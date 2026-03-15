Résultat municipale 2026 à Brunoy (91800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brunoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brunoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brunoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno GALLIER
Bruno GALLIER (28 élus) BRUNOY EVIDEMMENT 		4 764 55,66%
  • Bruno GALLIER
  • Valérie RAGOT
  • Nicolas DOHIN
  • Sandrine LAMIRÉ
  • Jérôme MEUNIER
  • Nathalie DO HUU
  • Eric ADAM
  • Nathalie ALCARAZ
  • Dominique SERGI
  • Sylvia CAMEIRA
  • Timotée DAVIOT
  • Claudine ROSSIGNOL
  • Eric BASSET
  • Elisabeth FALOU
  • Guillaume PEYTAVIN
  • Françoise JUNGFER BOUVIER
  • Serafino SERRAVALLE
  • Atidel MEHANNECHE
  • Serge BADENS
  • Stephanie AUFFRAY
  • Johnny PALMA
  • Nelly OBAMBI
  • Dominique EBLÉ
  • Catherine CHABOSSON
  • Nicolas COURTOT
  • Lydia GAUGUIN
  • Nicolas HOUNTON BACCHIERI
  • Laure MARTELLA MALRIEU
Jean-Michel MATHY
Jean-Michel MATHY (4 élus) BRUNOY VERTE ET SOLIDAIRE 		2 069 24,17%
  • Jean-Michel MATHY
  • Fabienne MEURICE
  • Jérôme RITTLING
  • Francine BOBOT
David FÉROT
David FÉROT (3 élus) Une nouvelle énergie pour Brunoy 		1 726 20,17%
  • David FÉROT
  • Audrey LEPAGE
  • Nourdine SEDRATI
Participation au scrutin Brunoy
Taux de participation 50,85%
Taux d'abstention 49,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 8 716

Source : ministère de l’Intérieur

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