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19:18 - Les données démographiques de Brix révèlent les tendances électorales Comment les électeurs de Brix peuvent-ils influencer les résultats des élections municipales ? Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,55% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (88,92%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1308 votants. Le nombre de familles monoparentales (5,04%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,67%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Brix mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,08% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - La progression du Rassemblement national RN à Brix avant les municipales Le parti nationaliste était absent pour la dernière municipale à Brix il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 23,70% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 37,66% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 17,20% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Brix comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,63% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 33,44% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il finira avec 39,03% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 71,99 % d'abstention à Brix Pour ces municipales, la désertion des bureaux de vote à Brix sera capitale dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 71,99 % lors du dernier scrutin municipal, un chiffre exceptionnellement haut alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens se rendent le plus aux urnes, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 23,40 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 49,86 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 28,64 %, contre 52,56 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de classer Brix comme une ville frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - Brix : retour sur la dernière année électorale en date Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Brix avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,63%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 18,24% des votes. Stéphane Travert (Ensemble !) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Brix après la dissolution avec 35,82%. Pierre Giry (Union de l'extrême droite) se trouvait à la deuxième place avec 33,44%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Stéphane Travert culminant à 60,97% des votes dans la localité. Le paysage politique de Brix a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Pour les municipales 2026, Brix reste un territoire tourné vers le centre-droit Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Brix accordaient leurs suffrages à Stéphane Travert (Ensemble !) avec 41,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,10% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Brix plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 34,19% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 23,70%. Lors de la finale de l'élection à Brix, les électeurs accordaient 62,34% pour Emmanuel Macron, contre 37,66% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Brix comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - À Brix, les impôts sont en hausse avant le scrutin À Brix, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 515 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 313 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 35,79 % en 2024 (contre près de 11,37 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 10 200 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 158 980 € enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 9,24 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Brix Dans la ville de Brix, les configurations politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le résultat du dernier scrutin municipal. Unique liste en présence, la liste menée par Pascal Lebruman a sans surprise recueilli 100,00% des voix dès le premier tour. L'absence de concurrent a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Brix, cette répartition historique des voix pose les bases. L'enjeu lors de ces nouvelles municipales sera de savoir si une vraie opposition se manifeste face à cette hégémonie. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.