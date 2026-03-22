Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bruges

Le deuxième tour des élections municipales à Bruges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Michaël Gisquet
Michaël Gisquet Liste divers centre
UNE VOIX POUR BRUGES
  • Michaël Gisquet
  • Marie Malick
  • Eric Lefebvre
  • Patricia Groussin
  • Clément Ribeiro
  • Raymonde Hosteins
  • Alexandre Molas
  • Cécile Fidry
  • Didier Mora
  • Laurence Norbert
  • Frédéric Duval
  • Delphine Lacombe
  • Bertrand Hospital
  • Aude Roland
  • Joseph Martins
  • Céline Gbarssin
  • Laurent Gaureau
  • Aurélie Audebert
  • François Prunier
  • Anne-Marie Ben Sussan
  • Jean-Robert Barbe
  • Sophia Laroche
  • Patrick Boucheron
  • Stéphanie Nonanta
  • Stéphane Rouveyrol
  • Sabrina Braud
  • Kegham Chahinian
  • Karen Blanchard
  • Stéphan Mastail
  • Adeline Ferchaud
  • Nicolas Grenier
  • Clotilde Chauveau
  • Pascal Muller
  • Marie Renoult
  • Jean-Jacques Aïm
Frederic Giro
Frederic Giro Liste divers gauche
Bruges à coeur
  • Frederic Giro
  • Valérie Quesada
  • Pierre Chamouleau
  • Céline Perreau
  • Gonzalo Chacon
  • Sabrina Junqua
  • Morade Abriche
  • Bernadette Cendrès
  • Romain Mesnil
  • Anaïs Corre
  • Gautier Baudin
  • Agnès Boyer
  • Frederic Clermont
  • Melanie Latry
  • Nicolas Courtioux
  • Michèle Yon
  • Adrien Defendi
  • Catherine Fleuroux
  • Daniel Gillard
  • Anne Boscaini
  • Jean-Denis Dubois
  • Karine Benezech
  • Julien Hueso
  • Magali Pieters
  • José Barata
  • Celia Torrao
  • Enzo Julian
  • Sylvie Descamps
  • Moussa Diop
  • Ines Andron
  • Anthony Delage
  • Sylvaine Meynieux
  • Eliott Doussaint--Debien
  • Catherine Bouche
  • Fabien Catoire
  • Brigitte Terraza
  • Gérard Aynié
Fabienne Dumas
Fabienne Dumas Liste divers droite
ENSEMBLE BOUGEONS BRUGES
  • Fabienne Dumas
  • Eric Veissier
  • Corinne Renard
  • Grégory Nau
  • Sophie Buzy-Debat
  • Jean Tortella
  • Myriam Duclerc
  • Philippe Leverne
  • Angéline Brau
  • Romain Bachelot
  • Maïté Brun
  • David Vevaud
  • Johanna Nuytens
  • Nicolas Auché
  • Lucie Akra
  • Jean-François Crestia
  • Charlotte Barrau
  • Stéphane Parisy
  • Anne-Marie Weber
  • Marc Raynaud
  • Maud Triplet
  • Antoine Desnos
  • Annie Hadamar
  • Maxime Rives
  • Véronique Lemaire
  • Thierry Coffinet
  • Rose Clouzet
  • Daniel Jurado
  • Anaïs Millet
  • David Esfandi
  • Sylvie Vigneau
  • Sébastien Monget-Sarrail
  • Murielle Leclerc
  • Denis Jouanno
  • Marguerite Silva
  • Loïc Curier
  • Charlette Carricart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bruges

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic GIRO
Frederic GIRO (Ballotage) Bruges à coeur 		3 222 41,32%
Fabienne DUMAS
Fabienne DUMAS (Ballotage) ENSEMBLE BOUGEONS BRUGES 		2 537 32,53%
Michaël GISQUET
Michaël GISQUET (Ballotage) UNE VOIX POUR BRUGES 		2 039 26,15%
Participation au scrutin Bruges
Taux de participation 54,72%
Taux d'abstention 45,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 8 005

Source : ministère de l’Intérieur

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