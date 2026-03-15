Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruay-la-Buissière : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruay-la-Buissière [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bruay-la-Buissière sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bruay-la-Buissière.
L'actu des élections municipales 2026 à Bruay-la-Buissière
12:07 - Municipales à Bruay-la-Buissière : les horaires des bureaux de vote
Les élections municipales 2026 doivent permettre aux votants de Bruay-la-Buissière de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Bruay-la-Buissière. Sachez également que les horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Bruay-la-Buissière sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruay-la-Buissière
|Tête de listeListe
|
Samuel Courtin
Liste divers gauche
EN CHOEUR POUR BRUAY-LA-BUISSIÈRE
|
|
Ludovic Pajot
Liste du Rassemblement National
Continuons ensemble avec notre maire !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Pajot (27 élus) Un nouvel élan pour bruay-la-buissière
|3 400
|51,98%
|
|Bernard Cailliau (8 élus) Avec force et respect pour bruay-la-buissière
|3 140
|48,01%
|
|Participation au scrutin
|Bruay-la-Buissière
|Taux de participation
|43,57%
|Taux d'abstention
|56,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 754
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Pajot Un nouvel élan pour bruay-la-buissière
|2 383
|38,56%
|Bernard Cailliau Avec force et respect pour bruay-la-buissière
|2 131
|34,48%
|Olivier Switaj Bruay-la-buissière, j'en suis fièr(e)!
|1 366
|22,10%
|Francis Macquart Avec vous pour le renouveau de bruay-la-buissière
|299
|4,83%
|Participation au scrutin
|Bruay-la-Buissière
|Taux de participation
|40,89%
|Taux d'abstention
|59,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 341
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Wacheux (26 élus) Bruay-la-buissière, la ville que nous aimons.
|4 016
|48,54%
|
|Maryvonne Clerge (7 élus) Rassemblement bleu marine pour bruay la buissière
|3 333
|40,28%
|
|Lisette Sudic (2 élus) Bruay la buissiere, notre ville en mieux
|924
|11,16%
|
|Participation au scrutin
|Bruay-la-Buissière
|Taux de participation
|53,81%
|Taux d'abstention
|46,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,87%
|Nombre de votants
|8 606
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Wacheux Bruay-la-buissière, la ville que nous aimons.
|3 877
|49,48%
|Maryvonne Clerge Rassemblement bleu marine pour bruay la buissière
|2 886
|36,83%
|Lisette Sudic Bruay la buissiere, notre ville en mieux
|1 071
|13,67%
|Participation au scrutin
|Bruay-la-Buissière
|Taux de participation
|52,10%
|Taux d'abstention
|47,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,98%
|Nombre de votants
|8 332
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