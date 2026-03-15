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19:21 - Bruges : démographie, élections et perspectives d'avenir La composition démographique et la situation socio-économique de Bruges façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,61% de 60 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 724 € par mois montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 10321 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (21,54%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,95%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (48,54%), témoignent d'une population instruite à Bruges, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Quelle est la place du RN à Bruges ? Le RN récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Bruges il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 16,73% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 30,14% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 14,56% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Bruges comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 24,66% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 27,01% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,50% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 62,83 % d'abstention à Bruges L'affluence dans les isoloirs de Bruges constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour cette municipale 2026. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 4 576 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 37,17 %, une mobilisation modeste, en pleine pandémie à l'époque. N'oublions pas que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français participent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 80,07 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 58,68 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,62 % au premier tour, contre 49,64 % en 2022. Décortiquer ces variations lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Bruges comme une contrée assez participative en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment Bruges a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Thomas Cazenave (Ensemble !) avait enlevé au premier tour des législatives à Bruges au printemps 2024 avec 34,38%. Céline Papin (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 31,42%. Le second round n'a pas changé grand chose, Thomas Cazenave culminant à 39,78% des suffrages exprimés dans la commune. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à Bruges avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (24,66%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 19,42% des suffrages. Le panorama politique de Bruges a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Les électeurs de Bruges avaient clairement privilégié le centre il y a 4 ans La physionomie politique de Bruges laisse apparaître une place forte du courant central. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bruges voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 34,90% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,96%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,86% pour Emmanuel Macron, contre 30,14% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bruges portaient leur choix sur Thomas Cazenave (Ensemble !) avec 36,40% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,08%.

12:58 - Les contribuables de Bruges se prononceront-ils sur la question fiscale ? Du côté de la fiscalité locale de Bruges, la somme moyenne payée par ménage imposable a représenté environ 1 431 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 1 514 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à 49,79 % en 2024 (contre 32,33 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 762 400 euros en 2024, loin des 8,2703 millions d'euros (8 270 300 € très exactement) enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 22,33 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Brigitte Terraza à Bruges Se pencher sur les scores des dernières municipales à Bruges peut s'avérer édifiant. Au terme du premier tour, Brigitte Terraza (Divers gauche) a imposé son rythme en obtenant 47,40% des voix. Juste derrière, Hortense Chartier (Divers droite) a capté 879 voix (19,69%). Philippe Seguineaud (Divers centre) suivait, glanant 859 électeurs (19,24%). Un différentiel considérable. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Brigitte Terraza l'a finalement emporté avec 2 446 suffrages (56,39%), face à Hortense Chartier s'adjugeant 43,60% des électeurs. L'avance de départ s'est consolidée et encore renforcée, aboutissant à une victoire nette. En dépit du fait que Hortense Chartier a gagné le pari des ralliements en ajoutant 1 012 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Divers gauche a sans doute tiré parti des votes des listes éliminées. Pour ce scrutin de 2026 à Bruges, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat. L'équipe des challengers se doit coûte que coûte d'afficher un score plus élevé dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.