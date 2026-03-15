Résultat municipale 2026 à Brionne (27800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brionne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brionne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brionne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valery BEURIOT
Valery BEURIOT (21 élus) ENSEMBLE POUR BRIONNE PARTAGEONS DEMAIN 		931 53,35%
  • Valery BEURIOT
  • Janine LEROUVILLOIS
  • Bruno TROYARD
  • Jany HELLIN
  • Pascal MADELAINE
  • Sophie CAILLY
  • Manuel CHOLEZ
  • Camille PANNIER
  • Christophe JAJOLET
  • France CABARET
  • Flavien LIEDTS
  • Dominique LOBJEOIS
  • Loic MARQUET
  • Delphine THAURIN
  • Thierry ROSAY
  • Stéphanie DETOURBE
  • Thibault THAURIN
  • Karine MAUPETIT
  • Christian TEXAUD
  • Sophie BORDIER
  • Jimmy BACQUET
Cédric LEJEUNE
Cédric LEJEUNE (6 élus) BRIONNE EN ACTION 		814 46,65%
  • Cédric LEJEUNE
  • Laetitia HALLEBARD
  • Kevin Emmanuel Regis BANCE
  • Leatitia GARNIER
  • Patrick Luc Thierry QUEREY
  • Catherine DASSIER
Participation au scrutin Brionne
Taux de participation 59,57%
Taux d'abstention 40,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 1 783

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Eure ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Eure. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Brionne