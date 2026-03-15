Résultat municipale 2026 à Bruyères-et-Montbérault (02860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bruyères-et-Montbérault a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bruyères-et-Montbérault, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruyères-et-Montbérault [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé MONCOURTOIS
Hervé MONCOURTOIS (12 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BRUYÈRES ET MONTBÉRAULT 		391 51,38%
  • Hervé MONCOURTOIS
  • Josiane MOURAIN
  • Michel FRANÇOIS
  • Christelle DIDIER
  • Nicolas BEAUDOIN
  • Béatrice MOREAU
  • Pierre KRZYZOSIAK
  • Nadine NOULET
  • Samuel PIERRET
  • Mégane RAGOT
  • Frédéric RAGOT
  • Audrey SAUVREZY
Marie-Pierre TOKARSKI
Marie-Pierre TOKARSKI (3 élus) S'ENGAGER ENSEMBLE POUR BRUYERES ET MONTBERAULT 		370 48,62%
  • Marie-Pierre TOKARSKI
  • Jean-Marc LHOMME
  • Annie VERCAEMPT
Participation au scrutin Bruyères-et-Montbérault
Taux de participation 72,88%
Taux d'abstention 27,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 774

Source : ministère de l’Intérieur

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