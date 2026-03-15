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19:21 - Bruay-la-Buissière : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune de Bruay-la-Buissière, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 39% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,42% sont des personnes âgées. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1 984 euros/mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (22,13%) met en lumière des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,13%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Bruay-la-Buissière mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,84% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quelle place du RN à Bruay-la-Buissière aux municipales ? Le mouvement nationaliste avait terminé premier avec 38,56% des suffrages lors des élections locales à Bruay-la-Buissière en 2020. Le mouvement revendiquait au second tour 51,98% des suffrages, garantissant l'élection de Ludovic Pajot comme maire. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 52,48% des suffrages lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 69,27% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 61,59% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 75,43% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 63,45% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 66,91% pour le RN. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Thierry Frappé.

16:58 - À Bruay-la-Buissière, l'abstention s'annonce forte aux municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Bruay-la-Buissière avait plafonné à 40,89 % au premier tour (un niveau conforme aux 44,7 % du pays). 6 341 votants s'étaient alors déplacés alors qu'à cause du Covid, beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 10 547 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 68,81 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 48,36 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 59,01 %, contre seulement 43,28 % en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se positionne in fine comme une contrée moins participative que la moyenne. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Bruay-la-Buissière sera en tout cas essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment Bruay-la-Buissière a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Bruay-la-Buissière. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Bruay-la-Buissière s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (63,45%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (7,75%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (6,39%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bruay-la-Buissière avaient ensuite placé en tête Thierry Frappé (Rassemblement National) avec 66,91% au premier tour, devant Emmanuelle Leveugle (Union de la gauche) avec 17,18%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Les électeurs de Bruay-la-Buissière avaient clairement privilégié le RN il y a 4 ans La physionomie politique de Bruay-la-Buissière dessine une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bruay-la-Buissière tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 52,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 17,56%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,27% pour Marine Le Pen, contre 30,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bruay-la-Buissière plébiscitaient Thierry Frappé (RN) avec 61,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,43%.

12:58 - La commune de Bruay-la-Buissière a globalement augmenté sa fiscalité locale Du côté de la fiscalité locale de Bruay-la-Buissière, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 033 € en 2024 (année des dernières données) contre 874 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 61,16 % en 2024 (contre 38,90 % en 2020). La moyenne au niveau national, approchant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, constitue un repère intéressant. Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 350 110 € en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 3,18643 millions d'euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 19,12 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Bruay-la-Buissière Les résultats du scrutin municipal précédent à Bruay-la-Buissière ont été très éclairants sur le paysage politique local. Lors de la première manche électorale, Ludovic Pajot (Rassemblement National) a surclassé la concurrence en totalisant 38,56% des voix. Dans la position du principal opposant, Bernard Cailliau (Divers) a recueilli 34,48% des bulletins valides. Le léger gap entre les concurrents ouvrait la porte à un second tour serré. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Ludovic Pajot l'a finalement emporté avec 51,98% des bulletins, face à Bernard Cailliau rassemblant 48,01% des électeurs inscrits. Le suspense a été total, les deux candidats achevant la course avec un écart infime. Le candidat étiqueté Rassemblement National a certainement bénéficié des voix des listes de droite, récupérant 1 017 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des battus a la lourde tâche de récupérer les suffrages qui ont manqué dès le premier tour ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse veillera à empêcher toute union de ses adversaires.