Résultat municipale 2026 à Bruay-la-Buissière (62700) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bruay-la-Buissière. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bruay-la-Buissière, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruay-la-Buissière [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Ludovic PAJOT
Ludovic PAJOT Continuons ensemble avec notre maire ! 		4 835 84,53%
Samuel COURTIN
Samuel COURTIN EN CHOEUR POUR BRUAY-LA-BUISSIÈRE 		885 15,47%
Participation au scrutin Bruay-la-Buissière Partiels *
Taux de participation 53,67%
Taux d'abstention 46,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 5 945

* Résultats partiels sur 66% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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