Résultat municipale 2026 à Brou-sur-Chantereine (77177) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brou-sur-Chantereine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brou-sur-Chantereine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brou-sur-Chantereine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie BARNIER
Stéphanie BARNIER (23 élus) Soyons Brou 2026 		843 58,18%
  • Stéphanie BARNIER
  • Patrice PAGEOT
  • Patricia PETIT
  • Philippe DEROUAULT
  • Fatima MEZIANE
  • Gérard ZAPPA
  • Gwennaëlle GLODEAU
  • Jean-François DENOYELLE
  • Cécile COLOMBO
  • Didier STAUDER
  • Fatima RODRIGUES
  • Raymond PETERSON
  • Sandra LEGER
  • Frantz EDMOND
  • Lusilia PAULINO
  • Enzo BERNARD
  • Sofia MUKHAMMAD
  • Tristan RODRIGUES
  • Sylvie CANHOTO ANTUNES
  • Noé NOUCHET
  • Loubna AISSA
  • Pascal PINSARD
  • Pascale LEMERCIER
Fréderic GILLET
Fréderic GILLET (6 élus) BROU C'EST VOUS 		606 41,82%
  • Fréderic GILLET
  • Isabelle MOUROT
  • Sébastien BETOULLE
  • Lynda BELMOKHTAR
  • Jean-Claude MARGERIN
  • Estelle DELLUPO
Participation au scrutin Brou-sur-Chantereine
Taux de participation 50,68%
Taux d'abstention 49,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Nombre de votants 1 495

Source : ministère de l’Intérieur

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