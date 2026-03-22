Résultat municipale 2026 à Brunémont (59151) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brunémont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brunémont, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brunémont [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jonathan LOGEON (12 élus) BRUNEMONT NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
|202
|48,79%
|
|Clément LOCQUET (2 élus) Ensemble, agissons pour l'avenir de Brunémont
|119
|28,74%
|
|Eric LEMETTRE (1 élu) AGIR POUR BRUNEMONT
|93
|22,46%
|
|Participation au scrutin
|Brunémont
|Taux de participation
|82,62%
|Taux d'abstention
|17,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,18%
|Nombre de votants
|423
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Brunémont - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jonathan LOGEON (Ballotage) BRUNEMONT NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR
|186
|45,48%
|Clément LOCQUET (Ballotage) Ensemble, agissons pour l'avenir de Brunémont
|115
|28,12%
|Eric LEMETTRE (Ballotage) AGIR POUR BRUNEMONT
|108
|26,41%
|Participation au scrutin
|Brunémont
|Taux de participation
|82,23%
|Taux d'abstention
|17,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|421
Election municipale 2026 à Brunémont [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Brunémont sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brunémont.
L'actu des élections municipales 2026 à Brunémont
18:34 - Brunémont classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins
Organisées après la dissolution, les élections législatives à Brunémont avaient favorisé Thierry Tesson (Rassemblement National) avec 60,45% au premier tour, devant Frédéric Chéreau (Union de la gauche) avec 20,90%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thierry Tesson culminant à 72,95% des voix localement. Le rendez-vous des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Brunémont avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,93%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 7,30% des voix. Un bis repetita des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Quel était le résultat des dernières municipales à Brunémont ?
Quel bilan faut-il dresser de l'issue des municipales précédentes à Brunémont ? Soulignons que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de retenir plusieurs candidats. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Alain Dupont a remporté les meilleurs résultats avec 54,91% des soutiens, devançant Stéphane Anceaux qui a recueilli 54,62% des votes. Entre les deux premiers candidats, l'écart s'est révélé particulièrement infime. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Brunémont, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce cadre local très singulier. À noter que le principe des candidatures individuelles n'a cependant plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Brunémont
Comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le verdict se joue donc ce dimanche entre la liste de Eric Lemettre (DIV), Jonathan Logeon sous l'étiquette DIV et Clément Locquet sous l'étiquette DIV. À 18 heures, le bureau de vote de Brunémont ferme ses portes.
11:59 - Jonathan Logeon largement en tête de l'élection municipale dimanche dernier
Les élections municipales 2026 à Brunémont ont vu Jonathan Logeon arriver en tête il y a une semaine avec 45,48 % des voix. Dans son sillage, Clément Locquet est arrivé en deuxième position avec 28,12 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Pour compléter ce tableau, avec 26,41 %, Eric Lemettre pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Brunémont, le rendez-vous électoral a mobilisé 82,23 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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