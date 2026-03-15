Résultat de l'élection municipale 2026 à Brunoy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Brunoy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Brunoy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Brunoy.
L'actu des élections municipales 2026 à Brunoy
12:07 - Jusqu'à quelle heure voter à Brunoy (91800) ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. En comparaison, le 15 mars 2020, le 1er tour des municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est disponible ci-dessous. Sachez également que les 18 bureaux de vote de la ville de Brunoy ferment leurs portes à 20 heures. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Brunoy dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brunoy
|Tête de listeListe
|
Jean-Michel Mathy
Liste d'union à gauche
BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE
|
|
Bruno Gallier
Liste divers droite
BRUNOY EVIDEMMENT
|
|
David Férot
Liste Divers
Une nouvelle énergie pour Brunoy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Gallier (28 élus) Brunoy gagnant 2020
|3 035
|55,99%
|
|Karim Sellami (4 élus) Brunoy verte et solidaire
|1 363
|25,14%
|
|Arnaud Degen (3 élus) Brunoy j'y crois
|1 022
|18,85%
|
|Participation au scrutin
|Brunoy
|Taux de participation
|33,32%
|Taux d'abstention
|66,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 552
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno Gallier (28 élus) Brunoy gagnant
|5 153
|55,63%
|
|Edouard Fournier (5 élus) Brunoy a de l'avenir
|2 793
|30,15%
|
|Marie-Thérèse Donzeau (2 élus) Brunoy bleu marine
|1 316
|14,20%
|
|Participation au scrutin
|Brunoy
|Taux de participation
|54,55%
|Taux d'abstention
|45,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,58%
|Nombre de votants
|9 606
Villes voisines de Brunoy
- Brunoy (91800)
- Ecole primaire à Brunoy
- Maternités à Brunoy
- Crèches et garderies à Brunoy
- Classement des collèges à Brunoy
- Salaires à Brunoy
- Impôts à Brunoy
- Dette et budget de Brunoy
- Climat et historique météo de Brunoy
- Accidents à Brunoy
- Délinquance à Brunoy
- Inondations à Brunoy
- Nombre de médecins à Brunoy
- Pollution à Brunoy
- Entreprises à Brunoy
- Prix immobilier à Brunoy