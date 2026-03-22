Résultat municipale 2026 à Brunémont (59151) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brunémont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brunémont, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brunémont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan LOGEON
Jonathan LOGEON (12 élus) BRUNEMONT NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		202 48,79%
  • Jonathan LOGEON
  • Raymonde DORDAIN
  • Denis PAPIN
  • Juliette MORTELEC
  • Sacha SIEJEK
  • Auranne FORTES
  • Benoît BENMOUSSA
  • Bénédicte LOGEON
  • Henri CHWICKO
  • Marie-Christine PICQUETTE
  • Patrice KEDZIORA
  • Marie-Claude FRAPPART
Clément LOCQUET
Clément LOCQUET (2 élus) Ensemble, agissons pour l'avenir de Brunémont 		119 28,74%
  • Clément LOCQUET
  • Aline HALLÉ
Eric LEMETTRE
Eric LEMETTRE (1 élu) AGIR POUR BRUNEMONT 		93 22,46%
  • Eric LEMETTRE
Participation au scrutin Brunémont
Taux de participation 82,62%
Taux d'abstention 17,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 423

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Brunémont - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jonathan LOGEON
Jonathan LOGEON (Ballotage) BRUNEMONT NOTRE VILLAGE, NOTRE AVENIR 		186 45,48%
Clément LOCQUET
Clément LOCQUET (Ballotage) Ensemble, agissons pour l'avenir de Brunémont 		115 28,12%
Eric LEMETTRE
Eric LEMETTRE (Ballotage) AGIR POUR BRUNEMONT 		108 26,41%
Participation au scrutin Brunémont
Taux de participation 82,23%
Taux d'abstention 17,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 421

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