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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Briis-sous-Forges Quel portrait faire de Briis-sous-Forges, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 34,46% de cadres supérieurs pour 3 375 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 249 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 812 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,37% des résidents sont des enfants, et 32,00% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 177 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,38%, Briis-sous-Forges est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 5,53%, la ville révèle un salaire moyen mensuel net de 3 451 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. En conclusion, à Briis-sous-Forges, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Briis-sous-Forges Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Briis-sous-Forges en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen obtenait 16,28% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 28,95% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 11,76% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Briis-sous-Forges comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,53% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,48% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il terminera avec 30,63% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Briis-sous-Forges très mobilisés lors des scrutins La mobilisation des électeurs de Briis-sous-Forges sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des municipales avait vu 49,42 % des électeurs se déplacer aux urnes dans la commune, dans la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus faisait planer une ombre sur la compétition. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 78,93 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 53,60 % (47,51 % en France), avant de bondir à 71,94 % 24 mois plus tard. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient attiré 54,97 % des électeurs. Prendre du recul sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Briis-sous-Forges comme une ville assez participative.

15:59 - Briis-sous-Forges : retour sur les élections de 2024 La physionomie politique de Briis-sous-Forges a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Briis-sous-Forges avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,53%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 19,08% des voix. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Briis-sous-Forges accordaient leurs suffrages à Amadou Deme (Union de la gauche) avec 35,01% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 69,37%.

14:57 - À Briis-sous-Forges, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un soutien à la majorité présidentielle Globalement, le paysage électoral fait de Briis-sous-Forges une municipalité de tradition centriste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Briis-sous-Forges plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 33,90% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 20,61%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 71,05% pour Emmanuel Macron, contre 28,95% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Briis-sous-Forges plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 36,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,83% des suffrages.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Briis-sous-Forges Avec la montée des prélèvements locaux à Briis-sous-Forges, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,64 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 34 800 euros environ, bien en deçà des 803 400 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Briis-sous-Forges atteint désormais un peu moins de 36,80 % en 2024 (contre 20,43 % en 2020). Une donnée à mettre en perspective avec la moyenne à l'échelle nationale, qui approche les 40 %. Cette augmentation est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Briis-sous-Forges s'est chiffrée à environ 1 053 euros en 2024 (contre 967 € en 2020).

11:59 - L'écart important qui a marqué le résultat de l'élection de 2020 à Briis-sous-Forges L'étude des résultats du scrutin municipal de 2020 à Briis-sous-Forges est très instructive. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Emmanuel Dassa a distancé ses rivaux en obtenant 838 soutiens (67,36%). Deuxième, Philippe Casolari a recueilli 32,63% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Emmanuel Dassa a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Briis-sous-Forges, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition face à ce succès éclatant, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.