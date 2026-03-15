Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bruges sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bruges.
L'actu des élections municipales 2026 à Bruges
12:10 - Jusqu'à quelle heure voter à Bruges (33520) ?
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de Bruges sont les suivants : de 8 h à 19 h en continu. Ce dimanche 15 mars 2026, les 14 019 électeurs de Bruges sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Lors des municipales précédentes, le second tour n’a pas eu lieu à la date prévue en raison du Covid-19. Il avait été reporté de trois mois. Ci-dessous, il est possible de retrouver la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Bruges. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruges
|Tête de listeListe
|
Michaël Gisquet
Liste divers centre
UNE VOIX POUR BRUGES
|
|
Frederic Giro
Liste divers gauche
Bruges à coeur
|
|
Fabienne Dumas
Liste divers droite
ENSEMBLE BOUGEONS BRUGES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Terraza (26 élus) Bruges notre ville
|2 446
|56,39%
|
|Hortense Chartier (7 élus) Bruges s'unit !
|1 891
|43,60%
|
|Participation au scrutin
|Bruges
|Taux de participation
|36,17%
|Taux d'abstention
|63,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 465
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Terraza Bruges notre ville
|2 116
|47,40%
|Hortense Chartier Avec vous pour bruges !
|879
|19,69%
|Philippe Seguineaud Faire ensemble bruges autrement
|859
|19,24%
|Guillaume Bourrouilh-Parege Bruges en mieux ++
|610
|13,66%
|Participation au scrutin
|Bruges
|Taux de participation
|37,17%
|Taux d'abstention
|62,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 576
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brigitte Terraza (25 élus) Bruges notre ville
|3 439
|52,27%
|
|Éric Veissier (8 élus) Un pour tous, tous pour bruges
|3 140
|47,72%
|
|Participation au scrutin
|Bruges
|Taux de participation
|65,64%
|Taux d'abstention
|34,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,62%
|Nombre de votants
|6 898
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