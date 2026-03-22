Résultat de l'élection municipale 2026 à Briscous : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Briscous

Le deuxième tour des élections municipales à Briscous a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Théo Jacques Julien Salamon
Théo Jacques Julien Salamon Divers
Ensemble elgarrekin
  • Théo Jacques Julien Salamon
  • Geneviève Veillat
  • David Lafon-Puyo
  • Florence Sallaberry
  • Julien Bellet
  • Noëlle Roulleau
  • Julien Bechet
  • Miren Ithurbisque
  • Thomas Michelena
  • Léa Bitoun
  • Jean-Luc-Thierry Darroman
  • Christine Danielle Claude Ponsard
  • Frédéric Uhalde
  • Valérie Cazenave
  • Stanislas Lascazas de Saint Martin
  • Sophie Louit
  • Mathieu Pereyrol
  • Brigitte Rogissart
  • Jean-Baptiste Chamalbide
  • Anne de Miguel
  • Jérôme Etchecopar
  • Laure Eyharaberry
  • Thierry Navarron
  • Eztitxu Larre
  • Cyril Loubet
Pascal Jocou
Pascal Jocou Divers
Briscous Vous Beskoitze Zuekin
  • Pascal Jocou
  • Sylvie Elissalde
  • Alain Cuburu
  • Stéphanie Siberchicot
  • Alain Ithurbide
  • Patricia Larronde
  • Éric Hiriart-Urruty
  • Maria-Camille Jullian
  • Mathieu Etcheverry
  • Murielle Barcos
  • Vincent Nybelen
  • Carole David
  • Jorge Ramirez Castellet
  • Marie Dassé
  • Mikael Dachary
  • Bernadette Suhas
  • Benoît Broucaret
  • Sylvie Guiho
  • Christophe Saint-Pierre
  • Hélène Mascarenhas
  • Jean-Christophe Marsaudon
  • Fabienne Sallaberry
  • Pierre Olcomendy
  • Marion Doyhamber
  • Sébastien Cédric Andres
Catherine Errecart
Catherine Errecart Divers
Briscous,Beskoitze,cap sur l'avenir
  • Catherine Errecart
  • David Larreguy
  • Agnès Duhau
  • David Etchechury
  • Sandrine Merlin
  • Florian Etcheto
  • Mélanie Dias
  • Philippe Delgue
  • Lydie Sessi Arguindeguy
  • Pascal Garrigues
  • Anne Simonnet
  • Nicolas Errecart
  • Christine Pageo
  • Nicolas Birebent
  • Julie Arguindeguy
  • Baptiste Larquier
  • Marie-Anne Martin
  • Francois-Damien Mercier
  • Laurence Jocou
  • Marc Lesueur
  • Gaëlle Reisdorffer
  • Simon Merlo
  • Sophie Bagneris
  • Hervé Macé
  • Christine Cheverry Paluat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Briscous

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal JOCOU
Pascal JOCOU (Ballotage) Briscous Vous Beskoitze Zuekin 		810 49,57%
Catherine ERRECART
Catherine ERRECART (Ballotage) Briscous,Beskoitze,cap sur l'avenir 		433 26,50%
Théo Jacques Julien SALAMON
Théo Jacques Julien SALAMON (Ballotage) Ensemble elgarrekin 		391 23,93%
Participation au scrutin Briscous
Taux de participation 70,93%
Taux d'abstention 29,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 1 681

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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