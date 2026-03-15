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19:21 - Brunoy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Brunoy est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 31,07% de cadres supérieurs pour 25 792 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. L'existence de 1 822 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (76,15%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 2 886 personnes (11,19%) apporte une richesse culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, près de 37,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1210,66 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour finir, à Brunoy, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

17:57 - Quelle est la place du RN à Brunoy ? Le mouvement lepéniste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Brunoy il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 13,80% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 29,97% au tour décisif. Le parti lepéniste restait en retrait dans la circonscription de la commune lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 22,68% aux élections européennes de juin 2024. Le mouvement lepéniste réalisait un score marginal ou presque.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Brunoy Les archives d'il y a six ans révèlent que 5 552 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Brunoy, soit un taux de participation de 33,32 %, un chiffre assez faible alors que le pays était touché par la pandémie du Covid. On observe pourtant traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 76,53 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 53,94 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,79 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,86 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une localité en retrait des urnes au regard des moyennes nationales. En parallèle de cette municipale de 2026, le degré de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Brunoy.

15:59 - Brunoy : le vote des électeurs l'année de la dissolution Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Brunoy demeurait à l'époque un paysage politique fragmenté, sans revirement par rapport à 2022. Lors des dernières élections européennes, le podium à Brunoy s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (22,68%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,41%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,34%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Bérenger Cernon (Union de la gauche) en tête du peloton avec 32,07% au premier tour, devant François Durovray (Divers droite) avec 31,51%. Le second round n'a pas changé grand chose, Bérenger Cernon culminant à 37,68% des voix dans la localité.

14:57 - Brunoy : des résultats particulièrement parlants lors des élections il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Brunoy plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,29% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 23,86%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 70,03% pour Emmanuel Macron, contre 29,97% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Brunoy portaient leur choix sur Nicolas Dupont-Aignan (Droite souverainiste) avec 28,45% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicolas Dupont-Aignan virant de nouveau en tête avec 59,09% des voix.

12:58 - Les contribuables de Brunoy se prononceront-ils sur les impôts ? Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Brunoy entre 2020 et 2024 la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 16,73 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 373 000 euros. Un apport qui est loin des 9,63534 millions d'euros récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Brunoy est passé à 40,33 % en 2024 (contre 22,95 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Brunoy a atteint environ 1 262 euros en 2024 contre 1 275 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Brunoy Les résultats des dernières municipales à Brunoy ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Bruno Gallier (Les Républicains) a coiffé ses adversaires au poteau en obtenant 3 035 voix (55,99%). À ses trousses, Karim Sellami (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 1 363 suffrages en sa faveur (25,14%). Arnaud Degen (Divers) était à la troisième place, réunissant 1 022 bulletins (18,85%). Ce triomphe au premier tour du candidat Les Républicains a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Brunoy, cette répartition historique des voix pose les bases. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.