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19:21 - Élections municipales à Brive-la-Gaillarde : un éclairage démographique À Brive-la-Gaillarde, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les municipales. Dans l'agglomération, 13,76% des résidents sont des enfants, et 13,01% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (31,76%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 21291 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,93% et d'une population étrangère de 7,76% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Brive-la-Gaillarde mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 23,09% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Municipales 2026 : vers une montée du RN à Brive-la-Gaillarde ? Le parti d'extrême droite ne comptait pas dans les listes qui comptent lors de l'élection municipale à Brive-la-Gaillarde il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 19,93% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 38,62% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 14,71% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Brive-la-Gaillarde comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 30,47% lors du choc des européennes 2024. Les législatives anticipées donneront, lors du premier tour, un résultat de 32,32% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 35,70% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Brive-la-Gaillarde aux municipales ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 64,42 % à Brive-la-Gaillarde pour le premier tour des élections de 2020, un niveau plutôt élevé alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de l'épidémie de coronavirus. Lorsqu'il s'agit de désigner leur maire, les municipales restent pourtant historiquement, avec les présidentielles, des scrutins où les Français se mobilisent particulièrement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 28,68 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 52,98 % en 2022 à seulement 35,39 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,75 % (contre 48,51 % en France). Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de classer Brive-la-Gaillarde comme une zone marquée par l'abstention en comparaison de la moyenne. À l'occasion de ces élections municipales 2026, ce paramètre pèsera quoi qu'il en soit lourdement sur les résultats de Brive-la-Gaillarde.

15:59 - Comment a voté Brive-la-Gaillarde en 2024 ? La préférence des électeurs de Brive-la-Gaillarde a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral. Lors des européennes, le résultat à Brive-la-Gaillarde s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,47%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,97%) et Valérie Hayer (14,26%). Frédérique Meunier (Les Républicains) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Brive-la-Gaillarde quelques semaines plus tard avec 35,80%. Valéry Elophe (Rassemblement National) était à la deuxième place avec 32,32%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédérique Meunier culminant à 64,30% des votes dans la commune.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Brive-la-Gaillarde ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Brive-la-Gaillarde plébiscitaient Nicolas Brousse (Ensemble !) avec 23,56% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Frédérique Meunier (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 57,74%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Brive-la-Gaillarde accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,29%, devant Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 20,52%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,38% pour Emmanuel Macron, contre 38,62% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Brive-la-Gaillarde une place forte du courant central.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Brive-la-Gaillarde En ce qui concerne la fiscalité locale de Brive-la-Gaillarde, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 498 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 304 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 54,70 % en 2024 (contre 34,72 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 1,64034 million d'euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 13,18145 millions d'euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 16,83 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections de 2020 à Brive-la-Gaillarde : une élection pliée dès le premier round Les résultats des précédentes élections municipales à Brive-la-Gaillarde ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Frédéric Soulier (Union de la droite) a distancé ses adversaires en récoltant 6 736 soutiens (60,44%). Sur la seconde marche, Paul Roche (Union de la gauche) a recueilli 20,69% des voix. Cette victoire écrasante du candidat Union de la droite a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Brive-la-Gaillarde, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Devant ce succès éclatant, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour le camp adverse, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.