Résultat municipale 2026 à Briord (01470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Briord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Briord, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Briord [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Serge MERLE (12 élus) ENSEMBLE POUR BRIORD
|259
|56,06%
|
|Stéphane SAINT-POL-HUGOO (3 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR BRIORD
|203
|43,94%
|
|Participation au scrutin
|Briord
|Taux de participation
|55,74%
|Taux d'abstention
|44,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|466
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Briord [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Briord en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Briord
19:16 - Élections municipales à Briord : un éclairage démographique
À Briord, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 36% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,25%. En outre, le taux de ménages propriétaires (70,65%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (17,27%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 552 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,70%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,53%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Briord mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,37% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.
17:57 - Quels résultats du RN à Briord avant les municipales 2026 ?
Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière municipale à Briord il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 40,64% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 65,16% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 35,17% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Briord comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 52,20% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 55,24% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 67,87% lors du vote final, synonyme d'élection de Marc Chavent.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Briord ?
Les archives de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Briord, l'abstention frappait 70,23 % des inscrits (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale), en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 23,84 % des citoyens en mesure de voter. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 49,88 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,21 %, loin des 58,15 % affichés aux législatives de 2022. L'observation de ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Briord comme une localité souvent détournée des bureaux de vote en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipale à Briord, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.
15:59 - Que retenir pour l'année de la dissolution à Briord ?
Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Marc Chavent (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 55,24% au premier tour, devant Florence Pisani (Union de la gauche) avec 16,67%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Chavent culminant à 67,87% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (52,20%).
14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Briord ?
Globalement, le paysage électoral fait de Briord un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Briord voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 40,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 15,68%. Lors de la finale de l'élection à Briord, les électeurs accordaient 65,16% pour Marine Le Pen, contre 34,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Briord plébiscitaient Joëlle Nambotin (RN) avec 35,17% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Damien Abad (Divers droite) en première position avec 54,44% des suffrages.
12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Briord
En matière d'impôts locaux à Briord, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 815 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 741 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 28,55 % en 2024 (contre 14,58 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 13 640 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 125 110 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 10,72 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Briord
À Briord, lors des municipales précédentes, les résultats ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Briord, ensemble continuons' a logiquement obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Briord, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette année, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats.
09:57 - Bureau de vote de Briord : les horaires d'ouverture
Pour les élections municipales 2026, les nouveaux maires vont être élus au scrutin de liste. Plus précisément, ce 15 mars 2026, les électeurs de Briord vont devoir se décider entre les différents candidats de leur commune et cette fois, il n'est plus possible de rayer les noms de certains candidats dans les communes de moins de mille habitants. La liste de ceux qui aimeraient apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Briord a été publiée ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Briord. La publication des résultats à Briord débutera sur cette page à partir de 20h.
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