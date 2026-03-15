Résultat municipale 2026 à Brue-Auriac (83119) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brue-Auriac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brue-Auriac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brue-Auriac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier VESPERINI
Olivier VESPERINI (14 élus) BRUE-AURIAC, ENSEMBLE POUR DEMAIN 		603 81,38%
  • Olivier VESPERINI
  • Béatrice REINA
  • Eric TABORÉ
  • Evelyne JOLI
  • Christophe POULET
  • Isabelle PAULET
  • Benjamin GUILLOSSON
  • Céline MILESI
  • Michel NOTEBAERT
  • Karine COUSIN
  • Alain WINKEL
  • Jacqueline COUSIN
  • Stéphane TASO
  • Coralie KAPELUSZ
William RAGOT
William RAGOT (1 élu) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BRUE AURIAC 		138 18,62%
  • William RAGOT
Participation au scrutin Brue-Auriac
Taux de participation 70,30%
Taux d'abstention 29,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Nombre de votants 767

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Brue-Auriac