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19:21 - Comprendre l'électorat de Bron : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de Bron façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur le résultat des municipales. Avec une densité de population de 4160 habitants par km² et un taux de chômage de 12,45%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 476 euros/an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 15708 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,86% et d'une population étrangère de 14,09% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 7,75% à Bron, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Bron ? Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Bron en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 13,98% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,94% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 10,36% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Bron comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 20,13% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 21,64% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 20,51% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Bron vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette élection municipale, l'absence ou non de votants à Bron sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 64,64 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux), en pleine épidémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 26,48 % dans la ville (73,52 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 56,57 % en 2022 à seulement 34,69 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 47,89 % (contre 48,51 % en France). Si on prend un peu de recul, la ville se positionne à l'arrivée comme une contrée souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Bron : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Bron plébiscitaient Abdelkader Lahmar (Union de la gauche) avec 42,90% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Abdelkader Lahmar culminant à 46,93% des votes localement. Le rendez-vous électoral des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Bron avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (21,60%), avec en deuxième position la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 20,13% des suffrages. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Bron ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bron accordaient leurs suffrages à Abdelkader Lahmar (Nupes) avec 30,60% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Alexandre Vincendet (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 56,36%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bron voyait Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 32,02% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,50%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 71,06%, contre 28,94% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la pression fiscale à Bron depuis 2020 ? À Bron, où la fiscalité locale a régressé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,34 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 706 800 € la même année. Un montant loin des 12,44592 millions d'euros engrangés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Bron est passé à 31,20 % en 2024 (contre 20,17 % en 2020). Ce pourcentage est à replacer dans un cadre national où la moyenne oscille autour de 40 % (+ 1,2 point en quatre ans). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bron a atteint 898 € en 2024 (contre 1 050 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Bron Les résultats des dernières municipales à Bron ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Michel Longueval (Union de la gauche) a décroché la pole position en récoltant 3 291 bulletins (42,60%). Dans la position du principal opposant, Jérémie Breaud (Les Républicains) a obtenu 35,51% des bulletins valides. François-Xavier Penicaud (Union du centre) complétait le trio de tête, obtenant 13,51% des électeurs. Un large écart. Faute de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Jérémie Breaud l'a finalement emporté avec 4 043 voix (51,22%), face à Jean-Michel Longueval s'adjugeant 48,77% des électeurs. On a assisté à un véritable coup de théâtre : les voix des battus se sont avérées absolument décisives. Bien que Jean-Michel Longueval ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 106 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.