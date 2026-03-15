Résultat municipale 2026 à Brix (50700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie BUHOT
Sophie BUHOT (16 élus) BRIONS TOUS ENSEMBLE 		693 64,35%
  • Sophie BUHOT
  • Eric LAURENT
  • Sabrina JARDIN
  • Alain BECQUET
  • Séverine LAISNEY
  • Johann SYFFERT
  • Jocelyne GLON
  • Loris VALLEE
  • Sandra MAGDELAINE
  • Thierry LETOUZÉ
  • Caroline AVOYNE
  • Julien HÉBERT
  • Marie-France MABIRE
  • Antoine DUPONT
  • Véronique PASQUÉ
  • Xavier COIPEL
Richard GIRES
Richard GIRES (3 élus) BRIX ENSEMBLE,AUTREMENT 		384 35,65%
  • Richard GIRES
  • Adeline TEXIER
  • Jacques LECONTE
Participation au scrutin Brix
Taux de participation 59,60%
Taux d'abstention 40,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 093

Source : ministère de l’Intérieur

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