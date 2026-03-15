Résultat de l'élection municipale 2026 à Bron : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bron [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bron sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bron.
L'actu des élections municipales 2026 à Bron
12:10 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Bron
Dans le cadre des municipales de 2026, les 24 052 votants de Bron sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui aimeraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Bron est disponible ci-dessous. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Bron sont les suivants : de 8 h à 19 h sans interruption. La diffusion des résultats à Bron commencera sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bron
|Tête de listeListe
|
Lucile Morel
Liste d'union à gauche
BRON EN COMMUN
|
|
Souil Mebarki
Liste Divers
ENSEMBLE POUR BRON
|
|
Jérémie Bréaud
Liste des Républicains
Encore + toujours mieux avec Jérémie BREAUD
|
|
Hélène Quinqueton
Liste de La France insoumise
Bron Insoumise
|
|
Hervé Lequin
Liste du Rassemblement National
AGIR UNIR POUR BRON
|
|
Ryan Dilmi
Liste Divers
Brondillants : Bron brillant
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérémie Breaud (33 élus) Bron 2020 protéger respirer
|4 043
|51,22%
|
|Jean-Michel Longueval (10 élus) Bron naturellement avec jean-michel longueval
|3 849
|48,77%
|
|Participation au scrutin
|Bron
|Taux de participation
|35,81%
|Taux d'abstention
|64,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 094
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Longueval Bron naturellement avec jean-michel longueval
|3 291
|42,60%
|Jérémie Breaud Bron 2020 proteger respirer
|2 743
|35,51%
|François-Xavier Penicaud En avant brondillant(e)s !
|1 044
|13,51%
|Cyril Radix Bron collectif, la voie citoyenne
|460
|5,95%
|Mehmet Bektas Ubi
|186
|2,40%
|Participation au scrutin
|Bron
|Taux de participation
|35,36%
|Taux d'abstention
|64,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 985
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Annie Guillemot (27 élus) Ensemble pour bron
|4 658
|36,71%
|
|Yann Compan (7 élus) Un avenir pour bron
|4 334
|34,16%
|
|Élisabeth Brissy Queyranne (3 élus) A bron tout nous rassemble
|2 376
|18,72%
|
|Ludovic Ifri (2 élus) Bron bleu marine
|1 319
|10,39%
|
|Participation au scrutin
|Bron
|Taux de participation
|58,76%
|Taux d'abstention
|41,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,36%
|Nombre de votants
|12 993
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Annie Guillemot Ensemble pour bron
|3 595
|30,10%
|Yann Compan Un avenir pour bron
|2 978
|24,93%
|Élisabeth Brissy Queyranne A bron tout nous rassemble
|2 815
|23,57%
|Ludovic Ifri Bron bleu marine
|1 908
|15,97%
|Françoise Bonnet Citoyenne, solidaire, ecolo : la gauche qui ne renonce pas
|645
|5,40%
|Participation au scrutin
|Bron
|Taux de participation
|55,41%
|Taux d'abstention
|44,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|12 252
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