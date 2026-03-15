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19:21 - Analyse socio-économique de Bruyères-le-Châtel : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Bruyères-le-Châtel comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 738 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 214 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 080 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 215 résidents étrangers, représentant 5,75% de la population, participent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 46,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1134,45 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Bruyères-le-Châtel, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN monte-t-il à Bruyères-le-Châtel ? Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Bruyères-le-Châtel il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 23,10% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,22% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,63% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Bruyères-le-Châtel comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,09% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,87% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 40,44% le dimanche suivant.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Bruyères-le-Châtel aux municipales ? Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à Bruyères-le-Châtel sera capitale dans l'issue du scrutin. La mobilisation s'élevait à 50,78 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 84,09 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 59,25 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,00 % au premier tour, contre 55,87 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire s'affiche donc plutôt comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Comment a voté Bruyères-le-Châtel lors des dernières élections ? Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Bruyères-le-Châtel avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,09%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,60% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bruyères-le-Châtel avaient ensuite favorisé Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 35,87% au premier tour, devant Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avec 33,76%. Mais c'est finalement Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 59,56% des suffrages exprimés. La situation politique de Bruyères-le-Châtel a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Bruyères-le-Châtel ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bruyères-le-Châtel soutenaient en priorité Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 30,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,50% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bruyères-le-Châtel qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,96% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,10%. Lors de la finale de l'élection à Bruyères-le-Châtel, les électeurs accordaient 60,78% pour Emmanuel Macron, contre 39,22% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bruyères-le-Châtel laisse donc apparaître une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Quelle est l'évolution de la pression fiscale à Bruyères-le-Châtel depuis 2020 ? Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Bruyères-le-Châtel, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,05 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 44 800 €. Une somme bien en-dessous des 774 420 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Bruyères-le-Châtel a évolué pour se fixer à 31,24 % en 2024 (contre 14,87 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En outre, le foncier non bâti est toujours taxé à près de 44,03 % en 2024, sans changement sur la période (face à une moyenne en France tournant autour de 40 à 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, le taux voté s'est élevé à 10,48 % en 2024 (un pourcentage à confronter aux 9,5 % de moyenne nationale). Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bruyères-le-Châtel a atteint environ 799 euros en 2024 contre 687 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Bruyères-le-Châtel En 2020, qui avait remporté les municipales à Bruyères-le-Châtel ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Thierry Rouyer a pris la première place en récoltant 578 voix (53,76%). À ses trousses, Hervé Dejoux a obtenu 46,23% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Bruyères-le-Châtel, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp minoritaire devra démultiplier les scores ce dimanche afin de renverser cette suprématie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.