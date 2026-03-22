Résultat de l'élection municipale 2026 à Brissac Loire Aubance : les résultats du 2e tour

Programme de Mathieu Roussel à Brissac Loire Aubance (Brissac Loire Aubance, la force de 10 villages)

Gouvernance participative

Notre projet met l'accent sur l'implication des habitants dans les décisions locales. Nous établirons des comités de village et des commissions ouvertes, permettant à chacun de s'exprimer. La transparence sera renforcée par la diffusion des conseils municipaux en ligne, garantissant un suivi des décisions.

Vitalité des villages

Nous visons à renforcer l'avenir de chaque village en soutenant l'éducation, la jeunesse et les solidarités intergénérationnelles. La vie associative, sportive et culturelle sera valorisée pour dynamiser le tissu social. En parallèle, nous encouragerons l'économie locale pour favoriser l'emploi de proximité.

Projets d'infrastructure

Nous prévoyons la création d'une salle multimodale pour répondre aux besoins des associations et des événements. Un accès conventionné aux entreprises sera mis en place pour offrir des opportunités aux jeunes. De plus, nous investirons dans la réhabilitation des bâtiments pour une urbanisation cohérente.

Transition écologique

La protection de l'environnement est au cœur de notre programme, avec des initiatives pour végétaliser les espaces publics. Nous nous engageons à valoriser l'alimentation locale et à préserver nos espaces naturels. Une gestion cohérente du territoire sera mise en œuvre pour répondre aux besoins futurs de nos villages.