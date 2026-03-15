Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges : les infos en direct

Programme de Michaël Gisquet à Bruges (UNE VOIX POUR BRUGES)

Michaël Gisquet

Michaël Gisquet est un candidat engagé pour les élections municipales de 2026 à Bruges. Son parcours professionnel, allant de la vente à la direction de magasin, lui a permis d'acquérir une solide expérience de terrain. Il prône le dialogue et la transparence, souhaitant impliquer les citoyens dans les décisions qui les concernent.

Engagement et Proximité

Le projet de Michaël Gisquet repose sur des convictions claires : la sécurité, le dynamisme local et la solidarité. Il souhaite travailler avec une équipe compétente pour répondre aux besoins des familles, des professionnels et des associations. Son approche se veut réaliste et ancrée dans le quotidien des habitants de Bruges.

Une Équipe Libre

La campagne met en avant une équipe 100% libre, sans alliances partisanes, qui se concentre uniquement sur les besoins des habitants. Cette équipe est composée de citoyens engagés, prêts à relever les défis de demain. Leur objectif est de faire de Bruges une ville où il fait bon vivre pour tous.

Participer et Agir

Le projet encourage la participation des citoyens, valorisant leurs idées et leurs projets. Michaël Gisquet et son équipe s'engagent à apporter des solutions concrètes basées sur les réalités quotidiennes des habitants. Ils souhaitent améliorer ce qui fonctionne déjà tout en gérant l'argent public avec exigence et respect.