Résultat de l'élection municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde

Tête de listeListe
Valéry Elophe
Valéry Elophe Liste d'union à l'extrême-droite
TOUT POUR BRIVE ! AVEC VALÉRY ELOPHE
  • Valéry Elophe
  • Laurence Veyssiere
  • Arthur Goudeaux
  • Catherine Homaitre
  • Jean-Luc Verdonckt
  • Daphne Boukdair-Skrzypczak
  • Jean-Marc Comas
  • Aimée Muller
  • Jean-Luc Demanche
  • Alexia Gobert
  • Fabien Francy
  • Michele Dassonville
  • Valentin Poivre
  • Julia Rosado
  • Jean-Marie Barrot
  • Nathalie Skrzypczak
  • Patrick Henrard
  • Sandy Degorce
  • Sylvain Carlier
  • Marie Crouzat
  • Thierry Lambert
  • Irma Villalba
  • Jérôme Malpertu
  • Sandrine Theil
  • Jacky Surault
  • Charlene Lecointe
  • Gerard Madronnet
  • Laëtitia Mota
  • Robert Rabotteau
  • Lisiane Arrivé
  • Patrick Daudet
  • Renée Massonie
  • Jose Machado
  • Olivia Perrin
  • Jacques Aujoulet
  • Rose Napoletano
  • Frédéric Poulain
  • Jeanine Tremouille
  • Michel Lagarde
  • Yvette Faucher
  • Bruno Blosse
  • Andrée Desmarelles
  • Baptiste Daumas
  • Sylvie Francy
  • José Le Stanc
Paul Roche
Paul Roche Liste divers gauche
Brive notre avenir
  • Paul Roche
  • Catherine Gabriel
  • Jean-Yves Soulier
  • Delphine Merino
  • Philippe Nauche
  • Catherine Besse
  • Frédéric Lorfanfant
  • Marie-Claire Pham
  • Baptiste Labbat
  • Pascale Lajugie
  • Ludovic Chaumeil
  • Marie-Françoise Brutus
  • Jean-Pierre Michot
  • Béatrice Mercier
  • Adrien Delpiroux
  • Marie Files
  • Emre Tabanca
  • Lucile Pugnet
  • El Houari Cherifi
  • Chantal Feral
  • Joachim Dos Santos
  • Claire Chicoine
  • José Nunes
  • Dominique Vicendeau
  • Laurent Doumer
  • Nadine Bourdeloux
  • Jean-Marc Chasseline
  • Françoise Jaubertie
  • Samuel Lavergne
  • Clémence Pergay
  • Pierre Carpentier
  • Roberte Celerier
  • Jean-François Vergonzeanne
  • Chantal Enjolras-Estrade
  • Anthony d'Ancona
  • Florence Destailleur
  • Carlos Ferreira Proenca
  • Constance Nauche
  • Aurélien Faucher
  • Christine Caillet
  • Guy Longequeue
  • Valérie Alphonsine
  • Jean-Jacques Pouyadoux
Frédéric Soulier
Frédéric Soulier Liste divers droite
UN PROJET POUR BRIVE
  • Frédéric Soulier
  • Valérie Taurisson
  • Olivier Bonnichon
  • Sylvie Alvinerie-Bousquet
  • Philippe Delarue
  • Dominique Eyssartier
  • Michel Da Cunha
  • Sandrine Martin
  • Joël Grostin
  • Marie-Christine Lacombe
  • Jacques Veyssiere
  • Marie Findeling
  • Mathieu Bosredon
  • Audrey Chaumeil
  • Richard Griffouillere
  • Fatima Jacinto
  • Christian Pradayrol
  • Sandrine Maurin
  • Jean-Luc Souquieres
  • Sylvie Boel
  • Philippe Lescure
  • Carine Voisin-Treny
  • Umit Eroglu
  • Laure Pianezza
  • Jean Poncharal
  • Hélène Courtarie
  • Pierre Monteil
  • Agnès Massonnier
  • Franck Peyret
  • Vanille Foussard
  • Hugo Veyssiere
  • Anna Colasson
  • Norbert Bonnafous
  • Audrey Bartout
  • Pierre Lamy
  • Marie Bourlois
  • Ali Guven
  • Mylène Lavialle
  • Michel Rabanet
  • Sabine Delord
  • Jean-Daniel Vilatte
  • Najat Deldouli
  • Jean-Pierre Tronche
Sophie Marcucci
Sophie Marcucci Liste d'union à gauche
UNI.E.S POUR BRIVE, DÉMOCRATIQUE,ÉCOLOGIQUE, SOCIALE
  • Sophie Marcucci
  • Jean-Philippe Veytizoux
  • Fabienne Cassagnes
  • Adem Ersoy
  • Agnès Lebesson
  • Nicolas Brette
  • Aurore Goursaud
  • Stéphane Rebeyrolles
  • Sabine Gomez
  • Christophe Blavignac
  • Nadia Gibert
  • Jordan Bidault
  • Lisa-Claire Benadiel
  • Michael Boizet
  • Valérie Roussel
  • Michel Wavresky
  • Ella Boutier
  • Pierre-Edouard Pialat
  • Ghislaine Bordas
  • Lucas Niot
  • Camille Grostin
  • François Cottreel
  • Line-Rose Mazaudoux
  • Matthias Simonet
  • Hélène Coudert
  • Lamine Sagna
  • Françoise Demay
  • Pascal Patelou
  • Denise Veau-Lachaud
  • Paulin Fernandes
  • Pauline Sutter
  • Victor Oliveira
  • Florence Martel
  • Nicolas Cummings
  • Véronique Seillé
  • Loïc Nauche
  • Florence Mognard
  • François Tabard
  • Anne-Christine Boyer
  • Bernard Longpré
  • Madeleine Antoine-David
  • Sacha Ghilardi
  • Annabelle Reydy
  • Pierre François
  • Raphaële Raffort

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Soulier
Frédéric Soulier (35 élus) Un projet pour brive #2 		6 736 60,44%
  • Frédéric Soulier
  • Valérie Taurisson
  • Jean Santos
  • Sandrine Maurin
  • Philippe Delarue
  • Dominique Eyssartier
  • Christian Pradayrol
  • Marie-Christine Lacombe
  • Philippe Lescure
  • Martine Jouve
  • Michel Da Cunha
  • Carine Voisin Treny
  • Steve Clog-Dacharry
  • Anne Colasson
  • Pierre Monteil
  • Fatima Jacinto
  • Jacques Veyssiere
  • Sylvie Plas
  • Jean Poncharal
  • Marie Findeling
  • Jean Claude Deschamps
  • Najat Deldouli
  • Jean-Luc Souquieres
  • Sabine Delord
  • Julien Bounie
  • Sandrine Martin
  • Didier Trarieux
  • Séverine Brousseaud
  • Franck Peyret
  • Hélène Courtarie
  • Philippe Clement
  • Anne Clergerie
  • Jean-Daniel Vilatte
  • Audrey Bartout
  • Alexandre Bonnie
Paul Roche
Paul Roche (4 élus) Brive notre avenir 		2 306 20,69%
  • Paul Roche
  • Catherine Gabriel
  • Jean-Yves Soulier
  • Martine Contie
Shamira Kasri
Shamira Kasri (2 élus) Brive un futur en commun 		1 091 9,79%
  • Shamira Kasri
  • Emilio Campos
Chloé Herzhaft
Chloé Herzhaft (2 élus) Liste écologiste et citoyenne de brive 		1 011 9,07%
  • Chloé Herzhaft
  • Florian Hurard
Participation au scrutin Brive-la-Gaillarde
Taux de participation 35,58%
Taux d'abstention 64,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 642

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Soulier
Frédéric Soulier (34 élus) Un projet pour brive 		11 844 58,80%
  • Frédéric Soulier
  • Agnès-Lilith Pittman
  • Jean-Marc Comas
  • Dominique Eyssartier
  • Bernard Longpre
  • Valérie Taurisson
  • Christophe Patier
  • Marie-Christine Lacombe
  • Christian Pradayrol
  • Sandrine Maurin
  • Jean-Pierre Tronche
  • Martine Jouve
  • Philippe Delarue
  • Laurence Boisard
  • Jean-Pierre Vernat
  • Anne Colasson
  • Jean Santos
  • Fatima Jacinto
  • Franck Peyret
  • Güler Ozkan
  • Steve Clog-Dacharry
  • Sophie Seguy
  • Jean-Luc Souquieres
  • Carine Voisin
  • Marc Chatel
  • Najat Deldouli
  • Didier Trarieux
  • Marie-Josée Jacquet
  • Alexandre Bonnie
  • Sabine Delord
  • Jacques Veyssiere
  • Maryline Martig
  • Philippe Clement
  • Anissa Lakel
Philippe Nauche
Philippe Nauche (9 élus) Pour vous pour brive 		8 296 41,19%
  • Philippe Nauche
  • Patricia Bordas
  • Alain Vacher
  • Patricia Broussolle
  • Jean-Claude Deschamps
  • Shamira Kasri
  • Frédéric Filippi
  • Martine Contie
  • René Boisserie
Participation au scrutin Brive-la-Gaillarde
Taux de participation 63,57%
Taux d'abstention 36,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,39%
Nombre de votants 21 287

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Soulier
Frédéric Soulier Un projet pour brive 		9 066 46,00%
Philippe Nauche
Philippe Nauche Pour vous pour brive 		6 695 33,97%
Bernard Murat
Bernard Murat Pour une nouvelle majorite pour brive - divers droite 		2 412 12,24%
Daniel Freygefond
Daniel Freygefond Brive en transition 		1 532 7,77%
Participation au scrutin Brive-la-Gaillarde
Taux de participation 61,71%
Taux d'abstention 38,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,64%
Nombre de votants 20 663

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