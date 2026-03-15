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19:16 - Élections municipales à Briord : un éclairage démographique À Briord, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,25%. En outre, le taux de ménages propriétaires (70,65%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,27%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 552 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,70%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,53%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Briord mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,37% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

17:57 - Quels résultats du RN à Briord avant les municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière municipale à Briord il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 40,64% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 65,16% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 35,17% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Briord comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 52,20% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 55,24% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 67,87% lors du vote final, synonyme d'élection de Marc Chavent.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Briord ? Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Briord, l'abstention frappait 70,23 % des inscrits (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale), en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 23,84 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 49,88 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,21 %, loin des 58,15 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Briord comme une localité souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipale à Briord, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Briord ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Marc Chavent (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 55,24% au premier tour, devant Florence Pisani (Union de la gauche) avec 16,67%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Chavent culminant à 67,87% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (52,20%).

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Briord ? Globalement, le paysage électoral fait de Briord un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Briord voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 40,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 15,68%. Lors de la finale de l'élection à Briord, les électeurs accordaient 65,16% pour Marine Le Pen, contre 34,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Briord plébiscitaient Joëlle Nambotin (RN) avec 35,17% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Damien Abad (Divers droite) en première position avec 54,44% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Briord En matière d'impôts locaux à Briord, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 815 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 741 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 28,55 % en 2024 (contre 14,58 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 13 640 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 125 110 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 10,72 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Briord À Briord, lors des municipales précédentes, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Briord, ensemble continuons' a logiquement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Briord, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette année, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats.