  • Florian Michel
  • Florence Rocher
  • Bruce Bainaud
  • Annie Giusti
  • Laurent Gianati
  • Christine Jauffret
  • Jean-Pierre Maurin
  • Chantal Gauthier
  • Joseph Michel Raciti
  • Aurore Seidner Lecat
  • Frederic Angles
  • Severine Haubre
  • Didier Laisney
  • Lydie-Anna Francois
  • Thibaut Polguer
  • Ariane Bourrely
  • Frederic Cathaud
  • Sandrine Yadel
  • Daniel Monceau
  • Marlene Boehm
  • Jean-Bernard Cucuel
  • Zhora Sid-Ahmed
  • Serge Pianelli
  • Caroline Gayout
  • Gerard Grimalt
  • Christelle Flips
  • Jean Patrick Cazalet
  • Delphine Abad
Didier Bremond
Didier Bremond Liste divers droite
TOUJOURS FIERS DE BRIGNOLES
  • Didier Bremond
  • Chantal Lassoutanie
  • Philippe Vallot
  • Aurélie Fulachier
  • Mouloud Belaïdi
  • Nadine Guisset
  • Claude Voisin
  • Edith Murgioni
  • Jean-Philippe Rizzo
  • Dominique Anne Perez
  • Laurent Martel
  • Agnès Zazzi
  • Benjamin Bufferne
  • Eva Chapelle
  • Denis Mondani
  • Maryse Coroir
  • Philippe Schellenberger
  • Laurie Richard
  • Joseph Sinigaglia
  • Cristelle Guitard
  • Jean-Marie Revest
  • Virginie Contet
  • Yves Rapuzzi
  • Marinette Vioux-Sanchez
  • Thierry Mesplier
  • Christine Bongiorno
  • Jean-Bernard Leon
  • Amandine Lepagney-Caruso
  • Michel Dick
  • Tiffany Sauvaigo
  • Farid El Ouahch
  • Alexandra Bernardi
  • Jean-Paul Dispard
  • Valerie Passariello
  • René Martin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Bremond
Didier Bremond (30 élus) Soyons fiers de brignoles 		3 489 79,07%
  • Didier Bremond
  • Chantal Lassoutanie
  • Laurent Nedjar
  • Catherine Delzers
  • Mouloud Belaïdi
  • Véronique Delfaux
  • Denis Mondani
  • Nathalie Salomon
  • Philippe Vallot
  • Annie Giusti
  • Serge Pianelli
  • Aurélie Fulachier
  • Jérôme Bourrely
  • Nadine Guisset
  • Basile Eliezer
  • Dominique, Anne Perez
  • Benjamin Bufferne
  • Maryse Coroir
  • Marcel Buccio
  • Marinette Vioux-Sanchez
  • Jean-Marie Revest
  • Edith Murgioni
  • Thierry Mesplier
  • Annie Blot
  • Philippe Schellenberger
  • Zohra Benedetto
  • Axel Joao
  • Chantal Pecoraro
  • Michel Dick
  • Laurie Richard
Jean-Michel Rousseaux
Jean-Michel Rousseaux (3 élus) Brignoles, notre ambition ! 		923 20,92%
  • Jean-Michel Rousseaux
  • Nathalie Jamaïn
  • Bertrand Kieffer
Participation au scrutin Brignoles
Taux de participation 37,63%
Taux d'abstention 62,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 587

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Josette Pons
Josette Pons (27 élus) Unis pour brignoles 		4 566 59,94%
  • Josette Pons
  • Jean-Michel Rousseaux
  • Chantal Lassoutanie
  • Didier Bremond
  • Véronique Delfaux
  • Laurent Nedjar
  • Annie Giusti
  • Philippe Vallot
  • Aurélie Agnel
  • Serge Ramonda
  • Carole Guillaume
  • Yvon Coeffic
  • Nathalie Salomon
  • Denis Mondani
  • Edith Murgioni
  • Mouloud Belaïdi
  • Zohra Benedetto
  • Philippe Durando
  • Cécile Robin
  • Basile Eliezer
  • Nadine Guisset
  • Marcel Buccio
  • Sophie Roman
  • Jean-Marie Revest
  • Marinette Vioux-Sanchez
  • Michel Rabhi
  • Maeva Menard
Laurent Lopez
Laurent Lopez (6 élus) Brignoles bleu marine 		3 051 40,05%
  • Laurent Lopez
  • Hortense Gas
  • Jacques Danvy
  • Claire Ourcival
  • Romain Tardieu
  • Christelle Salaün
Participation au scrutin Brignoles
Taux de participation 68,45%
Taux d'abstention 31,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,92%
Nombre de votants 8 011

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Lopez
Laurent Lopez Brignoles bleu marine 		2 850 37,06%
Josette Pons
Josette Pons Unis pour brignoles 		2 733 35,54%
Jean Broquier
Jean Broquier Brignoles citoyenne 		2 106 27,38%
Participation au scrutin Brignoles
Taux de participation 67,25%
Taux d'abstention 32,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 7 871

Villes voisines de Brignoles

En savoir plus sur Brignoles