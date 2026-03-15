Résultat de l'élection municipale 2026 à Brunoy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Brunoy

Tête de listeListe
Jean-Michel Mathy
Jean-Michel Mathy Liste d'union à gauche
BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE
  • Jean-Michel Mathy
  • Fabienne Meurice
  • Jérôme Rittling
  • Francine Bobot
  • Jean-Marc Treuil
  • Elisabeth Reygades
  • Kile Olivier Yenge
  • Christine Dupont
  • Philippe Kerbiriou
  • Valérie Ettendorff
  • Thierry Reygades
  • Camille Gabbanelli
  • Fabrice Glikman Borella
  • Béatrice Tajan
  • Yannick Le Nezet
  • Camille Lamouche
  • Flavio Sellami
  • Solène Cottin
  • Ammar Khelfallah
  • Caroline Guesnon
  • Stéphane Fabe
  • Anne Olivia Verin
  • Emmanuel Pastor
  • Cécile Botlan
  • Riad Ait Belaid
  • Chloé Delcroix
  • Jamil Dekkar
  • Henriette Spiegel
  • Xavier Benoist
  • Aline Derenusson
  • Jean-Michel Roussel
  • Marie-Pierre Le Galludec
  • Edouard Fournier
  • Marie-Anne Varin
  • Pierre Bobot
  • Pascale Taelman
  • Jean Joskowicz
Bruno Gallier
Bruno Gallier Liste divers droite
BRUNOY EVIDEMMENT
  • Bruno Gallier
  • Valérie Ragot
  • Nicolas Dohin
  • Sandrine Lamiré
  • Jérôme Meunier
  • Nathalie Do Huu
  • Eric Adam
  • Nathalie Alcaraz
  • Dominique Sergi
  • Sylvia Cameira
  • Timotée Daviot
  • Claudine Rossignol
  • Eric Basset
  • Elisabeth Falou
  • Guillaume Peytavin
  • Françoise Jungfer Bouvier
  • Serafino Serravalle
  • Atidel Mehanneche
  • Serge Badens
  • Stephanie Auffray
  • Johnny Palma
  • Nelly Obambi
  • Dominique Eblé
  • Catherine Chabosson
  • Nicolas Courtot
  • Lydia Gauguin
  • Nicolas Hounton Bacchieri
  • Laure Martella Malrieu
  • Conrad Ganem
  • Sonia de Carvalho Nunes
  • Aurélien Judas
  • Maria de Martin
  • Dany Marcel
  • Sophie Halaoui
  • Vincent Pardo
  • Isabelle Mougnaud
  • Jean-Pierre Bonnin
David Férot
David Férot Liste Divers
Une nouvelle énergie pour Brunoy
  • David Férot
  • Audrey Lepage
  • Nourdine Sedrati
  • Myriam Mondon
  • Sylvain Vedrenne
  • Kim Ngoc Tran
  • Andréa Merciris
  • Sandrine Féghali
  • Victor Lecocq
  • Dominique Mège
  • Mickaël Khayat
  • Stéphanie Tesnière
  • Franck Fromet
  • Ana Da Silva Barros
  • Pascal Jacques Laroche
  • Evelyne Bertelli
  • Rachid Krichi
  • Marie-Hélène Mathey
  • Thierry Blanc
  • Raphaële Pellegrino
  • Rémy Saint-Genès
  • Natalia Propirnaia
  • Pierre Enault
  • Jacqueline Blanvillain
  • Julien Leclercq
  • Ha Thanh Thao Tran
  • Sébastien Cossé
  • Helene Fromaget
  • Roger Eric Merciris
  • Thi Thu Ha Nguyen
  • Andre Boudard
  • Dominique Dupont
  • Gérald Demogeot
  • Véronique Habib
  • Mourad Hammiche
  • Julia Gios
  • David Khayat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Gallier
Bruno Gallier (28 élus) Brunoy gagnant 2020 		3 035 55,99%
  • Bruno Gallier
  • Valérie Ragot
  • Eric Adam
  • Sandrine Lamiré
  • Jérôme Meunier
  • Marie-Hélène Euvrard
  • Timotée Daviot
  • Nathalie Magnin
  • Nicolas Dohin
  • Céline Pavillon
  • Dominique Sergi
  • Claudine Rossignol
  • Lionel Sentenac
  • Nathalie Alcaraz
  • François Farez
  • Clarisse André
  • Franck Pérois
  • Christie Gey
  • Manuel De Carvalho
  • Elisabeth Falou
  • Jean Fiorèse
  • Lucrèce Boussaïd Binazon
  • Dominique Esteve
  • Fatiha Akhsil
  • Nourdine Sedrati
  • Evelyne Bertelli
  • Guillaume Peytavin
  • Emma Cholet-Dupuis
Karim Sellami
Karim Sellami (4 élus) Brunoy verte et solidaire 		1 363 25,14%
  • Karim Sellami
  • Caroline Coll
  • Eric Basset
  • Henriette Spiegel
Arnaud Degen
Arnaud Degen (3 élus) Brunoy j'y crois 		1 022 18,85%
  • Arnaud Degen
  • Agnès Bonafous
  • Kile Olivier Yenge
Participation au scrutin Brunoy
Taux de participation 33,32%
Taux d'abstention 66,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 552

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno Gallier
Bruno Gallier (28 élus) Brunoy gagnant 		5 153 55,63%
  • Bruno Gallier
  • Valérie Ragot
  • Eric Adam
  • Martine Sureau
  • Dominique Chemla
  • Danielle Duverger
  • Dominique Sergi
  • Elisabeth Rozsa Guerin
  • Alain Iturri
  • Françoise Balu
  • Lionel Sentenac
  • Clarisse André
  • Jean-Claude Fraval
  • Marie-Hélène Euvrard
  • Christian Carre
  • Laurence Regnier
  • Omar Amaar
  • Sandrine Lamiré-Burtin
  • Yvan Benattar
  • Marie-Anne Varin
  • Timotée Daviot
  • Nathalie Magnin
  • Laurent Beteille
  • Christie Gey
  • Toufik Mehanneche
  • Dominique Koutzine
  • Manuel De Carvalho
  • Claudine Rossignol
Edouard Fournier
Edouard Fournier (5 élus) Brunoy a de l'avenir 		2 793 30,15%
  • Edouard Fournier
  • Chloé Delcroix
  • André Canas
  • Béatrice Tajan
  • Jérôme Meunier
Marie-Thérèse Donzeau
Marie-Thérèse Donzeau (2 élus) Brunoy bleu marine 		1 316 14,20%
  • Marie-Thérèse Donzeau
  • Benjamin Berthelot
Participation au scrutin Brunoy
Taux de participation 54,55%
Taux d'abstention 45,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,58%
Nombre de votants 9 606

Villes voisines de Brunoy

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