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19:19 - Le poids démographique et économique de Brouderdorff aux municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Brouderdorff comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 971 habitants répartis dans 416 logements, ce bourg présente une densité de 204 habitants/km². L'existence de 44 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le bourg, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,96% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,71% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 293,79 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour finir, à Brouderdorff, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Brouderdorff ? Le mouvement nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière municipale à Brouderdorff il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 37,35% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,31% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 17,63% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 24,50% des voix locales. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 50,12% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,73% pour le parti à la flamme. Il terminera avec 41,97% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Brouderdorff aux municipales ? L'absence ou non de votants à Brouderdorff sera l'un des tournants de ces municipales. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 43,76 % du corps électoral (un score en demi-teinte) alors que de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de la pandémie du coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été bornée par une abstention à 16,74 % dans la ville (participation de 83,26 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 38,08 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 23,91 %, loin des 49,42 % affichés aux législatives de 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier Brouderdorff comme une commune où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Brouderdorff ? Le choc des Européennes de 2024 à Brouderdorff avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,12%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,50% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Brouderdorff avaient ensuite placé en tête Fabien Di Filippo (Les Républicains) avec 40,93% au premier tour, devant Océane Simon (Rassemblement National) avec 40,73%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Fabien Di Filippo culminant à 58,03% des voix dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Brouderdorff demeurait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Brouderdorff était indéchiffrable sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Brouderdorff portaient leur choix sur Fabien Di Filippo (LR) avec 53,76% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,50%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Brouderdorff plaçaient Marine Le Pen en tête avec 37,35% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 27,79%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,31% pour Marine Le Pen, contre 45,69% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Brouderdorff un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Brouderdorff : les impôts s'invitent dans la campagne À Brouderdorff, en matière de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 483 € en 2024 (données les plus récentes) contre 495 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est resté figé à un peu plus de 23,03 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 8 500 euros de recettes en 2024, contre quelque 159 000 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 14,01 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - La dernière élection à Brouderdorff marquée par des candidatures individuelles Les résultats des dernières municipales à Brouderdorff ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Signalons que les votants pouvaient sélectionner plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Jean-Luc Christ a récolté le plus de suffrages avec 368 suffrages (96,58%), devançant Stéphanie Marchal qui a obtenu 96,06% des voix. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Brouderdorff, ces équilibres individuels propres aux petites communes vont encore servir de toile de fond. À noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable dans le pays.