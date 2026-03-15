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19:18 - Les données démographiques de Brioude révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Brioude est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 523 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 677 entreprises, Brioude se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (60,64%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Avec 276 résidents étrangers, Brioude est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 005 euros par mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,93%, révélant une situation économique tendue. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Brioude affirme l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Le RN séduit de plus en plus les votants de Brioude Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des municipales à Brioude en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 20,59% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 39,89% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,45% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Brioude comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 29,11% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 26,10% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 28,65% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à Brioude avant 2026 Six ans avant l'élection de ce dimanche à Brioude, le premier tour des municipales avait vu 45,73 % des électeurs venir aux urnes dans la commune, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 2 235 votants s'étaient alors mobilisés alors que la pandémie du Covid pesait sur l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 73,66 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Même si les dynamiques varient d'un scrutin à l'autre, les deux derniers scrutins législatifs demeurent tout à fait comparables entre eux. La mobilisation aux législatives, établie de son côté à 49,37 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 64,65 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 49,26 %. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche donc plutôt comme une contrée où la participation peine à décoller. Pour cette municipale 2026, cette réalité à Brioude sera quoi qu'il en soit capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Brioude Lors du match européen de 2024, les citoyens de Brioude avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 29,11% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Brioude avaient ensuite placé en tête Jean-Pierre Vigier (Les Républicains) avec 38,49% au premier tour, devant Suzanne Maryse Denise Fourets (Rassemblement National) avec 26,10%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Pierre Vigier culminant à 71,35% des voix sur place. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Brioude ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Brioude était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 28,20% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 22,49%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,11% pour Emmanuel Macron, contre 39,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Brioude plébiscitaient Jean-Pierre Vigier (LR) avec 44,58% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Pierre Vigier virant de nouveau en tête avec 63,24% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Brioude Pour ce qui est des contributions locales à Brioude, la facture moyenne versée par foyer fiscal a représenté environ 1 336 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 941 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 45,90 % en 2024 (contre 24,00 % en 2020). Un taux à mettre en regard de la moyenne en France, avoisinant les 40 %. Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 244 900 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 436 280 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 13,16 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat de la liste "Partageons Demain Brioude 2020" aux municipales de 2020 à Brioude L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Brioude s'avère très instructive. Au soir du premier tour, Jean-Luc Vachelard (Divers droite) a raflé la première place en totalisant 1 173 bulletins (55,04%). À sa poursuite, Juliette Tilliard - Blondel (Divers gauche) a recueilli 958 suffrages en sa faveur (44,95%). Cette victoire écrasante a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour ces municipales 2026 à Brioude, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.