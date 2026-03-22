Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges : les résultats du 2e tour

Programme de Michaël Gisquet à Bruges (UNE VOIX POUR BRUGES)

Michaël Gisquet

Michaël Gisquet est un candidat engagé dans la vie de la commune de Bruges. Son parcours professionnel, allant de la gestion de magasin à l'entrepreneuriat, lui a permis d'acquérir une solide expérience sur le terrain. Il prône le dialogue et la transparence dans ses interactions avec les citoyens.

Engagement local

Le projet de Michaël Gisquet repose sur des convictions fondamentales : la sécurité, le dynamisme local et la solidarité. Il souhaite travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs de la ville, y compris les familles, les professionnels et les associations. Son ambition est de mettre son expérience au service d'un projet réaliste et concret pour Bruges.

Une équipe libre

La candidature de Michaël Gisquet est soutenue par une équipe 100% libre, sans alliances partisanes. Cette équipe est composée de citoyens engagés, prêts à s'adapter aux défis de demain. Leur objectif est de faire de Bruges une ville où il fait bon vivre pour tous.

Participation citoyenne

Le projet met l'accent sur la participation des habitants dans le processus décisionnel. Les idées et projets des citoyens sont prioritaires, et leur avis compte réellement. Michaël Gisquet et son équipe s'engagent à apporter des solutions concrètes basées sur les réalités quotidiennes des Brugeais.