Résultat municipale 2026 à Bruyères-le-Châtel (91680) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bruyères-le-Châtel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bruyères-le-Châtel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruyères-le-Châtel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie PIQUE
Valérie PIQUE (23 élus) Bien vivre à Bruyères-le-Châtel 		946 64,44%
  • Valérie PIQUE
  • Arnaud GIRARD
  • Valérie PAMART
  • Bruno GERVOT
  • Julie DURAND-DESHAYES
  • Mohamed EL HARI
  • Eusilia PALMA
  • Denis ROSILLETTE
  • Vanessa LEFEVRE
  • Christophe THOMAS
  • Sandrine DESSEIX-WERLE
  • Tony LOGEAIS
  • Sandrine RIBEIRO
  • Zacarias LAMEIRAS
  • Sabrina BOUDJEMA
  • Imade BOU-OUACHMA
  • Sylvie PREHU
  • Franck LABBE
  • Annabelle BACHELET
  • Ali BOUDJEMA
  • Aurore REUTER
  • Benjamin ANNEN
  • Alexandra DURAND
Djamel SOUDANI
Djamel SOUDANI (4 élus) Imagine Bruyères 		522 35,56%
  • Djamel SOUDANI
  • Emmanuelle CAMPANELLA
  • Denis BERNARD
  • Clémence VINCENT
Participation au scrutin Bruyères-le-Châtel
Taux de participation 60,27%
Taux d'abstention 39,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 1 529

Source : ministère de l’Intérieur

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