Résultat municipale 2026 à Brognon (08380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brognon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brognon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brognon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Delphine PATAT (9 élus) Bien vivre ensemble à Brognon
|47
|43,93%
|
|Nathalie NAVAUX (2 élus) ENSEMBLE DANS LA CONTINUITÉ POUR BROGNON
|45
|42,06%
|
|Ernest POTDEVIN LES DIVERSITES BROGNONNAISES
|15
|14,02%
|Participation au scrutin
|Brognon
|Taux de participation
|90,76%
|Taux d'abstention
|9,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|108
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Brognon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nathalie NAVAUX (Ballotage) ENSEMBLE DANS LA CONTINUITÉ POUR BROGNON
|50
|49,50%
|Delphine PATAT (Ballotage) Bien vivre ensemble à Brognon
|32
|31,68%
|Ernest POTDEVIN (Ballotage) LES DIVERSITES BROGNONNAISES
|19
|18,81%
|Participation au scrutin
|Brognon
|Taux de participation
|87,39%
|Taux d'abstention
|12,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,88%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|104
Election municipale 2026 à Brognon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brognon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brognon.
L'actu des élections municipales 2026 à Brognon
18:33 - À Brognon, les élections de 2024 en faveur de la droite
Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Brognon demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Brognon avaient en effet donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 64,86% des bulletins. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Brognon accordaient leurs suffrages à Flavien Termet (Rassemblement National) avec 56,25% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Flavien Termet culminant à 60,42% des votes localement.
15:57 - Une victoire nette aux dernières élections municipales à Brognon
L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Brognon s'avère très instructive. Rappelons que les votants pouvaient choisir plusieurs candidats à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste constituée. Dès le premier tour, 11 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier round, Thierry Hubert a obtenu la première place avec 89,65% des soutiens, devançant Bart Lefevre qui a obtenu 78,16% des votes. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce dimanche de municipales 2026 à Brognon, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration si spéciale. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.
13:58 - Qui s'est qualifié à Brognon pour la finale des municipales ?
La bataille électorale a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Delphine Patat, Nathalie Navaux et Ernest Potdevin, selon les candidatures au second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, le bureau de vote de Brognon ferme afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Brognon pour ce 2e tour des élections municipales ?
Lors du premier volet des municipales à Brognon, c'est Nathalie Navaux qui s'est placée en première position en rassemblant 49,50 % des bulletins valides. Delphine Patat a pris la position de dauphine avec 31,68 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Ernest Potdevin est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Brognon, l'élection a vu 87,39 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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