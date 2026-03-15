Résultat de l'élection municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Brive-la-Gaillarde sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brive-la-Gaillarde.
L'actu des élections municipales 2026 à Brive-la-Gaillarde
12:08 - Restez informé sur les municipales à Brive-la-Gaillarde
Dans le cadre des municipales de 2026, les 32 953 votants de Brive-la-Gaillarde sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de vérifier la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Brive-la-Gaillarde. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 33 bureaux de vote de Brive-la-Gaillarde. La diffusion des résultats du premier tour à Brive-la-Gaillarde débutera sur cette page à 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde
|Tête de listeListe
|
Valéry Elophe
Liste d'union à l'extrême-droite
TOUT POUR BRIVE ! AVEC VALÉRY ELOPHE
|
|
Paul Roche
Liste divers gauche
Brive notre avenir
|
|
Frédéric Soulier
Liste divers droite
UN PROJET POUR BRIVE
|
|
Sophie Marcucci
Liste d'union à gauche
UNI.E.S POUR BRIVE, DÉMOCRATIQUE,ÉCOLOGIQUE, SOCIALE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Soulier (35 élus) Un projet pour brive #2
|6 736
|60,44%
|
|Paul Roche (4 élus) Brive notre avenir
|2 306
|20,69%
|
|Shamira Kasri (2 élus) Brive un futur en commun
|1 091
|9,79%
|
|Chloé Herzhaft (2 élus) Liste écologiste et citoyenne de brive
|1 011
|9,07%
|
|Participation au scrutin
|Brive-la-Gaillarde
|Taux de participation
|35,58%
|Taux d'abstention
|64,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 642
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Soulier (34 élus) Un projet pour brive
|11 844
|58,80%
|
|Philippe Nauche (9 élus) Pour vous pour brive
|8 296
|41,19%
|
|Participation au scrutin
|Brive-la-Gaillarde
|Taux de participation
|63,57%
|Taux d'abstention
|36,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,39%
|Nombre de votants
|21 287
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Soulier Un projet pour brive
|9 066
|46,00%
|Philippe Nauche Pour vous pour brive
|6 695
|33,97%
|Bernard Murat Pour une nouvelle majorite pour brive - divers droite
|2 412
|12,24%
|Daniel Freygefond Brive en transition
|1 532
|7,77%
|Participation au scrutin
|Brive-la-Gaillarde
|Taux de participation
|61,71%
|Taux d'abstention
|38,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,64%
|Nombre de votants
|20 663
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