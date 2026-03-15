Résultat de l'élection municipale 2026 à Bron : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bron

Tête de listeListe
Lucile Morel
Lucile Morel Liste d'union à gauche
BRON EN COMMUN
  • Lucile Morel
  • Patrice Badard
  • Manon Doyelle
  • Ledion Lakuriqi
  • Stéphanie Vella
  • Fares Touchene
  • Margot Dascotte
  • Nathanaël Marrié
  • Claire Durand-Morel
  • Gérard Arnaud
  • Elodie Doerfler
  • Paul-Emile Guyon
  • Flora Delobel
  • Jean-Pierre Angosto
  • Sirine Sayoud
  • Tony Abomey
  • Marie-Laure Chappuis
  • Frédéric Leonard
  • Anne-Laure Badin
  • Roger Mazana
  • Isabelle Baradat
  • Francis Serrano
  • Zahra Hajjat
  • Cédric Guérido
  • Isabelle Raset
  • Rémi Court
  • Françoise Lartigue-Peyrou
  • Jean-François Gerard
  • Farrah Rasamisaona
  • Nicolas Barla
  • Christine Isnard
  • Luc Gauthier
  • Françoise Mermoud
  • Didier Machet
  • Malika Hajji
  • Christophe Marteau
  • Jacqueline Anthouard
  • Georges Romero
  • Amélie Fayard
  • Claude Loisel
  • Annick Espalieu
  • Gilles Buisson
  • Héléne Pringuet
  • Jean-Michel Longueval
  • Viviane Lagarde
Souil Mebarki
Souil Mebarki Liste Divers
ENSEMBLE POUR BRON
  • Souil Mebarki
  • Morgane Sahli
  • Ali Medjgal
  • Clémentine Bonnet
  • Mohamed Hani
  • Aida Heni
  • Idriss Zemma
  • Anissa Mamar
  • Adel Taleb
  • Ibtissem Tayssir
  • Djamel Demmane
  • Cinta Mekhnache
  • Adlaine Sabri
  • Nada Ben Aouicha
  • Wissal Ait Aissa
  • Safia Tekfa
  • Salah Chaïbi
  • Sirine Bereguieg
  • Bachir Ferhati
  • Nacera Haddou
  • Samy Zabar
  • Ramia Heni
  • Yacine Mehenaoui
  • Mouna Bouguern
  • Abdell-Rahmane Mekki
  • Saïda Haddou
  • Yanisse Lazzouni
  • Ilhem Sabri
  • Mohamed Latrache
  • Mounira Zaatouri
  • Fares Ghadi
  • Asmaa Bouguern
  • Lotfi Bentaïeb
  • Cirine Merbai
  • Haithem Nouisser
  • Oceana Brahimi
  • Ahmed Derbal
  • Aicha Merbai
  • Mohammed Zabar
  • Ghania Bououdene
  • Brahim Bibi
  • Farida Kenzari
  • Mounir Zaatouri
Jérémie Bréaud
Jérémie Bréaud Liste des Républicains
Encore + toujours mieux avec Jérémie BREAUD
  • Jérémie Bréaud
  • Martine Chareyre
  • Marc Dubief
  • Valérie Boulard
  • Tarik Ez-Zajjari
  • Nathalie Bramet
  • Pascal Miralles-Fomine
  • Laurence Martel
  • Hervé Thibaud
  • Arielle Hillenmeyer
  • Raphael Sultana
  • Muriel Robic
  • Grégory Brunet
  • Alexcia Couly
  • Emmanuel Maillet
  • Sandrine Claudin
  • Alexis Creuseveau
  • Odile Lepinasse
  • Michel Aracil
  • Véronique Boucher
  • Samir M'Hachi
  • Christiane Rivoire
  • Stéphane Genin
  • Laetitia Pepino
  • Michel Chavalard
  • Nadia Djelti
  • Fatih Demiray
  • Patricia Benzekry
  • René Simillion
  • Elodie Chazelle
  • Fabien Duffit-Dalloz
  • Marie Andreani
  • Eric Ahialey
  • Muriel Némoz
  • Frédéric Renaud
  • Rose-Marie Valente
  • Marc-André Chareyre
  • Geneviève Tanner
  • Mohamed Saïd Mze
  • Sonia Amar-Grandserre
  • Guy Vincent
  • Souhed Hemici
  • Jean-Paul Grosso
  • Noëlle Tissot
  • Georges Bernain
Hélène Quinqueton
Hélène Quinqueton Liste de La France insoumise
Bron Insoumise
  • Hélène Quinqueton
  • Gabriel Saint-Louis
  • Aline Conchonnet
  • Emre Arslanoglu
  • Dalila Kaabeche
  • Guilhem Canivet
  • Zassia Ouadah
  • Aloïs Roy
  • Luna Taïna Vanhoorden
  • Bruno-Michel Abati
  • Raphaelle Callet-Ravat
  • Moussa Diop
  • Maëlle Pennéguès
  • Cyril Radix
  • Maia Marignier
  • Mathieu Auboyer
  • Alice Jammes
  • Léo Barès
  • Salam Diab-Duranton
  • Hugo Messina
  • Angélique Paillet
  • Jeremy Henri Ferrer
  • Josiane Thin
  • Daniel Thin
  • Annie Poulet
  • Paul Brice
  • Aurore Baldet
  • Kirsen Tallaron
  • France Ambroggi
  • Viktor Lardin
  • Oihida Toumi
  • Patrick Charbonnier
  • Juliette Biousse
  • Alain Guy Rondet
  • Anne-Laure Burlet
  • Thomas Orth
  • Chaharzad Inoussa Mohamed
  • Philippe Navarro
  • Marine Lauvergeon
  • Hakim Fernandez
  • Mélody Leprince
  • Thibault Logereau
  • Françoise Ramillon
  • Eric Lacaille
  • Marie Charbonnier
Hervé Lequin
Hervé Lequin Liste du Rassemblement National
AGIR UNIR POUR BRON
  • Hervé Lequin
  • Sylvie Lucisano
  • Régis Mazuy
  • Alice Goncalves
  • Didier Gros
  • Anaëlle Populo
  • Pierre Costantino
  • Sonia Dos Anjos Ferreira Alves
  • Patrick Zukumian
  • Andréa Catarino
  • Yoan Zekri
  • Deborah Dessin
  • Stéphane Gironnet
  • Oum Telli
  • Philippe Grosso
  • Catherine Bourgey
  • Cyril Moulin
  • Blandine Salvador
  • Emmanuel Lebreuilly
  • Sandra Martins
  • Daïs Aouïche
  • Ghyslaine Bourguetou
  • Jean-François Delapierre
  • Maria-Rita Barbagallo
  • Sylvain Ramonet
  • Marie-Laure Laignel
  • Jean-Claude Bernard
  • Valérie Lardic
  • Tom Davion
  • Mathilde Biron
  • Steven Lepinois
  • Geneviève Vapillon
  • Jean-Louis Grand
  • Josette Bourgeois
  • Jean-Claude Allois
  • Jeanne Theophilou
  • Raphaël Bittoum
  • Raphaëlle Zukumian
  • Michaël Radix
  • Jocelyne Noblet
  • Daniel Dieudonné
  • Madeleine Demanget
  • Jean-Pierre Feyssaguet
Ryan Dilmi
Ryan Dilmi Liste Divers
Brondillants : Bron brillant
  • Ryan Dilmi
  • Aude Pajon
  • Taner Batur
  • Sabrina Pav
  • Stevens Bobi
  • Yamina Oudjoudi
  • Alexandre Thièbe
  • Sarah Bengoua
  • Assadillah Mhoumadi
  • Yousra Gasmi
  • Allan Blonchet
  • Rajaa El Ghazouani
  • Ramzi Jaouadi
  • Amélie Hadzic
  • Anthony Bordeau
  • Christine Merit
  • Smaïn Saber
  • Huzume Merve Celik
  • Dalil Mehenaoui
  • Hajer Fancellu
  • Heckle Chouchane
  • Samantha Hugon
  • Mickaïl Habi
  • Monique Garcia
  • Clément Roussillon
  • Yasmina Guelbi
  • Ronan Pesnon
  • Lou Molinero
  • Yassine Ouchene
  • Mélanie Coulongeat
  • Brahim Saber
  • Sarah Rose Hadzic
  • Farid Oudjoudi
  • Jewel Blanchet
  • Hakim Melin
  • Armelle Mokaddem
  • Cihat Cecen
  • Nour Farhati
  • Antar Saber
  • Lydia Aklouche
  • Mohamed Gasmi
  • Monia Louati
  • Elyasse Aoudia
  • Chahra-Zed Gasmi
  • Yanice Kirati

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémie Breaud
Jérémie Breaud (33 élus) Bron 2020 protéger respirer 		4 043 51,22%
  • Jérémie Breaud
  • Isabelle Da Silva
  • François-Xavier Penicaud
  • Valérie Boulard
  • Marc Dubief
  • Nathalie Bramet Reynaud
  • Emmanuel Maillet
  • Marion Carrier
  • Stevens Bobi
  • Martine Chareyre
  • Gregory Brunet
  • Evelyne Brunet
  • Jacques Champier
  • Muriel Robic
  • Tarik Ez-Zajjari
  • Linda Tabte
  • Raphael Sultana
  • Jacqueline Palluy
  • Fatih Demiray
  • Anne-Lise Lansaque
  • Stéphane Genin
  • Marie Brunet
  • Herve Thibaud
  • Sandrine Berthet
  • Albert Yogo
  • Françoise Kirassian
  • Jean-Baptiste Dozolme
  • Christiane Rivoire
  • Jean-François Delapierre
  • Sonia Grandserre
  • Pascal Miralles-Fomine
  • Maryam El Guizani
  • René Magliano
Jean-Michel Longueval
Jean-Michel Longueval (10 élus) Bron naturellement avec jean-michel longueval 		3 849 48,77%
  • Jean-Michel Longueval
  • Anne-Laure Badin
  • Reynald Giacalone
  • Françoise Pietka
  • Djamel Boudebibah
  • Eva Cousso
  • Rémi Court
  • Françoise Lartigue-Peyrou
  • Francis Serrano
  • Françoise Mermoud
Participation au scrutin Bron
Taux de participation 35,81%
Taux d'abstention 64,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 094

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Longueval
Jean-Michel Longueval Bron naturellement avec jean-michel longueval 		3 291 42,60%
Jérémie Breaud
Jérémie Breaud Bron 2020 proteger respirer 		2 743 35,51%
François-Xavier Penicaud
François-Xavier Penicaud En avant brondillant(e)s ! 		1 044 13,51%
Cyril Radix
Cyril Radix Bron collectif, la voie citoyenne 		460 5,95%
Mehmet Bektas
Mehmet Bektas Ubi 		186 2,40%
Participation au scrutin Bron
Taux de participation 35,36%
Taux d'abstention 64,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 985

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie Guillemot
Annie Guillemot (27 élus) Ensemble pour bron 		4 658 36,71%
  • Annie Guillemot
  • Jean-Michel Longueval
  • Viviane Lagarde
  • Djamel Boudebibah
  • Françoise Lartigue-Peyrou
  • Yves Sellem
  • Mireille Spaggiari-Meynet
  • Charles Tourdes
  • Martine Rodamel
  • Reynald Giacalone
  • Lucile Morel
  • Izzet Doganel
  • Françoise Pietka
  • Michel Marandeau
  • Dominique Vitali
  • Gérard Arnaud
  • Chrystelle Haour
  • Djamel Bouabdallah
  • Florence Berrhout-Roques
  • Eric Arderighi
  • Françoise Mermoud
  • Francis Serrano
  • Françoise Kirassian
  • David Amsellem
  • Audrey Chappuis
  • Jean-Pierre Angosto
  • Claire Durand-Morel
Yann Compan
Yann Compan (7 élus) Un avenir pour bron 		4 334 34,16%
  • Yann Compan
  • Evelyne Brunet
  • Marc Dubief
  • Valérie Boulard
  • Nicolas Cristin
  • Frédérique Labeeuw
  • Jacques Champier
Élisabeth Brissy Queyranne
Élisabeth Brissy Queyranne (3 élus) A bron tout nous rassemble 		2 376 18,72%
  • Élisabeth Brissy Queyranne
  • Bernard Justet
  • Sihem Sindt
Ludovic Ifri
Ludovic Ifri (2 élus) Bron bleu marine 		1 319 10,39%
  • Ludovic Ifri
  • Monique Spalek
Participation au scrutin Bron
Taux de participation 58,76%
Taux d'abstention 41,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,36%
Nombre de votants 12 993

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Annie Guillemot
Annie Guillemot Ensemble pour bron 		3 595 30,10%
Yann Compan
Yann Compan Un avenir pour bron 		2 978 24,93%
Élisabeth Brissy Queyranne
Élisabeth Brissy Queyranne A bron tout nous rassemble 		2 815 23,57%
Ludovic Ifri
Ludovic Ifri Bron bleu marine 		1 908 15,97%
Françoise Bonnet
Françoise Bonnet Citoyenne, solidaire, ecolo : la gauche qui ne renonce pas 		645 5,40%
Participation au scrutin Bron
Taux de participation 55,41%
Taux d'abstention 44,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 12 252

Villes voisines de Bron

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