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19:17 - Brionne : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Brionne montrent des tendances nettes qui pourraient se répercuter sur les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 21,99%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (50,93%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 449 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (18,81%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,49%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Brionne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,19% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Brionne Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Brionne en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 37,02% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 59,93% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,51% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 60,51% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 48,33% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 47,79% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 57,33% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Katiana Levavasseur.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Brionne L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 55,20 % à Brionne pour le premier tour des municipales il y a six ans, proche des 55,3 % observés au niveau national alors que le Covid jetait une ombre sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été marquée par une abstention à 31,55 % dans la ville (participation de 68,45 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 50,70 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 38,99 % au premier tour, contre 54,27 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur se révèle à l'arrivée comme une zone distancée du processus électoral. En marge de ces municipales 2026, cette donnée pèsera en tout cas sur les résultats de Brionne.

15:59 - Brionne classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Le paysage politique de Brionne a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (48,33%). Les élections législatives à Brionne qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Katiana Levavasseur (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,79% au premier tour, devant Timour Veyri (Union de la gauche) avec 27,05%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Katiana Levavasseur culminant à 57,33% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Brionne : regard sur les scores de la dernière présidentielle en date L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Brionne se positionne comme une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Brionne voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 37,02% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,67%. Lors de la finale de l'élection à Brionne, les électeurs accordaient 59,93% pour Marine Le Pen, contre 40,07% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Brionne accordaient leurs suffrages à Nathalie Samson (Nupes) avec 32,88% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Katiana Levavasseur (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 60,51%.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Brionne ? Si l'on examine la fiscalité de Brionne, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 5,10 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de 34 200 euros, en net recul par rapport aux 234 060 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Brionne atteint désormais 41,68 % en 2024 (contre 14,49 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Brionne a représenté 724 euros en 2024 (contre 345 € en 2020).

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Brionne Il peut se révéler édifiant de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Brionne. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Valéry Beuriot (Divers gauche) a terminé en tête avec 70,18% des bulletins. Derrière, Martine Goetheyn (Divers) a obtenu 384 votes (29,81%). Cette victoire sans appel de Valéry Beuriot a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Brionne, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.