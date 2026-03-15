Résultat municipale 2026 à Brioude (43100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brioude a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brioude, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brioude [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc VACHELARD (23 élus) Brioude 2026 : pour vous et avec vous
|1 400
|54,10%
|
|Juliette TILLIARD-BLONDEL (3 élus) agir pour brioude
|626
|24,19%
|
|Christophe BEDROSSIAN (3 élus) BRIOUDE AUTREMENT
|562
|21,72%
|
|Participation au scrutin
|Brioude
|Taux de participation
|56,81%
|Taux d'abstention
|43,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,32%
|Nombre de votants
|2 714
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Brioude [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Brioude en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Brioude
19:18 - Les données démographiques de Brioude révèlent les tendances électorales
Au cœur de la campagne électorale municipale, Brioude est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 523 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 677 entreprises, Brioude se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (60,64%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 276 résidents étrangers, Brioude est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 005 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,93%, révélant une situation économique tendue. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Brioude affirme l'attachement des habitants aux valeurs de la France.
17:57 - Le RN séduit de plus en plus les votants de Brioude
Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des municipales à Brioude en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 20,59% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 39,89% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,45% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Brioude comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,11% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 26,10% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 28,65% lors du vote final.
16:58 - Rétrospective : la participation à Brioude avant 2026
Six ans avant l'élection de ce dimanche à Brioude, le premier tour des municipales avait vu 45,73 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 2 235 votants s'étaient alors mobilisés alors que la pandémie du Covid pesait sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 73,66 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 49,37 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 64,65 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 49,26 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche donc plutôt comme une contrée où la participation peine à décoller. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Brioude sera quoi qu'il en soit capitale dans l'épilogue du scrutin.
15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Brioude
Lors du match européen de 2024, les citoyens de Brioude avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 29,11% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Brioude avaient ensuite placé en tête Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) avec 38,49% au premier tour, devant Suzanne Maryse Denise Fourets (Rassemblement National) avec 26,10%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Pierre Vigier culminant à 71,35% des voix sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Brioude ?
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Brioude était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 28,20% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,49%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,11% pour Emmanuel Macron, contre 39,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Brioude plébiscitaient Jean-Pierre Vigier (LR) avec 44,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Pierre Vigier virant de nouveau en tête avec 63,24% des voix.
12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Brioude
Pour ce qui est des contributions locales à Brioude, la facture moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 1 336 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 941 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 45,90 % en 2024 (contre 24,00 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne en France, avoisinant les 40 %. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 244 900 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 436 280 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 13,16 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.
11:59 - Le résultat de la liste "Partageons Demain Brioude 2020" aux municipales de 2020 à Brioude
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Brioude s'avère très instructive. Au soir du premier tour, Jean-Luc Vachelard (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 1 173 bulletins (55,04%). À sa poursuite, Juliette Tilliard - Blondel (Divers gauche) a recueilli 958 suffrages en sa faveur (44,95%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Brioude, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Brioude ont lieu aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des prétendants à Brioude. Pour voter, les votants de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de Brioude. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections à Brioude dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
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