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19:19 - Les enjeux locaux de Brindas : tour d'horizon démographique Dans la commune de Brindas, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 20,02% des résidents sont des enfants, et 29,44% de plus de 60 ans. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 27,03%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,63%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,76%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,14% à Brindas, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le score du RN à Brindas ? Le Rassemblement national ne comptait pas sur le podium lors du scrutin municipal à Brindas il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,09% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 34,28% au tour décisif. Le parti lepéniste était inexistant dans la circonscription de la commune lors des législatives organisées juste après. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 27,47% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 31,31% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,52% lors du vote final.

16:58 - Brindas : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour rappel, l'abstention atteignait 56,85 % à Brindas lors de la précédente municipale, un score dans la norme alors que commençait l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 15,95 % dans la ville (et donc 84,05 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 35,90 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 22,93 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 46,19 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une commune globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste de la France. Pour ces municipales 2026, cette contingence à Brindas sera en tout cas déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Le choc de la dernière séquence électorale à Brindas Organisées après la dissolution, les élections législatives à Brindas avaient favorisé Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 33,82% au premier tour, devant Cecile Patout (Rassemblement National) avec 31,31%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Gassilloud culminant à 62,48% des votes dans la localité. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Brindas avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 27,47% des bulletins. Le paysage politique de Brindas a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Brindas : coup d'oeil sur les scores majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Brindas voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 37,23% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 18,09%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en livrant 65,72% pour Emmanuel Macron, contre 34,28% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Brindas accordaient leurs suffrages à Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 38,13% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,55%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Brindas s'affirme comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Les premières élections municipales à Brindas depuis la réforme fiscale Reflet d'une fiscalité constante depuis 2020 à Brindas, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 10,75 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 41 270 €. Une somme bien en-dessous des 1,27746 million d'euros enregistrés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Brindas atteint désormais un peu moins de 28,78 % en 2024 (contre 17,75 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Brindas a représenté 793 € en 2024 contre 788 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Brindas Qui avait remporté les municipales il y a 6 ans à Brindas ? Au terme du premier tour à l'époque, Patrick Bianchi (Divers centre) a raflé la première place en recueillant 44,51% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Frédéric Jean (Divers droite) a recueilli 784 suffrages en sa faveur (40,34%). Une troisième force s'est dégagée derrière Guillaume Giraud (Les Républicains), glanant 294 électeurs (15,13%). Le petit écart entre les premiers candidats laissait place à un 2e tour sans certitude. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Frédéric Jean l'a finalement emporté avec 1 020 suffrages (52,60%), face à Patrick Bianchi s'adjugeant 38,83% des électeurs et Guillaume Giraud avec 166 bulletins (8,56%). Dans la continuité des doutes persistants du premier tour, ce scrutin a finalement accouché d'un véritable retournement de situation. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers droite a sans doute profité du report de voix des listes éliminées, sécurisant 155 voix supplémentaires entre les deux tours.