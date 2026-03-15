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19:17 - Élections municipales à Broglie : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Broglie mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des élections municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le bourg, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,01%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,10%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 511 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (25,44%) révèle la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (11,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Broglie mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,85% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN en position de force à Broglie avant la municipale 2026 Le RN n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Broglie en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 37,86% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 57,09% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 35,82% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste validait 53,69% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 42,93% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 49,00% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,36% lors du vote définitif, synonyme de victoire pour Kévin Mauvieux.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Broglie aux dernières élections ? En 2020, la participation à Broglie était montée à 61,22 % à la fin du premier tour (une mobilisation très élevée) alors que sévissait l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 570 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 72,70 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,75 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 64,20 % au premier tour, contre 50,51 % en 2022. Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet in fine de ranger Broglie comme une contrée fortement mobilisée aux urnes. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité à Broglie sera en tout cas essentielle dans le dénouement du scrutin.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Broglie a-t-elle voté ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Broglie. Le choc des Européennes de juin 2024 à Broglie avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,93%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 15,63% des voix. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Broglie accordaient leurs suffrages à Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 49,00% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Kévin Mauvieux culminant à 54,36% des votes localement.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Broglie s'était fortement dirigée vers le RN Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Broglie soutenaient en priorité Kévin Mauvieux (RN) avec 35,82% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,69% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Broglie accordaient auparavant leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 37,86%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 26,96%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,09% pour Marine Le Pen, contre 42,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Broglie comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale à Broglie À Broglie, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 763 euros en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 528 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 43,58 % en 2024 (contre 23,34 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 14 600 euros de recettes en 2024, loin des 110 360 € engrangés en 2020 pour un taux stable de près de 10,95 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Roger Bonneville à Broglie L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Broglie est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour, Roger Bonneville a raflé la première place en rassemblant 305 voix (64,61%). À sa poursuite, Jennifer Deroin a engrangé 167 suffrages en sa faveur (35,38%). Cette victoire écrasante a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Broglie, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp adverse devra accomplir un effort colossal, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.