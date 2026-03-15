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19:20 - Brou-sur-Chantereine et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Brou-sur-Chantereine comme partout. Avec ses 5 094 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 254 entreprises, Brou-sur-Chantereine se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (28,74%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Avec 745 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 16,59%, Brou-sur-Chantereine est un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 774 €/an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. À Brou-sur-Chantereine, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Brou-sur-Chantereine Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Brou-sur-Chantereine il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 22,13% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,03% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 21,80% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Brou-sur-Chantereine comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,56% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,59% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 39,26% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Brou-sur-Chantereine ? Pour cette élection municipale, l'affluence aux urnes à Brou-sur-Chantereine sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. En 2020, la participation avait culminé à 46,88 % au premier round, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale. 1 270 votants s'étaient alors déplacés, nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 2 012 personnes qui ont voté au premier tour, soit 74,44 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 42,42 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation s'élever très nettement à 61,56 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 45,43 % des électeurs locaux. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet de ranger Brou-sur-Chantereine comme une ville assez peu mobilisée.

15:59 - À Brou-sur-Chantereine, les élections d'il y a deux ans en faveur de la majorité Maxime Laisney (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des élections législatives à Brou-sur-Chantereine au printemps 2024 avec 40,87%. Pryscillia Brach (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 32,59%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Maxime Laisney culminant à 60,74% des suffrages exprimés sur place. Lors du match européen une vingtaine de jours plus tôt, les électeurs de Brou-sur-Chantereine avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 31,56% des inscrits. Le paysage politique de Brou-sur-Chantereine a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre résolument de gauche, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Brou-sur-Chantereine reste un territoire bien ancré à la gauche Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Brou-sur-Chantereine accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 31,32%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,13%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,97% pour Emmanuel Macron, contre 44,03% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Brou-sur-Chantereine accordaient leurs suffrages à Maxime Laisney (Nupes) avec 39,23% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,49%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Brou-sur-Chantereine une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Brou-sur-Chantereine : la fiscalité observée à l'approche des municipales Si on analyse la fiscalité de Brou-sur-Chantereine, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 26,97 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 101 490 €. Un produit qui est loin des 1,5462 million d'euros engrangés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Brou-sur-Chantereine s'est établi à près de 54,63 % en 2024 (contre 36,63 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Brou-sur-Chantereine s'est établi à 892 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 026 € quatre ans auparavant.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Brou-sur-Chantereine À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Brou-sur-Chantereine, les résultats ont livré un panorama précis des forces politiques en présence. Au soir du premier scrutin à l'époque, Stéphanie Barnier (Divers gauche) a raflé la première place en récoltant 46,86% des bulletins. Deuxième, Frederic Gillet (Divers droite) a recueilli 307 votes (25,28%). Une nette différence. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Stéphanie Barnier l'a finalement emporté avec 632 voix (61,18%), face à Frederic Gillet qui a obtenu 38,81% des électeurs inscrits. Frederic Gillet a certes puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 94 suffrages à son total, le matelas d'avance de la vainqueure a résisté.