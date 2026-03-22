Résultat de l'élection municipale 2026 à Brissac Loire Aubance : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brissac Loire Aubance

Le deuxième tour des élections municipales à Brissac Loire Aubance a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mathieu Roussel
Mathieu Roussel Liste Divers
Brissac Loire Aubance, la force de 10 villages
  • Mathieu Roussel
  • Alice Leclerc
  • Éric Lerouge
  • Martine Cottier
  • Damien Devanne
  • Marina Garnier
  • Rudy Wedlarski
  • Aurélie Duchesne
  • Thomas Poupart
  • Muriel Bauchet
  • Romain Bigot
  • Delphine Senez
  • Alexis Robert
  • Pauline Roche
  • Pierre Chaillou
  • Chériffa Abou Khalil
  • Raphaël Froger
  • Élise Grandière
  • Théo Barbotin
  • Clarisse Monneau
  • Yannick Puech
  • Inès Haton
  • Jean-Claude Brunet
  • Alexandra Cheval
  • Florian Brault
  • Solène Haillouy
  • Louis Emily
  • Muriel Lozat
  • Sébastien Brochard
  • Élise Vollet
  • Frédéric Monéger
  • Céline Bouhier
  • Nicolas Poupart
  • Oïhana Latchère
  • Thierry Sanne
  • Marie-Sophie Jacquin
  • Arnaud Pelletier
  • Audrey Chrétien
  • Séraphin Godet
  • Syndie Sieniski-Bergeret
  • Sofian Benghellab
  • Jocelyne Béchet
  • Maxime Cottier
  • Édith Coudert
  • Jean-François Pelletier
  • Corinne Dupé
  • Clément Pujol
  • Claudine Louvet
  • Christophe Subileau
  • Bérengère Soyer
  • Joël Chenuau
  • Ève Maillet
  • Stéphen Lehée
  • Morgane Faucheux
  • Robert Touchet
Gregory Florance
Gregory Florance Liste Divers
Brissac Loire Aubance inventons demain
  • Gregory Florance
  • Isabelle Drouillard
  • Yovann Aubry
  • Florence Laroche
  • Arthur Salviac
  • Louisette Biret
  • Sylvain Houpert
  • Manon Pasquier
  • Thomas Sire
  • Sylvie Hernandez Mercier
  • Thomas Guelard
  • Valérie Ruillard
  • Thibault Rabin
  • Anne-Laure Janouin
  • Ludovic Gonnord
  • Brigitte Guglielmi
  • Jean-Marc Mercier
  • Isabelle Beylier
  • Yan Tretout
  • Coralie Buonore
  • Ivan Degroux
  • Elodie Vacher
  • Jean Belicot
  • Primaele Termeau
  • Yves Letourneux
  • Gaelle Rolland
  • Francois Mauneau
  • Mathilde Glorian
  • Christophe Meinen
  • Francoise Guillaume
  • Pascal Guyader
  • Christelle Bouet
  • Jordan Ringeval
  • Vanessa Bregeon
  • Emeric Hinot
  • Mireille Hérault
  • Adrien Guette
  • Chloe Duflot
  • Alain Palaric
  • Marie-Agnes Augeul
  • Jean-Claude Boivin
  • Sandra Levant
  • Francois Denis
  • Helene Weiszberg
  • Janick Buisson
  • Isabelle Bouche
  • Eric Lagrenee
  • Mailys Nourry
  • Yann Combaud
  • Sophie de Dietrich
  • Baptiste Prono
  • Michele Delaunay
  • Pascal Faucompre
  • Julie Delahaye Delaunay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brissac Loire Aubance

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu ROUSSEL
Mathieu ROUSSEL (Ballotage) Brissac Loire Aubance, la force de 10 villages 		2 253 44,26%
Gregory FLORANCE
Gregory FLORANCE (Ballotage) Brissac Loire Aubance inventons demain 		1 544 30,33%
Patrice BAZIN
Patrice BAZIN (Ballotage) construisons ensemble Brissac Loire Aubance 		1 293 25,40%
Participation au scrutin Brissac Loire Aubance
Taux de participation 58,72%
Taux d'abstention 41,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 5 277

Source : ministère de l’Intérieur

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