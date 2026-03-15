Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruay-sur-l'Escaut : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruay-sur-l'Escaut

Tête de listeListe
Frédéric Musy
Frédéric Musy Liste divers gauche
BRUAY AUJOURD'HUI ET DEMAIN
  • Frédéric Musy
  • Estelle Bosquet
  • Patrick Beaudoin
  • Claudine Avorte
  • Philippe Musy
  • Aicha Hireche
  • Philippe Yaddaden
  • Katarina Zorn
  • Serge Villain
  • Christine Grandjean
  • Pascal Tellaoui
  • Annick Bertinchon
  • Cédric Regnier
  • Rosa Clemenza
  • Daniel Boone
  • Zahra Ferdi
  • Rudy Zorn
  • Anne-Sophie Dussart
  • Jean-Claude Bacouet
  • Sandy Dussart
  • Bruno David
  • Anaïs Lourme
  • Daniel Pillion
  • Mandy Berrouba
  • Jurgen Wax
  • Emeline Boone
  • Valentin Pillion
  • Annabelle Mees
  • Sébastien Levan
  • Cécile Lecerf
  • James Vieuxmaire
  • Jacqueline Wozniak
  • Daniel Lecerf
Sylvia Duhamel
Sylvia Duhamel Liste divers centre
CONTINUONS ENSEMBLE
  • Sylvia Duhamel
  • Pascal Lemaire
  • Danyla Carre
  • Sylvain Walczak
  • Brigitte Ludovisi
  • Patrick Druesne
  • Michèle Dupuis
  • Laurent Bigaillon
  • Stephanie Gilbert
  • Jérémy Pruvost
  • Emmanuelle Gilson
  • Frédéric Lemay
  • Angélique Belabdli
  • Jérôme Moulin
  • Nunziata Mendola
  • Francis Legrand
  • Valérie Bigaillon
  • Slimane Guidez-El Hilal
  • Cathy Develay
  • Benjamin Delcourt
  • Marie-Tiphaine Delgarde
  • Michel Toparelli
  • Laura Floch
  • Philippe Gostiaux
  • Stéphanie Halipre
  • Anthony Lejosne
  • Claire Goubet
  • Jean-Pierre Savary
  • Véronique Arena
  • Régis Richez
  • Amandine Closse
  • Michael Gosselin
  • Sonia Meguellati
  • Dario Perfetto
  • Nicole Fievet
Dimitri Mozdzierz
Dimitri Mozdzierz Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Dimitri Mozdzierz
  • Karine Brunet
  • Cédric Douchement
  • Gaëlle Detollenaere
  • Patrice Boufflers
  • Brigitte Wawrzynowicz
  • Madani Taalba
  • Christelle Hurbain
  • Abdelilah El Yajouri
  • Nadège Jacquemont
  • Samir Oulgouge
  • Patricia Martano
  • Gerome Samier
  • Valérie Thonney
  • Christopher Chaussiez
  • Kimberley Ludewig
  • Emile Tahiri
  • Fatiha Marri
  • Abdelaziz Marri
  • Cassandra Miroir
  • Christopher Bertrand
  • Cathy Szacik
  • Yohann Smeesters
  • Mauricette Redois
  • Benjamin Serin
  • Linda Buchez
  • Moustafa Ben Ali El Ghadi
  • Irène Zurek
  • James Schmitt
  • Géraldine Gigot
  • Christophe Tison
  • Emilie Wagret
  • David Hénin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvia Duhamel
Sylvia Duhamel (28 élus) Continuons ensemble 		2 068 62,74%
  • Sylvia Duhamel
  • Pascal Lemaire
  • Emmanuelle Gilson
  • Patrick Brogniet
  • Danyla Carre
  • Francis Legrand
  • Brigitte Ludovisi
  • Patrick Decroix
  • Stéphanie Gilbert
  • Patrick Druesne
  • Michèle Dupuis
  • Laurent Bigaillon
  • Marie-Tiphaine Delgarde
  • Frédéric Lemay
  • Angélique Belabdli
  • Sylvain Walczak
  • Nunziata Mendola
  • Jean-Luc Aulotte
  • Christiane Leroux
  • Michel Fievet
  • Sylvie Paglia
  • Slimane Guidez-El Hilal
  • Véronique Leroy
  • Régis Richez
  • Valérie Vandeputte
  • Benjamin Delcourt
  • Aurélie Christiaens
  • Albert Mortreux
Julien Becourt
Julien Becourt (3 élus) Demain, bruay vous appartient 		606 18,38%
  • Julien Becourt
  • Cendrine Roussy
  • Hakim Arguiou
Jacques Leclercq
Jacques Leclercq (1 élu) Bruay rassemblons nous 		294 8,91%
  • Jacques Leclercq
Frédéric Musy
Frédéric Musy (1 élu) Bruay aujourd'hui et demain 		238 7,22%
  • Frédéric Musy
Dimitri Mozdzierz
Dimitri Mozdzierz Lutte ouvriere-faire entendre le camp des travailleurs 		90 2,73%
Participation au scrutin Bruay-sur-l'Escaut
Taux de participation 42,29%
Taux d'abstention 57,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 397

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvia Duhamel
Sylvia Duhamel (25 élus) Unis pour réagir 		2 408 51,97%
  • Sylvia Duhamel
  • Frédéric Musy
  • Emmanuelle Lao
  • Francis Legrand
  • Stéphanie Gilbert
  • Pascal Lemaire
  • Brigitte Ludovisi
  • Claude Mariage
  • Danyla Carré
  • Patrick Decroix
  • Valérie Vandeputte
  • Frédéric Lemay
  • Michèle Dupuis
  • Albert Mortreux
  • Marie-Tiphaine Delgarde
  • Patrick Brogniet
  • Christiane Leroux
  • Patrick Druesne
  • Nunziata Mendola
  • Maxence Delehaye
  • Nathalie Caniau
  • Maxime Laurent
  • Catherine Monceau
  • Jean-Luc Aulotte
  • Élodie Duez
Jacques Marissiaux
Jacques Marissiaux (8 élus) Ensemble pour les bruaysiens 		2 225 48,02%
  • Jacques Marissiaux
  • Evelyne Perus
  • Daniel Becourt
  • Martine Skorupka
  • Serge Jeannin
  • Julie Gaillet
  • Michel Toparelli
  • Lysiane Asensio
Participation au scrutin Bruay-sur-l'Escaut
Taux de participation 61,72%
Taux d'abstention 38,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,16%
Nombre de votants 4 834

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