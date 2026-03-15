Résultat municipale 2026 à Bruyères-le-Châtel (91680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bruyères-le-Châtel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bruyères-le-Châtel, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruyères-le-Châtel [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Valérie PIQUE (23 élus) Bien vivre à Bruyères-le-Châtel
|946
|64,44%
|
|Djamel SOUDANI (4 élus) Imagine Bruyères
|522
|35,56%
|
|Participation au scrutin
|Bruyères-le-Châtel
|Taux de participation
|60,27%
|Taux d'abstention
|39,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|1 529
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Bruyères-le-Châtel [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Bruyères-le-Châtel en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Bruyères-le-Châtel
19:21 - Analyse socio-économique de Bruyères-le-Châtel : perspectives électorales
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les municipales à Bruyères-le-Châtel comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 738 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 214 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 1 080 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (84,41%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 215 résidents étrangers, représentant 5,75% de la population, participent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 46,11% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1134,45 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Bruyères-le-Châtel, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Le RN monte-t-il à Bruyères-le-Châtel ?
Le mouvement lepéniste n'avait pas concouru lors de la dernière municipale à Bruyères-le-Châtel il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 23,10% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 39,22% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 20,63% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Bruyères-le-Châtel comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,09% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 35,87% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 40,44% le dimanche suivant.
16:58 - Quelle mobilisation attendre à Bruyères-le-Châtel aux municipales ?
Pour ces municipales 2026, l'envie d'aller voter à Bruyères-le-Châtel sera capitale dans l'issue du scrutin. La mobilisation s'élevait à 50,78 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 84,09 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 59,25 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,00 % au premier tour, contre 55,87 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire s'affiche donc plutôt comme une contrée soucieuse de voter.
15:59 - Comment a voté Bruyères-le-Châtel lors des dernières élections ?
Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Bruyères-le-Châtel avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,09%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,60% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bruyères-le-Châtel avaient ensuite favorisé Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 35,87% au premier tour, devant Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avec 33,76%. Mais c'est finalement Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 59,56% des suffrages exprimés. La situation politique de Bruyères-le-Châtel a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - Qui a gagné les scrutins il y a 4 ans à Bruyères-le-Châtel ?
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Bruyères-le-Châtel soutenaient en priorité Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 30,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,50% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bruyères-le-Châtel qui s'était déroulée en amont était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,96% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 23,10%. Lors de la finale de l'élection à Bruyères-le-Châtel, les électeurs accordaient 60,78% pour Emmanuel Macron, contre 39,22% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Bruyères-le-Châtel laisse donc apparaître une municipalité de tradition centriste.
12:58 - Quelle est l'évolution de la pression fiscale à Bruyères-le-Châtel depuis 2020 ?
Illustration d'une pression fiscale en augmentation depuis 2020 à Bruyères-le-Châtel, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,05 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 44 800 €. Une somme bien en-dessous des 774 420 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales début 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Bruyères-le-Châtel a évolué pour se fixer à 31,24 % en 2024 (contre 14,87 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En outre, le foncier non bâti est toujours taxé à près de 44,03 % en 2024, sans changement sur la période (face à une moyenne en France tournant autour de 40 à 50 %). Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, le taux voté s'est élevé à 10,48 % en 2024 (un pourcentage à confronter aux 9,5 % de moyenne nationale). Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bruyères-le-Châtel a atteint environ 799 euros en 2024 contre 687 euros en début de mandat.
11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Bruyères-le-Châtel
En 2020, qui avait remporté les municipales à Bruyères-le-Châtel ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Thierry Rouyer a pris la première place en récoltant 578 voix (53,76%). À ses trousses, Hervé Dejoux a obtenu 46,23% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Bruyères-le-Châtel, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le camp minoritaire devra démultiplier les scores ce dimanche afin de renverser cette suprématie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Journée électorale à Bruyères-le-Châtel : les horaires des 3 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin va permettre de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. Pour rappel, le 1er tour des précédentes élections municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. Ci-dessous, vous pouvez vérifier la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Bruyères-le-Châtel. A noter que les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Bruyères-le-Châtel sont les suivants : de 8 h à 20 h. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Bruyères-le-Châtel dès leur parution.
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