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19:19 - Tendances démographiques et électorales à Brussieu : ce qu'il faut savoir Dans les rues de Brussieu, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 378 habitants répartis dans 586 logements, ce bourg présente une densité de 204 habitants/km². Avec 97 entreprises, Brussieu est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (84,64%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 22,22% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 35,52% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 560,95 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Brussieu, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Brussieu Le parti à la flamme était absent au moment de la dernière bataille municipale à Brussieu en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,37% des votes lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 46,14% lors du tour final. Le parti lepéniste n'avait pas percé dans la circonscription de la commune lors des législatives la même année. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,16% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 39,20% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 44,74% le dimanche suivant.

16:58 - Brussieu : des résultats d'ordinaire marqués par la participation En parallèle de ces municipales de 2026, le degré de la participation pèsera sur les résultats de Brussieu. Il y a six ans, le tour de chauffe des municipales avait vu 32,23 % des inscrits se déplacer aux urnes dans la commune, une mobilisation modeste. 291 votants s'étaient alors manifestés alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote à cause du Covid-19. S'agissant d'élire leur maire, les élections locales demeurent pourtant historiquement, avec les présidentielles, des scrutins où les électeurs se mobilisent le plus massivement. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 83,35 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une participation de 49,03 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 75,79 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 62,78 % des électeurs. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire se révèle donc sensiblement comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Brussieu La physionomie politique de Brussieu a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Lors des européennes, le podium à Brussieu s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,16%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,36%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,90%). Les élections des députés à Brussieu près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Cecile Patout (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 39,20% au premier tour, devant Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 27,47%. Au second tour, c'est en revanche Thomas Gassilloud (Ensemble !) qui a doublé son adversaire avec 55,26% des suffrages exprimés.

14:57 - Brussieu affichait un paysage particulier lors des dernières élections Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Brussieu portaient leur choix sur Thomas Gassilloud (Ensemble !) avec 31,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Thomas Gassilloud virant de nouveau en tête avec 54,34% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat qui avait précédé, les citoyens de Brussieu plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,37% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 25,67%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,86% pour Emmanuel Macron, contre 46,14% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Fiscalité stable à Brussieu : un impact sur le scrutin municipal Illustration d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Brussieu, le taux de la taxe d'habitation est passé à 10,50 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 7 200 €. Une somme bien en-dessous des quelque 126 400 euros perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Brussieu s'est établi à environ 24,86 % en 2024 (contre 13,31 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne nationale, approchant les 40 %. Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Brussieu a atteint 383 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 373 € quatre ans auparavant.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Brussieu ? L'étude des résultats des municipales de 2020 à Brussieu est riche d'enseignements. Sans aucune opposition, la liste menée par Catherine Lotte a sans surprise rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Brussieu, cette répartition historique des voix pose les bases. À l'occasion des résultats des élections, le défi sera de voir si une opposition réussit à s'organiser. Un indice est sans doute fourni dans la liste officielle des candidats.