Résultat municipale 2026 à Brioude (43100) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brioude a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brioude, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brioude [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc VACHELARD
Jean-Luc VACHELARD (23 élus) Brioude 2026 : pour vous et avec vous 		1 400 54,10%
  • Jean-Luc VACHELARD
  • Aline BONNET
  • Gilles DA COSTA
  • Nadine CRAVINHO
  • Cyrille SARRIAS
  • Stephanie ABRIAL
  • Cédric GAUTHIER
  • Ingrid DECKER
  • Frank MERLE
  • Maryline ADMIRAL
  • Gilbert POINAS
  • Annie SIBEYRE
  • Jean HADJOUTI--GAILLARD
  • Valérie JOUVE
  • Emmanuel RICQUEBOURG
  • Anne GUINCHARD
  • Clovis BRESSON
  • Élisabeth STOQUE
  • Philippe EYRAUD
  • Bouchra BLANCHON
  • Maurice ROCHE
  • Marion FAUCHER
  • Benjamin JURY
Juliette TILLIARD-BLONDEL
Juliette TILLIARD-BLONDEL (3 élus) agir pour brioude 		626 24,19%
  • Juliette TILLIARD-BLONDEL
  • Bastien VEYSSEYRE
  • Christelle CHAPAVEIRE
Christophe BEDROSSIAN
Christophe BEDROSSIAN (3 élus) BRIOUDE AUTREMENT 		562 21,72%
  • Christophe BEDROSSIAN
  • Marie-Christine DEGUI
  • Rémy SEILLIER
Participation au scrutin Brioude
Taux de participation 56,81%
Taux d'abstention 43,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 2 714

Source : ministère de l’Intérieur

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