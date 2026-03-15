Résultat de l'élection municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde : les infos en direct

Valéry Elophe Liste d'union à l'extrême-droite

TOUT POUR BRIVE ! AVEC VALÉRY ELOPHE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Valéry Elophe Programme de Valéry Elophe à Brive-la-Gaillarde (TOUT POUR BRIVE ! AVEC VALÉRY ELOPHE) Sécurité à Brive La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l'équipe municipale. Cela inclut l'augmentation des effectifs de la Police Municipale pour mieux protéger les citoyens. L'objectif est de créer un environnement sûr et serein pour tous les Brivistes. Développement économique Un grand plan commerce sera lancé pour soutenir les entreprises locales et attirer de nouveaux commerces. Cela inclut des dispositifs d'aide à l'installation et la préemption des locaux vacants. L'idée est de revitaliser le cœur de ville et d'encourager les manifestations populaires. Services publics Le projet met l'accent sur la défense des services publics de proximité pour répondre aux besoins des citoyens. Un audit indépendant des finances de la commune sera réalisé pour optimiser les dépenses. L'objectif est de garantir l'efficacité des services tout en supprimant les mauvaises dépenses. Engagement communautaire Être un Maire accessible et à l'écoute des attentes de la population est un engagement fort. Une politique active à destination des seniors sera mise en place pour ne pas les oublier. L'équipe souhaite également créer des événements festifs pour renforcer le lien social dans la ville.

Valéry Elophe

Laurence Veyssiere

Arthur Goudeaux

Catherine Homaitre

Jean-Luc Verdonckt

Daphne Boukdair-Skrzypczak

Jean-Marc Comas

Aimée Muller

Jean-Luc Demanche

Alexia Gobert

Fabien Francy

Michele Dassonville

Valentin Poivre

Julia Rosado

Jean-Marie Barrot

Nathalie Skrzypczak

Patrick Henrard

Sandy Degorce

Sylvain Carlier

Marie Crouzat

Thierry Lambert

Irma Villalba

Jérôme Malpertu

Sandrine Theil

Jacky Surault

Charlene Lecointe

Gerard Madronnet

Laëtitia Mota

Robert Rabotteau

Lisiane Arrivé

Patrick Daudet

Renée Massonie

Jose Machado

Olivia Perrin

Jacques Aujoulet

Rose Napoletano

Frédéric Poulain

Jeanine Tremouille

Michel Lagarde

Yvette Faucher

Bruno Blosse

Andrée Desmarelles

Baptiste Daumas

Sylvie Francy

José Le Stanc

Paul Roche Liste divers gauche

Brive notre avenir Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Paul Roche Programme de Paul Roche à Brive-la-Gaillarde (Brive notre avenir) Élections municipales 2026 Les élections municipales à Brive se dérouleront les 15 et 22 mars 2026. Les citoyens auront l'opportunité d'élire leurs représentants au Conseil municipal et à l'agglomération pour un mandat de six ans. Cette élection est perçue comme un moment clé pour instaurer une véritable alternative républicaine et écologique. Engagements locaux Le programme de la liste Brive notre avenir met l'accent sur le renforcement de la démocratie locale et la participation des habitants. Parmi les engagements, il est prévu de ne pas augmenter les impôts et de maîtriser les investissements pour garantir des budgets durables. L'égalité entre les femmes et les hommes sera également un axe central des politiques municipales. Solidarité et accessibilité Un des objectifs majeurs est de créer une ville solidaire pour toutes les générations, avec des initiatives comme la création d'un centre municipal de santé. L'accessibilité des bâtiments et espaces publics pour les personnes en situation de handicap est également une priorité. Des actions seront mises en place pour améliorer le logement et le pouvoir d'achat des habitants. Durabilité et innovation Le programme inclut des mesures pour faire de Brive une ville durable, avec un accent sur la nature en milieu urbain et les mobilités douces. L'attractivité de la ville sera renforcée par le soutien aux artisans et entrepreneurs locaux. Enfin, la modernisation des équipements culturels et sportifs vise à dynamiser la vie associative et culturelle de la ville.

Paul Roche

Catherine Gabriel

Jean-Yves Soulier

Delphine Merino

Philippe Nauche

Catherine Besse

Frédéric Lorfanfant

Marie-Claire Pham

Baptiste Labbat

Pascale Lajugie

Ludovic Chaumeil

Marie-Françoise Brutus

Jean-Pierre Michot

Béatrice Mercier

Adrien Delpiroux

Marie Files

Emre Tabanca

Lucile Pugnet

El Houari Cherifi

Chantal Feral

Joachim Dos Santos

Claire Chicoine

José Nunes

Dominique Vicendeau

Laurent Doumer

Nadine Bourdeloux

Jean-Marc Chasseline

Françoise Jaubertie

Samuel Lavergne

Clémence Pergay

Pierre Carpentier

Roberte Celerier

Jean-François Vergonzeanne

Chantal Enjolras-Estrade

Anthony d'Ancona

Florence Destailleur

Carlos Ferreira Proenca

Constance Nauche

Aurélien Faucher

Christine Caillet

Guy Longequeue

Valérie Alphonsine

Jean-Jacques Pouyadoux

Frédéric Soulier Liste divers droite

UN PROJET POUR BRIVE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Frédéric Soulier Programme de Frédéric Soulier à Brive-la-Gaillarde (UN PROJET POUR BRIVE) Brive, une ville sûre Pour garantir la sécurité de ses habitants, Brive s'engage à investir dans des infrastructures qui favorisent un cadre de vie serein. La sécurité est considérée comme la première des solidarités, essentielle pour le bien-être de chacun. Ces efforts visent à créer un environnement où il fait bon vivre pour tous les Brivistes. Écoute des habitants Brive se positionne comme une ville attentive aux besoins de ses citoyens en soutenant l'accès aux soins et l'accueil des jeunes enfants. L'accompagnement des familles monoparentales et la promotion du « bien vieillir » sont également des priorités. Cette approche vise à renforcer le lien social et à améliorer la qualité de vie dans la ville. Empreinte écologique La ville de Brive prend des mesures pour réduire son empreinte écologique à travers des aménagements urbains adaptés aux défis climatiques. La préservation des ressources naturelles est au cœur de ses préoccupations. Ces initiatives visent à assurer un développement durable pour les générations futures. Brive, une ville prospère Investir dans le patrimoine culturel et sportif est essentiel pour faire rayonner Brive à l'échelle régionale. Le soutien à la création d'emplois dans divers secteurs est également une priorité pour assurer la prospérité de la ville. Une offre de logements de qualité est indispensable pour attirer et retenir les habitants.

Frédéric Soulier

Valérie Taurisson

Olivier Bonnichon

Sylvie Alvinerie-Bousquet

Philippe Delarue

Dominique Eyssartier

Michel Da Cunha

Sandrine Martin

Joël Grostin

Marie-Christine Lacombe

Jacques Veyssiere

Marie Findeling

Mathieu Bosredon

Audrey Chaumeil

Richard Griffouillere

Fatima Jacinto

Christian Pradayrol

Sandrine Maurin

Jean-Luc Souquieres

Sylvie Boel

Philippe Lescure

Carine Voisin-Treny

Umit Eroglu

Laure Pianezza

Jean Poncharal

Hélène Courtarie

Pierre Monteil

Agnès Massonnier

Franck Peyret

Vanille Foussard

Hugo Veyssiere

Anna Colasson

Norbert Bonnafous

Audrey Bartout

Pierre Lamy

Marie Bourlois

Ali Guven

Mylène Lavialle

Michel Rabanet

Sabine Delord

Jean-Daniel Vilatte

Najat Deldouli

Jean-Pierre Tronche

Sophie Marcucci Liste d'union à gauche

UNI.E.S POUR BRIVE, DÉMOCRATIQUE,ÉCOLOGIQUE, SOCIALE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Sophie Marcucci Programme de Sophie Marcucci à Brive-la-Gaillarde (UNI.E.S POUR BRIVE, DÉMOCRATIQUE,ÉCOLOGIQUE, SOCIALE) Engagement citoyen Le mouvement Uni·es pour Brive se veut une initiative collective qui rassemble les citoyens autour de valeurs communes. L'objectif est de créer une dynamique participative où chaque voix compte, notamment celle des non-encartés. Cette approche vise à renforcer le lien entre les élus et les habitants, en plaçant l'intérêt général au cœur des préoccupations. Défis sociaux et économiques Les enjeux actuels à Brive touchent particulièrement les familles, les aînés et les classes moyennes, avec des préoccupations majeures telles que le pouvoir d'achat et l'accès aux services publics. La liste propose des solutions concrètes pour répondre à ces défis, en mettant l'accent sur des consultations ouvertes et des initiatives locales. L'objectif est de construire une ville plus résiliente et inclusive pour tous. Mesures phares Le programme de Uni·es pour Brive se décline en douze mesures clés, allant de la démocratie participative à la santé publique. Parmi ces mesures, on trouve la création d'une mutuelle municipale et l'organisation d'états généraux sur les addictions. Ces propositions visent à améliorer la qualité de vie des Brivistes et à répondre aux besoins spécifiques de la population. Vision écologique La liste met également un accent fort sur l'écologie, avec des initiatives pour la revégétalisation et la gestion de l'eau. Le retour en régie municipale de la gestion de l'eau est un exemple de la volonté d'adopter des pratiques durables. L'objectif est de faire de Brive une ville exemplaire en matière de transition écologique, tout en garantissant le bien-être de ses habitants.