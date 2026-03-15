Résultat municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde (19100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brive-la-Gaillarde a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brive-la-Gaillarde, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brive-la-Gaillarde [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric SOULIER
Frédéric SOULIER UN PROJET POUR BRIVE 		7 149 56,71%
Valéry ELOPHE
Valéry ELOPHE TOUT POUR BRIVE ! AVEC VALÉRY ELOPHE 		2 388 18,94%
Paul ROCHE
Paul ROCHE Brive notre avenir 		1 782 14,14%
Sophie MARCUCCI
Sophie MARCUCCI UNI.E.S POUR BRIVE, DÉMOCRATIQUE,ÉCOLOGIQUE, SOCIALE 		1 287 10,21%
Participation au scrutin Brive-la-Gaillarde
Taux de participation 52,71%
Taux d'abstention 47,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 12 910

Source : ministère de l’Intérieur

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