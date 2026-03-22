Résultat municipale 2026 à Brognon (08380) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brognon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brognon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brognon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Delphine PATAT
Delphine PATAT (9 élus) Bien vivre ensemble à Brognon 		47 43,93%
  • Delphine PATAT
  • Willy GUILMIN
  • Sylvie PILLIERE
  • Pascal CLARAZ
  • Nicole COCHART ÉPOUSE LAMBERT
  • Matthieu SIMON
  • Chantal LOISEAU ÉPOUSE BERTRAND
  • Hervé LION
  • Qianqian MA ÉPOUSE SIMON
Nathalie NAVAUX
Nathalie NAVAUX (2 élus) ENSEMBLE DANS LA CONTINUITÉ POUR BROGNON 		45 42,06%
  • Nathalie NAVAUX
  • Cédric MILLARD
Ernest POTDEVIN
Ernest POTDEVIN LES DIVERSITES BROGNONNAISES 		15 14,02%
Participation au scrutin Brognon
Taux de participation 90,76%
Taux d'abstention 9,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 108

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Brognon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie NAVAUX
Nathalie NAVAUX (Ballotage) ENSEMBLE DANS LA CONTINUITÉ POUR BROGNON 		50 49,50%
Delphine PATAT
Delphine PATAT (Ballotage) Bien vivre ensemble à Brognon 		32 31,68%
Ernest POTDEVIN
Ernest POTDEVIN (Ballotage) LES DIVERSITES BROGNONNAISES 		19 18,81%
Participation au scrutin Brognon
Taux de participation 87,39%
Taux d'abstention 12,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 104

Villes voisines de Brognon

En savoir plus sur Brognon