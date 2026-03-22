Résultat de l'élection municipale 2026 à Brumath : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Brumath

Le deuxième tour des élections municipales à Brumath a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Jeuch
Eric Jeuch Liste Divers
BRUMATH UNIS VERS DEMAIN
  • Eric Jeuch
  • Pauline Jung
  • Vincent Jung
  • Sylvie Hanns
  • Daniel Baumgartner
  • Anne Izacard
  • Daniel Husser
  • Fanny Klein
  • Christophe Wasser
  • Joëlle Schmitt
  • Bertrand Girard
  • Linda Kaddour
  • Victor Reymann
  • Evelyne Monka
  • Eric Reinner
  • Laetitia Loeffler
  • Raphaël Ganster
  • Codruta Ionescu-Ion
  • Jean-Guy Harnisch
  • Céline Friedrich
  • Claude Alexis Jegouzo
  • Tania Schneider
  • Laurent Jost-Walter
  • Cathy Weber Kapps
  • Claude Schmitt
  • Nathalie Carbiener
  • Romain Bourgault
  • Camille Schaff
  • Salvatore Vecchione
  • Marion Ruhlmann
  • Serkan Serbest
  • Laetitia Dansi
  • Ludovic Grussenmeyer
  • Marie Husser
  • Francis Dillmann
Thierry Wolfersberger
Thierry Wolfersberger Liste Divers
ENSEMBLE PASSIONNEMENT
  • Thierry Wolfersberger
  • Joëlle Suss
  • Jean Obrecht
  • Laetitia Girardo
  • Eric Vial
  • Valérie Bastian Zilliox
  • Bruno Wendling
  • Ariane Pitsilis
  • Isidore Halberg
  • Sophie Wendling
  • Olivier Terrien
  • Laurence Helmig
  • Jean-François Grasser
  • Christelle Nouan
  • Pierre Vogtenberger
  • Hanife Teke
  • Laurent Buffler
  • Pascale Ayard
  • Gilles Lang
  • Elodie Witkowski
  • Laurent Lumen
  • Estelle Ohl
  • Mathias Klein
  • Tiphanie Lavallart
  • Mathieu Fischbach
  • Véronique Sander
  • Théo Kocher
  • Nathalie Geaix Janel
  • Emanuel Pasquier
  • Melek Gulec Polattimur
  • Alfred Fessard
  • Tunui Tehetia
  • Yoan Odet
  • Clarisse Fischer
  • Régis Rott

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Brumath

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric JEUCH
Eric JEUCH (Ballotage) BRUMATH UNIS VERS DEMAIN 		1 866 44,08%
Thierry WOLFERSBERGER
Thierry WOLFERSBERGER (Ballotage) ENSEMBLE POUR BRUMATH 		1 043 24,64%
Joëlle SUSS
Joëlle SUSS (Ballotage) Brumath passionnément 		966 22,82%
Emilien MARCHET
Emilien MARCHET BRUMATH EN COMMUN 		358 8,46%
Participation au scrutin Brumath
Taux de participation 57,31%
Taux d'abstention 42,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 4 333

Source : ministère de l’Intérieur

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