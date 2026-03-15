Résultat municipale 2026 à Briord (01470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Briord a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Briord, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Briord [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge MERLE
Serge MERLE (12 élus) ENSEMBLE POUR BRIORD 		259 56,06%
  • Serge MERLE
  • Sarah BECFEVRE
  • Florian ALONZI
  • Marjorie SALLES
  • Ludovic CHRISTIN
  • Ophélie PETIT
  • Nicolas PERRONNET
  • Liliane SALLES
  • Daniel BEGUET
  • Monique BIDOIS
  • Thierry COMMARET
  • Sonia LACOUR
Stéphane SAINT-POL-HUGOO
Stéphane SAINT-POL-HUGOO (3 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR BRIORD 		203 43,94%
  • Stéphane SAINT-POL-HUGOO
  • Hélène VONGNARATH
  • Didier QUEF
Participation au scrutin Briord
Taux de participation 55,74%
Taux d'abstention 44,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 466

Source : ministère de l’Intérieur

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