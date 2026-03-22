Résultat de l'élection municipale 2026 à Briscous : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Briscous [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Briscous sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Briscous.
L'actu des élections municipales 2026 à Briscous
11:44 - Pascal Jocou largement en tête de la municipale dimanche dernier
A l'ouverture de l'élection municipale à Briscous, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 29,07 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. À l'issue du dépouillement, c'est Pascal Jocou qui est arrivé en tête en récoltant 49,57 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Catherine Errecart a pris la position de dauphine avec 26,50 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Théo Jacques Julien Salamon s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Briscous
Le deuxième tour des élections municipales à Briscous a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Théo Jacques Julien Salamon
Divers
Ensemble elgarrekin
|
|
Pascal Jocou
Divers
Briscous Vous Beskoitze Zuekin
|
|
Catherine Errecart
Divers
Briscous,Beskoitze,cap sur l'avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Briscous
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal JOCOU (Ballotage) Briscous Vous Beskoitze Zuekin
|810
|49,57%
|Catherine ERRECART (Ballotage) Briscous,Beskoitze,cap sur l'avenir
|433
|26,50%
|Théo Jacques Julien SALAMON (Ballotage) Ensemble elgarrekin
|391
|23,93%
|Participation au scrutin
|Briscous
|Taux de participation
|70,93%
|Taux d'abstention
|29,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Nombre de votants
|1 681
Source : ministère de l’Intérieur
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