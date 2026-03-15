Résultat municipale 2026 à Brussieu (69690) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Brussieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Brussieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Brussieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine LOTTE
Catherine LOTTE (12 élus) ENSEMBLE POUR BRUSSIEU-LAGIE 		398 56,94%
  • Catherine LOTTE
  • Michel VENET
  • Sonia SIMON
  • Serge Michel Georges RUIZ
  • Bernadette VOLAY
  • Nicolas EFKARPIDIS
  • Nathalie LIEBERGUTH
  • Pascal THIZY
  • Danielle VENET
  • Bernard JUNET
  • Cynthia CHAPUS
  • Fernando DE SOUSA
David DELACOURT
David DELACOURT (3 élus) BRUSSIEU, LA GIRAUDIERE, C'EST VOUS, C'EST NOUS 		301 43,06%
  • David DELACOURT
  • Christelle PIERRE
  • Alexandre CAMBRODON
Participation au scrutin Brussieu
Taux de participation 74,30%
Taux d'abstention 25,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 714

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Brussieu