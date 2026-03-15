Résultat municipale 2026 à Bruges (33520) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bruges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bruges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic GIRO
Frederic GIRO Bruges à coeur 		3 222 41,32%
Fabienne DUMAS
Fabienne DUMAS ENSEMBLE BOUGEONS BRUGES 		2 537 32,53%
Michaël GISQUET
Michaël GISQUET UNE VOIX POUR BRUGES 		2 039 26,15%
Participation au scrutin Bruges
Taux de participation 54,72%
Taux d'abstention 45,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 8 005

Source : ministère de l’Intérieur

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