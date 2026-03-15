Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruay-la-Buissière : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruay-la-Buissière

Tête de listeListe
Samuel Courtin
Samuel Courtin Liste divers gauche
EN CHOEUR POUR BRUAY-LA-BUISSIÈRE
  • Samuel Courtin
  • Cathy Parisseaux
  • Simon Robert
  • Nathalie Voegele
  • Joseph Zingiro
  • Delphine Taillez
  • Jean Piasecki
  • Lydia Godain
  • Olivier Davigny
  • Cathy Nourry
  • Robert Poiret
  • Clémentine Boitel
  • Sébastien Fronval
  • Camille Becquet
  • Nathan Clement-Demange
  • Margot Clément
  • Jean-Marie Wyon
  • Béatrice Tilloy-Fréville
  • Mickaël Delecroix
  • Lisette Sudic-Taillieu
  • Jérôme Polbos
  • Marlène Rotar
  • Jacques Taillieu
  • Laurence Dourlens
  • Jacques Dubois
  • Sylvie Fruchart
  • Hervé Beudaert
  • Estelle Marie Broussillon
  • Primaël Vauvy
  • Thérèse Grave
  • Mathéo Grard
  • Virginie Deruy
  • Jean-Louis Boulet
  • Jocelyne Fruchart
  • Jean-Louis Thersen
Ludovic Pajot
Ludovic Pajot Liste du Rassemblement National
Continuons ensemble avec notre maire !
  • Ludovic Pajot
  • Sandrine Prud'Homme
  • Thierry Frappé
  • Émilie Bommart
  • Clément Huchette
  • Laurie Tourbier
  • Marcel Boquillon
  • Blandine Maladry
  • Bruno Roussel
  • Lydie Surelle
  • Arnaud Gamot
  • Valérie Langlin
  • Jean-François Bouvry
  • Chantal Carouge
  • Éric Majchrowicz
  • Renée Lejosne
  • Stéphane Verne
  • Cassandra Chabrier
  • Frédéric Louchart
  • Laurence Guilluy
  • Christian Oprych
  • Maryse Coquelle
  • Henri Gaquere
  • Marie-Thérèse Vandenbussche
  • Claude Playoult
  • Sabrina Robail
  • Baptiste Norkiewicz
  • Danièle Guilluy
  • Francis Parenty
  • Dalila Dewevre
  • Manuel Picot
  • Caroline Kubik
  • Olivier Sergeant
  • Jessica Billon
  • Frédéric Kerfyser
  • Camille Dubarral
  • Yannick Pruvost

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Pajot
Ludovic Pajot (27 élus) Un nouvel élan pour bruay-la-buissière 		3 400 51,98%
  • Ludovic Pajot
  • Sandrine Prud'homme
  • Jean-Pierre Pruvost
  • Lysiane Berroyez
  • Robert Mille
  • Elodie Beugin
  • Fabrice Maeseele
  • Emilie Bommart
  • Thierry Frappe
  • Suzanne George
  • Bruno Roussel
  • Marie-Therese Vandenbussche
  • Jérémy Degreaux
  • Lydie Surelle
  • Henri Lazarek
  • Laurie Tourbier
  • Eric Majchrowicz
  • Catherine Derome
  • Jean-Marie Legru
  • Caroline Bieganski
  • Arnaud Gamot
  • Chantal Fremaux
  • Thibaut Mayolle
  • Peggy Lazarek
  • Jean-Francois Lecae
  • Maguy Vanbellingen
  • Julien Escalbert
Bernard Cailliau
Bernard Cailliau (8 élus) Avec force et respect pour bruay-la-buissière 		3 140 48,01%
  • Bernard Cailliau
  • Chloé Houyez
  • Boris Gregorcic
  • Isabelle Dudillieu
  • Patrick Tourtoy
  • Anne Budynek
  • Philippe Preudhomme
  • Marléne Zingiro Rotar
Participation au scrutin Bruay-la-Buissière
Taux de participation 43,57%
Taux d'abstention 56,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 754

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Pajot
Ludovic Pajot Un nouvel élan pour bruay-la-buissière 		2 383 38,56%
Bernard Cailliau
Bernard Cailliau Avec force et respect pour bruay-la-buissière 		2 131 34,48%
Olivier Switaj
Olivier Switaj Bruay-la-buissière, j'en suis fièr(e)! 		1 366 22,10%
Francis Macquart
Francis Macquart Avec vous pour le renouveau de bruay-la-buissière 		299 4,83%
Participation au scrutin Bruay-la-Buissière
Taux de participation 40,89%
Taux d'abstention 59,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 341

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Wacheux
Alain Wacheux (26 élus) Bruay-la-buissière, la ville que nous aimons. 		4 016 48,54%
  • Alain Wacheux
  • Valérie Laquay-Dreux
  • Bernard Cailliau
  • Francine Charpentier
  • Olivier Switaj
  • Annick Duhamel
  • Serge Janquin
  • Audrey Gohier
  • Eric Deleval
  • Nathalie Moreau
  • Boris Gregorcic
  • Josiane Lamare-Crapart
  • Pierre Moreau
  • Sabine Kowalczyk
  • Michel Dupont
  • Anne-Sophie Budynek
  • Albert Bonnaire
  • Amandine Janquin
  • Daniel Bourriez
  • Marie-Christine Marliere-Papegay
  • Philippe Deneuville
  • Yveline Agache-Sergent
  • Frédéric Lesieux
  • Nathalie Duhamel-Legein
  • Alexis Mazur
  • Cathy Poiret-Parisseaux
Maryvonne Clerge
Maryvonne Clerge (7 élus) Rassemblement bleu marine pour bruay la buissière 		3 333 40,28%
  • Maryvonne Clerge
  • Jeremy Degreaux
  • Elodie Beugin
  • Alain Morel
  • Ingrid Ksiazyk
  • Vincent Thelliez
  • Chrystelle Deketelaere
Lisette Sudic
Lisette Sudic (2 élus) Bruay la buissiere, notre ville en mieux 		924 11,16%
  • Lisette Sudic
  • Eric Deruy
Participation au scrutin Bruay-la-Buissière
Taux de participation 53,81%
Taux d'abstention 46,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,87%
Nombre de votants 8 606

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Wacheux
Alain Wacheux Bruay-la-buissière, la ville que nous aimons. 		3 877 49,48%
Maryvonne Clerge
Maryvonne Clerge Rassemblement bleu marine pour bruay la buissière 		2 886 36,83%
Lisette Sudic
Lisette Sudic Bruay la buissiere, notre ville en mieux 		1 071 13,67%
Participation au scrutin Bruay-la-Buissière
Taux de participation 52,10%
Taux d'abstention 47,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,98%
Nombre de votants 8 332

Villes voisines de Bruay-la-Buissière

En savoir plus sur Bruay-la-Buissière