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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Brue-Auriac Les données démographiques et socio-économiques de Brue-Auriac révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur les résultats des municipales. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,22% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (23,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 743 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,45%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,32%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Brue-Auriac mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,50% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les électeurs de Brue-Auriac tentés par le RN ? Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Brue-Auriac en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 32,01% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 57,53% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 32,02% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite sécurisait 54,97% des voix au niveau local. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,17% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 49,86% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Brue-Auriac classée parmi les villes mobilisées avant les municipales La mobilisation s'élevait à 40,55 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Brue-Auriac, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux alors que le rendez-vous avait lieu dans un contexte de pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 870 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 81,38 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 55,76 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 68,04 % au premier tour, contre 49,81 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se positionne visiblement comme une contrée soucieuse de voter. En ce jour d'élection municipale à Brue-Auriac, cette réalité sera en tout cas regardée de près.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Brue-Auriac a-t-elle voté ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Brue-Auriac. Lors des dernières européennes, le résultat à Brue-Auriac s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (40,17%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,86%) et Valérie Hayer (11,36%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Brue-Auriac avaient ensuite propulsé aux avants-postes Philippe Schreck (Rassemblement National) avec 49,86% au premier tour, devant Sarah Breffy (Union de la gauche) avec 24,44%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Au regard des élections passées, Brue-Auriac reste un territoire orienté vers l'extrême droite Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Brue-Auriac plébiscitaient Philippe Schreck (RN) avec 32,02% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Schreck virant de nouveau en tête avec 54,97% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Brue-Auriac plaçait Marine Le Pen en tête avec 32,01% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 19,39%. Lors de la finale de l'élection à Brue-Auriac, les électeurs accordaient 57,53% pour Marine Le Pen, contre 42,47% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Brue-Auriac comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité en hausse à Brue-Auriac : une incidence sur les municipales Reflet d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Brue-Auriac, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,00 % en 2024 (dernières données en date), rapportant à la ville 59 040 € la même année, contre 284 100 euros récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Son taux à Brue-Auriac est passé à un peu moins de 31,49 % en 2024 (contre 15,00 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Brue-Auriac a atteint 819 euros en 2024 (contre 674 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Brue-Auriac Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Brue-Auriac se sont révélés très éclairants concernant la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Brue auriac une equipe pour aujourd'hui et pour demain' a sans surprise engrangé 350 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Brue-Auriac, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Le défi lors des résultats de ces élections municipales sera de savoir si une véritable opposition réussit à s'organiser contre cette mainmise. L'annonce des candidatures fournit d'ores et déjà un élément de réponse très clair.