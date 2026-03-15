Résultat de l'élection municipale 2026 à Bron : les infos en direct

Bron Insoumise

La liste Bron Insoumise, menée par Hélène Quinqueton, se positionne contre les politiques de Macron et l'extrême droite. Elle propose de construire une ville humaniste, populaire et résiliente. L'élection municipale des 15 et 22 mars est perçue comme un moment crucial pour l'avenir de Bron.

Priorités pour Bron

Les priorités incluent le renforcement de la démocratie locale par le référendum d'initiative citoyenne et la défense de l'école publique. La liste souhaite également lutter contre les logements indignes et promouvoir le logement social. D'autres mesures visent à améliorer la santé et le bien-être des citoyens, notamment par la création d'un centre de santé.

Engagement citoyen

Le mouvement appelle à redonner le pouvoir aux citoyen·nes et à favoriser une participation active dans la vie politique. Il est essentiel de mobiliser la population pour faire entendre ses droits et ses besoins. Le message est clair : ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour Bron.

Informations sur le vote

Les électeurs sont invités à se rendre dans leur bureau de vote les 15 et 22 mars avec une pièce d'identité valide. La carte d'électeur n'est pas nécessaire pour voter. Il est important de s'assurer que tous les citoyens soient informés de ces modalités pour garantir une participation maximale.