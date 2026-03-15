Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruay-sur-l'Escaut : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruay-sur-l'Escaut [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bruay-sur-l'Escaut sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bruay-sur-l'Escaut.
L'actu des élections municipales 2026 à Bruay-sur-l'Escaut
12:08 - Restez informé sur les élections municipales à Bruay-sur-l'Escaut
Dans le cadre des municipales de 2026, les électeurs de Bruay-sur-l'Escaut sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue un temps fort de la vie démocratique de l'agglomération. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Bruay-sur-l'Escaut sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. La diffusion des résultats à Bruay-sur-l'Escaut débutera ici même dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruay-sur-l'Escaut
|Tête de listeListe
|
Frédéric Musy
Liste divers gauche
BRUAY AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|
|
Sylvia Duhamel
Liste divers centre
CONTINUONS ENSEMBLE
|
|
Dimitri Mozdzierz
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvia Duhamel (28 élus) Continuons ensemble
|2 068
|62,74%
|
|Julien Becourt (3 élus) Demain, bruay vous appartient
|606
|18,38%
|
|Jacques Leclercq (1 élu) Bruay rassemblons nous
|294
|8,91%
|
|Frédéric Musy (1 élu) Bruay aujourd'hui et demain
|238
|7,22%
|
|Dimitri Mozdzierz Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs
|90
|2,73%
|Participation au scrutin
|Bruay-sur-l'Escaut
|Taux de participation
|42,29%
|Taux d'abstention
|57,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 397
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sylvia Duhamel (25 élus) Unis pour réagir
|2 408
|51,97%
|
|Jacques Marissiaux (8 élus) Ensemble pour les bruaysiens
|2 225
|48,02%
|
|Participation au scrutin
|Bruay-sur-l'Escaut
|Taux de participation
|61,72%
|Taux d'abstention
|38,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,16%
|Nombre de votants
|4 834
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