Résultat municipale 2026 à Broglie (27270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Broglie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Broglie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Broglie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Amaury LATHAM
Amaury LATHAM (12 élus) Unis pour notre village 		299 56,20%
  • Amaury LATHAM
  • Martine DUTOUR
  • Patrice PAGNIÉ
  • Dominique DUBOC
  • Vincent EMO
  • Laurence TESSIER
  • Jean-Baptiste DELAS
  • Magali BRUMENT
  • Mathieu BARBANCHON
  • Véronique BEUVE
  • Stéphane GALLIER
  • Stéphanie VADELORGE
Philippe-Maurice DE BROGLIE
Philippe-Maurice DE BROGLIE (3 élus) Pour Broglie, avec Philippe-Maurice 		233 43,80%
  • Philippe-Maurice DE BROGLIE
  • Céline DUFOUR
  • David SEHET
Participation au scrutin Broglie
Taux de participation 65,82%
Taux d'abstention 34,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 543

Source : ministère de l’Intérieur

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