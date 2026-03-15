Résultat municipale 2026 à Brouderdorff (57565) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brouderdorff a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brouderdorff, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brouderdorff [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie PETRI
Marie PETRI (13 élus) Un nouvel élan pour Brouderdorff 		373 68,95%
  • Marie PETRI
  • Bertrand GIO
  • Stéphanie MARCHAL
  • Jean-Luc CHRIST
  • Elisa SCHER
  • Denis MATT
  • Myriam CHRIST
  • Augustin ABBA
  • Isabelle RESLINGER
  • Daniel MEYER
  • Patricia HOUPERT
  • Nicolas REBEL
  • Barbara DARTOIS
Claude BAUMANN
Claude BAUMANN (2 élus) Innovons ensemble pour demain 		168 31,05%
  • Claude BAUMANN
  • Aurore VALLEE
Participation au scrutin Brouderdorff
Taux de participation 80,31%
Taux d'abstention 19,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 563

Source : ministère de l’Intérieur

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