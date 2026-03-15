Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruyères-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruyères-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bruyères-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bruyères-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Bruyères-sur-Oise
13:45 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Bruyères-sur-Oise
Tandis que les impôts locaux ont progressé à Bruyères-sur-Oise entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 20,54 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville près de 21 500 euros. Une somme bien en-dessous des 960 100 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Bruyères-sur-Oise est passé à environ 30,25 % en 2024 (contre 9,18 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bruyères-sur-Oise a représenté 979 euros en 2024 (contre 779 € en 2020).
11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections municipales 2020 à Bruyères-sur-Oise
Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore influencées par le résultat du dernier scrutin municipal à Bruyères-sur-Oise. Unique liste en présence, 'Bruyeres avenir' a logiquement engrangé 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bruyères-sur-Oise, cette dynamique pose les bases. L'intérêt cette année se portera sur la capacité d'une alternative à exister. L'annonce des candidatures fournit déjà un élément de réponse particulièrement clair.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Bruyères-sur-Oise
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Bruyères-sur-Oise sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens de Bruyères-sur-Oise sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral représente un temps fort de la vie démocratique locale. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Bruyères-sur-Oise. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruyères-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Bernard Le Bon
Liste divers gauche
AVENIR ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Garbe (27 élus) Bruyeres avenir
|705
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Bruyères-sur-Oise
|Taux de participation
|30,61%
|Taux d'abstention
|69,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|798
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain Garbe (27 élus) Bruyeres avenir
|999
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Bruyères-sur-Oise
|Taux de participation
|47,16%
|Taux d'abstention
|52,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|15,34%
|Nombre de votants
|1 180
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