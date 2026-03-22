Résultat de l'élection municipale 2026 à Brissac Loire Aubance : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brissac Loire Aubance [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brissac Loire Aubance sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brissac Loire Aubance.
L'actu des élections municipales 2026 à Brissac Loire Aubance
11:42 - Que disaient les résultats de l'élection municipale à Brissac Loire Aubance il y a une semaine ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Brissac Loire Aubance, le scrutin a vu 58,72 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Mathieu Roussel qui a pris l'avantage en s'adjugeant 44,26 % des bulletins valides. Ensuite, Gregory Florance a pris la position de dauphin avec 30,33 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Par ailleurs, avec 25,40 %, Patrice Bazin a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brissac Loire Aubance
Le deuxième tour des élections municipales à Brissac Loire Aubance a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mathieu Roussel
Liste Divers
Brissac Loire Aubance, la force de 10 villages
|
|
Gregory Florance
Liste Divers
Brissac Loire Aubance inventons demain
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brissac Loire Aubance
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu ROUSSEL (Ballotage) Brissac Loire Aubance, la force de 10 villages
|2 253
|44,26%
|Gregory FLORANCE (Ballotage) Brissac Loire Aubance inventons demain
|1 544
|30,33%
|Patrice BAZIN (Ballotage) construisons ensemble Brissac Loire Aubance
|1 293
|25,40%
|Participation au scrutin
|Brissac Loire Aubance
|Taux de participation
|58,72%
|Taux d'abstention
|41,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|5 277
Source : ministère de l’Intérieur
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