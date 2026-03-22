Résultat de l'élection municipale 2026 à Brumath : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brumath [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brumath sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brumath.
L'actu des élections municipales 2026 à Brumath
11:45 - Eric Jeuch largement en tête de la municipale la semaine dernière
Eric Jeuch a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Brumath dimanche dernier, avec 44,08 % des votes. Dans son sillage, Thierry Wolfersberger a pris la position de dauphin avec 24,64 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Joëlle Suss pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Emilien Marchet, portant la nuance Divers gauche, a récolté 8,46 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. À noter que pour ce premier tour à Brumath, le rendez-vous électoral a vu 57,31 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brumath
Le deuxième tour des élections municipales à Brumath a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Jeuch
Liste Divers
BRUMATH UNIS VERS DEMAIN
|
|
Thierry Wolfersberger
Liste Divers
ENSEMBLE PASSIONNEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brumath
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric JEUCH (Ballotage) BRUMATH UNIS VERS DEMAIN
|1 866
|44,08%
|Thierry WOLFERSBERGER (Ballotage) ENSEMBLE POUR BRUMATH
|1 043
|24,64%
|Joëlle SUSS (Ballotage) Brumath passionnément
|966
|22,82%
|Emilien MARCHET BRUMATH EN COMMUN
|358
|8,46%
|Participation au scrutin
|Brumath
|Taux de participation
|57,31%
|Taux d'abstention
|42,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,06%
|Nombre de votants
|4 333
Source : ministère de l’Intérieur
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