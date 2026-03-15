Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruges

Tête de listeListe
Michaël Gisquet
Michaël Gisquet Liste divers centre
UNE VOIX POUR BRUGES
  • Michaël Gisquet
  • Marie Malick
  • Eric Lefebvre
  • Patricia Groussin
  • Clément Ribeiro
  • Raymonde Hosteins
  • Alexandre Molas
  • Cécile Fidry
  • Didier Mora
  • Laurence Norbert
  • Frédéric Duval
  • Delphine Lacombe
  • Bertrand Hospital
  • Aude Roland
  • Joseph Martins
  • Céline Gbarssin
  • Laurent Gaureau
  • Aurélie Audebert
  • François Prunier
  • Anne-Marie Ben Sussan
  • Jean-Robert Barbe
  • Sophia Laroche
  • Patrick Boucheron
  • Stéphanie Nonanta
  • Stéphane Rouveyrol
  • Sabrina Braud
  • Kegham Chahinian
  • Karen Blanchard
  • Stéphan Mastail
  • Adeline Ferchaud
  • Nicolas Grenier
  • Clotilde Chauveau
  • Pascal Muller
  • Marie Renoult
  • Jean-Jacques Aïm
Frederic Giro
Frederic Giro Liste divers gauche
Bruges à coeur
  • Frederic Giro
  • Valérie Quesada
  • Pierre Chamouleau
  • Céline Perreau
  • Gonzalo Chacon
  • Sabrina Junqua
  • Morade Abriche
  • Bernadette Cendrès
  • Romain Mesnil
  • Anaïs Corre
  • Gautier Baudin
  • Agnès Boyer
  • Frederic Clermont
  • Melanie Latry
  • Nicolas Courtioux
  • Michèle Yon
  • Adrien Defendi
  • Catherine Fleuroux
  • Daniel Gillard
  • Anne Boscaini
  • Jean-Denis Dubois
  • Karine Benezech
  • Julien Hueso
  • Magali Pieters
  • José Barata
  • Celia Torrao
  • Enzo Julian
  • Sylvie Descamps
  • Moussa Diop
  • Ines Andron
  • Anthony Delage
  • Sylvaine Meynieux
  • Eliott Doussaint--Debien
  • Catherine Bouche
  • Fabien Catoire
  • Brigitte Terraza
  • Gérard Aynié
Fabienne Dumas
Fabienne Dumas Liste divers droite
ENSEMBLE BOUGEONS BRUGES
  • Fabienne Dumas
  • Eric Veissier
  • Corinne Renard
  • Grégory Nau
  • Sophie Buzy-Debat
  • Jean Tortella
  • Myriam Duclerc
  • Philippe Leverne
  • Angéline Brau
  • Romain Bachelot
  • Maïté Brun
  • David Vevaud
  • Johanna Nuytens
  • Nicolas Auché
  • Lucie Akra
  • Jean-François Crestia
  • Charlotte Barrau
  • Stéphane Parisy
  • Anne-Marie Weber
  • Marc Raynaud
  • Maud Triplet
  • Antoine Desnos
  • Annie Hadamar
  • Maxime Rives
  • Véronique Lemaire
  • Thierry Coffinet
  • Rose Clouzet
  • Daniel Jurado
  • Anaïs Millet
  • David Esfandi
  • Sylvie Vigneau
  • Sébastien Monget-Sarrail
  • Murielle Leclerc
  • Denis Jouanno
  • Marguerite Silva
  • Loïc Curier
  • Charlette Carricart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Terraza
Brigitte Terraza (26 élus) Bruges notre ville 		2 446 56,39%
  • Brigitte Terraza
  • Frédéric Giro
  • Isabelle Desbordes
  • Sébastien Bringtown
  • Bernadette Cendrés
  • Gérard Aynié
  • Nathalie Grin
  • Pierre Chamouleau
  • Emmanuelle Lamarque
  • Gonzalo Chacon
  • Catherine Cestari
  • Fabrice Fresquet
  • Stéphanie Violeau
  • José Barata
  • Géraldine Trouve
  • Fabien Catoire
  • Valérie Quesada
  • Roger Calofer
  • Isabelle Plana
  • Kévin Lacarrere
  • Michèle Yon
  • Thierry Dubuisson
  • Isabelle Besson
  • Frédéric Clermont
  • Monique Castet
  • Pierre Chastang
Hortense Chartier
Hortense Chartier (7 élus) Bruges s'unit ! 		1 891 43,60%
  • Hortense Chartier
  • Guillaume Bourrouilh-Parege
  • Delphine Lacombe
  • Marc Raynaud
  • Corinne Renard
  • Grégory Nau
  • Aurélie Dausseing Audebert
Participation au scrutin Bruges
Taux de participation 36,17%
Taux d'abstention 63,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 465

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Terraza
Brigitte Terraza Bruges notre ville 		2 116 47,40%
Hortense Chartier
Hortense Chartier Avec vous pour bruges ! 		879 19,69%
Philippe Seguineaud
Philippe Seguineaud Faire ensemble bruges autrement 		859 19,24%
Guillaume Bourrouilh-Parege
Guillaume Bourrouilh-Parege Bruges en mieux ++ 		610 13,66%
Participation au scrutin Bruges
Taux de participation 37,17%
Taux d'abstention 62,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 576

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte Terraza
Brigitte Terraza (25 élus) Bruges notre ville 		3 439 52,27%
  • Brigitte Terraza
  • Jean-Denis Dubois
  • Nathalie Grin
  • Guillaume Bourrouilh-Parege
  • Bernadette Cendrés
  • Frédéric Giro
  • Isabelle Besson
  • Gérard Aynié
  • Emmanuelle Lamarque
  • Didier Pouvreau
  • Catherine Cestari
  • Jean Tortella
  • Marie Roumilhac
  • José Barata
  • Christine Colson-Tabouret
  • Pierre Chastang
  • Lucie Belrain
  • Pierre Chamouleau
  • Stéphanie Violeau
  • Jean-Robert Barbé
  • Isabelle Desbordes
  • Jean Battini
  • Agnès Dupont
  • Nicolas Trezeguet
  • Sylvie Descamps
Éric Veissier
Éric Veissier (8 élus) Un pour tous, tous pour bruges 		3 140 47,72%
  • Éric Veissier
  • Fabienne Dumas
  • Philippe Seguineaud
  • Céline Esteve
  • Emmanuel Cella
  • Myriam Duclerc
  • Gérard Bourg
  • Emmanuelle Petit-Chotard
Participation au scrutin Bruges
Taux de participation 65,64%
Taux d'abstention 34,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,62%
Nombre de votants 6 898

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