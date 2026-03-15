Résultat municipale 2026 à Briis-sous-Forges (91640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Briis-sous-Forges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Briis-sous-Forges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Briis-sous-Forges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel DASSA
Emmanuel DASSA (18 élus) Ensemble pour Briis 		795 50,06%
  • Emmanuel DASSA
  • Mélina VERA-BOUTEMY
  • Christophe PIEPRZ
  • Fabienne LAMBERT
  • Emmanuel BASTIN
  • Corinne LEFEUVRE
  • Guillaume KASPERSKI
  • Hélène DUVAL
  • Romain DUBOIS
  • Véronique LOARER
  • Ramane GIWA
  • Lydie BATAILLE
  • Sylvain MASSARD
  • Sylvie BOIG
  • Emmanuel WELSCH
  • Julie DELARUELLE
  • Philippe TAVEAU
  • Solène BODARD
Philippe CASOLARI
Philippe CASOLARI (5 élus) Agissons pour Briis-Sous-Forges 		793 49,94%
  • Philippe CASOLARI
  • Isabelle NICOLAS
  • Alexis LEBRUN
  • Stephanie CAVENEL-LEYGOUTE
  • Jean-Christophe CROUS
Participation au scrutin Briis-sous-Forges
Taux de participation 63,48%
Taux d'abstention 36,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 1 634

Source : ministère de l’Intérieur

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