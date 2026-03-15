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19:16 - Élections à Bruyères-et-Montbérault : l'impact des caractéristiques démographiques Devant le bureau de vote de Bruyères-et-Montbérault, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 762 logements pour 1 419 habitants, la densité de la commune est de 122 habitants/km². Ses 96 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 433 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (83,07%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 41,62% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 31,87% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 56,72 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Bruyères-et-Montbérault, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Bruyères-et-Montbérault Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste pour la dernière municipale à Bruyères-et-Montbérault il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 29,71% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron sur le plan local avec 49,58% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 26,94% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme arrachait 43,63% des voix locales. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 44,70% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 43,38% pour le parti à la flamme. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Dragon.

16:58 - Quelle participation attendre à Bruyères-et-Montbérault aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche à Bruyères-et-Montbérault, le premier round de l'élection municipale avait vu 35,18 % des inscrits aller jusqu'aux isoloirs dans la commune, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte de pandémie de coronavirus. Les municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un moment où les Français votent le plus souvent. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 75,62 %. La participation aux législatives, chiffrée quant à elle à 54,06 % en 2022, a largement évolué pour atteindre 73,21 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 60,47 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Le nombre de bulletins dans les urnes de Bruyères-et-Montbérault constituera en conséquence un gros enjeu pour cette élection municipale 2026.

15:59 - Comment Bruyères-et-Montbérault a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le panorama politique de Bruyères-et-Montbérault a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Bruyères-et-Montbérault avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,70%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 15,42% des votes. Nicolas Dragon (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Bruyères-et-Montbérault quelques semaines plus tard avec 43,38%. Damien Delavenne (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 31,17%. Les citoyens tranchaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, qui n'aura pas de second tour

14:57 - Bruyères-et-Montbérault : regard sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Bruyères-et-Montbérault accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,71%, devant Emmanuel Macron crédité de 29,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,42% pour Emmanuel Macron, contre 49,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Bruyères-et-Montbérault plébiscitaient Aude Bono-Vandorme (Ensemble !) avec 33,39% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aude Bono-Vandorme virant de nouveau en tête avec 56,37% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Bruyères-et-Montbérault comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Évolution de la pression fiscale : les données de Bruyères-et-Montbérault Tandis que les impôts locaux ont grimpé à Bruyères-et-Montbérault entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 18,00 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 27 300 euros environ, contre 324 700 € récoltés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Bruyères-et-Montbérault atteint désormais environ 44,02 % en 2024 (contre 12,30 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Bruyères-et-Montbérault s'est établi à 833 euros en 2024 contre 577 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Agir Ensemble Pour Bruyeres Et Montberault" grande gagnante des dernières municipales à Bruyères-et-Montbérault Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Bruyères-et-Montbérault ? Unique liste en présence, 'Agir ensemble pour bruyeres et montberault' menée par Marie-Pierre Tokarski a sans surprise obtenu 100,00% des soutiens dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Bruyères-et-Montbérault, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. Après ce scrutin sans réelle confrontation, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La publication des candidats (voir ci-dessous) apporte d'ores et déjà un début de réponse très clair.