Résultat municipale 2026 à Brindas (69126) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brindas a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brindas, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brindas [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume GIRAUD
Guillaume GIRAUD (22 élus) Brindas avec Vous - La Liste d'Union 		1 578 52,36%
  • Guillaume GIRAUD
  • Justine PINTO REIS
  • Gérard BICHONNIER
  • Nathalie POIGNET
  • Patrick BIANCHI
  • Laetitia ROSA DA COSTA
  • Lionel TOUZET
  • Sylvie GAUDET DIT TRAFIT
  • Laurent FERLET
  • Julie CROS
  • Jonathan FOURNIER
  • Carole CHAPON
  • Gabriel SEVERIN
  • Marion GUEDES
  • Fabrice PECOU
  • Berengère GARDON
  • Emilien JAMIER
  • Élisée BOURDAUD'HUI
  • Philippe ROBIN
  • Céline FAYOLLE
  • Pierre BOUYSSOUX
  • Gwendoline PRADEL
Frédéric JEAN
Frédéric JEAN (7 élus) BRINDAS, ENSEMBLE CONSTRUISONS L'AVENIR DE NOTRE COMMUNE 		1 436 47,64%
  • Frédéric JEAN
  • Danielle GEREZ
  • Fabrice VERICEL
  • Martine LALAUZE
  • Patrick WAWRZYNIAK
  • Sylvie PETER
  • Eric BEARZATTO
Participation au scrutin Brindas
Taux de participation 62,83%
Taux d'abstention 37,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 3 087

Source : ministère de l’Intérieur

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