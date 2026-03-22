Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bruges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bruges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bruges.
L'actu des élections municipales 2026 à Bruges
11:53 - Que disaient les résultats des élections à Bruges la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Bruges, c'est Frederic Giro (Divers gauche) qui est arrivé en tête avec 41,32 % des votes. À sa suite, Fabienne Dumas (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 32,53 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Michaël Gisquet, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Bruges, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 45,28 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bruges
Le deuxième tour des élections municipales à Bruges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Michaël Gisquet
Liste divers centre
UNE VOIX POUR BRUGES
|
|
Frederic Giro
Liste divers gauche
Bruges à coeur
|
|
Fabienne Dumas
Liste divers droite
ENSEMBLE BOUGEONS BRUGES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bruges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic GIRO (Ballotage) Bruges à coeur
|3 222
|41,32%
|Fabienne DUMAS (Ballotage) ENSEMBLE BOUGEONS BRUGES
|2 537
|32,53%
|Michaël GISQUET (Ballotage) UNE VOIX POUR BRUGES
|2 039
|26,15%
|Participation au scrutin
|Bruges
|Taux de participation
|54,72%
|Taux d'abstention
|45,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|8 005
Source : ministère de l’Intérieur
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