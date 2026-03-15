Résultat municipale 2026 à Bron (69500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémie BRÉAUD
Jérémie BRÉAUD (35 élus) Encore + toujours mieux avec Jérémie BREAUD 		7 271 55,53%
  • Jérémie BRÉAUD
  • Martine CHAREYRE
  • Marc DUBIEF
  • Valérie BOULARD
  • Tarik EZ-ZAJJARI
  • Nathalie BRAMET
  • Pascal MIRALLES-FOMINE
  • Laurence MARTEL
  • Hervé THIBAUD
  • Arielle HILLENMEYER
  • Raphael SULTANA
  • Muriel ROBIC
  • Grégory BRUNET
  • Alexcia COULY
  • Emmanuel MAILLET
  • Sandrine CLAUDIN
  • Alexis CREUSEVEAU
  • Odile LEPINASSE
  • Michel ARACIL
  • Véronique BOUCHER
  • Samir M'HACHI
  • Christiane RIVOIRE
  • Stéphane GENIN
  • Laetitia PEPINO
  • Michel CHAVALARD
  • Nadia DJELTI
  • Fatih DEMIRAY
  • Patricia BENZEKRY
  • René SIMILLION
  • Elodie CHAZELLE
  • Fabien DUFFIT-DALLOZ
  • Marie ANDREANI
  • Eric AHIALEY
  • Muriel NÉMOZ
  • Frédéric RENAUD
Lucile MOREL
Lucile MOREL (4 élus) BRON EN COMMUN 		2 324 17,75%
  • Lucile MOREL
  • Patrice BADARD
  • Manon DOYELLE
  • Ledion LAKURIQI
Hélène QUINQUETON
Hélène QUINQUETON (3 élus) Bron Insoumise 		1 613 12,32%
  • Hélène QUINQUETON
  • Gabriel SAINT-LOUIS
  • Aline CONCHONNET
Hervé LEQUIN
Hervé LEQUIN (1 élu) AGIR UNIR POUR BRON 		823 6,28%
  • Hervé LEQUIN
Ryan DILMI
Ryan DILMI Brondillants : Bron brillant 		634 4,84%
Souil MEBARKI
Souil MEBARKI ENSEMBLE POUR BRON 		430 3,28%
Participation au scrutin Bron
Taux de participation 57,20%
Taux d'abstention 42,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Nombre de votants 13 265

Source : ministère de l’Intérieur

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