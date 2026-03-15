Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruyères-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruyères-sur-Oise

Tête de listeListe
Bernard Le Bon
Bernard Le Bon Liste divers gauche
AVENIR ENSEMBLE
  • Bernard Le Bon
  • Emmanuelle Mwongera
  • Antoine Deivassagayame
  • Elisabeth Chabot
  • Bruno Fouque
  • Sandra Pennont
  • Pierre-Heulier Oxybel
  • Urszula Betkowski
  • Erick Renaud
  • Véronique Courtot
  • Marvin Marié
  • Nelly Mignon
  • Beddredine Hamidouche
  • Myriam Lerebours
  • Emeric Le Bon Baratta
  • Lilia Louiza Dahmani
  • Yannick Gilles
  • Jessica Pellan
  • Mickaël Silva-Lasson
  • Maria Pilar Calvo Alvarez
  • Pierre Noel
  • Virginie Tacon
  • Alexandre Odorowski
  • Celya Lesoille
  • Jean-Christophe Meffert
  • Francine Lampin
  • Dominique Delcroix
  • Séverine Descauchereux
  • Odilon Ekue-Hettah

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Garbe
Alain Garbe (27 élus) Bruyeres avenir 		705 100,00%
  • Alain Garbe
  • Elisabeth Hubert
  • Bernard Le Bon
  • Elisabeth Chabot
  • Antoine Deivassagayame
  • Françoise Legrand
  • Jean-François Miguet
  • Muriel Le Goff
  • Pierre Gerard
  • Myriam Lerebours
  • Frederic Courtin
  • Emmanuelle Mwongera
  • Helier Oxybel
  • Sandra Pennont
  • Bruno Fouque
  • Edwige Logon
  • Fabien Langlois
  • Nadège Marcellus
  • Stéphane Joubert
  • Caroline Pruvost
  • Erick Renaud
  • Claire Passareira
  • Yannick Balbine
  • Nelly Mignon
  • Thomas Sevens
  • Véronique Courtot
  • Mustapha Azrine
Participation au scrutin Bruyères-sur-Oise
Taux de participation 30,61%
Taux d'abstention 69,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 798

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain Garbe
Alain Garbe (27 élus) Bruyeres avenir 		999 100,00%
  • Alain Garbe
  • Elisabeth Hubert
  • Bernard Le Bon
  • Elisabeth Chabot
  • Daniel Leray
  • Elisabeth Odorowski
  • Fabrice Dhaleine
  • Francoise Legrand
  • Jean-François Miguet
  • Muriel Le Goff
  • Pierre Gerard
  • Mélanie Doublet
  • Frédéric Courtin
  • Myriam Lerebours
  • Antoine Deivassagayame
  • Emmanuelle Mwongera
  • Jean-Marc Bellier
  • Sandrine Desreumaux
  • M'hamed Chelouh
  • Sophie Huge
  • Helier Oxybel
  • Sandra Grat
  • Cyril Roy
  • Edwige Logon
  • Daniel Coeurdevey
  • Rose-Marie Dhaleine
  • Jean-Pierre Combe
Participation au scrutin Bruyères-sur-Oise
Taux de participation 47,16%
Taux d'abstention 52,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 15,34%
Nombre de votants 1 180

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