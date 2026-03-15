Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruz : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruz

Tête de listeListe
Marie-Pierre Durand
Marie-Pierre Durand Liste divers gauche
Bruz avec vous
  • Marie-Pierre Durand
  • Jean-Baptiste Chevé
  • Marion Diaz
  • Bruno Delaunay
  • Marion Chevalier
  • Philippe Salmon
  • Gaëlle Pierre
  • Sylvain Collonge
  • Sacha Paris Linget
  • Jean-François Denoual
  • Marie-Laure Bourgoin
  • Bernard Marcel Ravaux
  • Marie Joudé
  • Gérard Joly
  • Oulfa Youssouf
  • Frédéric Chevalier
  • Anastazia Dancoisne
  • Andréa Rogel
  • Julie Barroin
  • Clément Le Garrec
  • Frédérique Berranger
  • Jean-Michel Lafond
  • Jamila El Younsi
  • Bertrand Leroy
  • Amel Zenati
  • Rémi Gandrillon
  • Odile Ricou
  • Thierry Sébire
  • Agnès Guyon Langlais
  • Erwan Kerjoant
  • Morgane Gorria
  • Geoffroy Belhenniche
  • Marie-Cécile Pinard
  • Florent Lebreton
  • Sylvie Guergnon
Jean-René Houssin
Jean-René Houssin Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR BRUZ
  • Jean-René Houssin
  • Emilie Vitter
  • Jean-Patrick Desguerets
  • Sylvie Lerussard
  • Patrick Roulle
  • Sylvie Briend
  • André Le Tulzo
  • Laure-Anne Daron
  • Gilles Daniel
  • Françoise Lotton
  • Philippe Pages
  • Perrine Delville
  • Stéphane Robert
  • Nathalie Lemosquet
  • Thomas de la Riviere
  • Huguette Dallemagne
  • Yves de Montzey
  • Lydie Andrin
  • Jérôme de Gayardon
  • Marie Demaret
  • Vincent Benjamin
  • Carol Leost
  • Fabrice Jan
  • Béatrix Hubert
  • Philippe Dohollou
  • Catherine Henninot
  • Guillaume Leveque
  • Laëtitia Schiffmacher
  • Sylvain Bertrand
  • Sophie Lize
  • François Rapilly
  • Magali Dano
  • Naoufal Hajjar
  • Wennemi Colliot
  • Alain Le Henaff

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Salmon
Philippe Salmon (26 élus) Bruz humaine audacieuse et écologique 		2 678 54,88%
  • Philippe Salmon
  • Gaëlle Pierre
  • Bertrand Leroy
  • Marion Chevalier
  • Julien Salliot
  • Catherine Almin
  • Jean-Baptiste Chevé
  • Sophie Tardivel
  • Bruno Delaunay
  • Marion Cozic
  • Alain Kermarrec
  • Marie-Pierre Durand
  • Gwenaël Hervé
  • Sylvie Marchais
  • Gérard Joly
  • Marie-Cécile Pinard
  • Bernard Ravaux
  • Isabelle Ory
  • Ronan Michel
  • Gaëlle Poulain
  • Jean Boutin
  • Gwénaëlle Sécher
  • François Sales
  • Corine Orhant
  • Jean-Michel Lafond
  • Aurélie Gaucher
Auguste Louapre
Auguste Louapre (7 élus) Unir pour agir 		2 201 45,11%
  • Auguste Louapre
  • Sylvie Briend
  • Vincent Saulnier
  • Sylvie Lerussard
  • Jean-Patrick Desguerets
  • Isabelle Letertre
  • Jean-René Houssin
Participation au scrutin Bruz
Taux de participation 39,29%
Taux d'abstention 60,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 064

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Auguste Louapre
Auguste Louapre (26 élus) Bruz active et entreprenante 		4 060 55,96%
  • Auguste Louapre
  • Sylvie Lerussard
  • Jean-Patrick Desguerets
  • Françoise Lhotellier
  • Vincent Saulnier
  • Isabelle Fixot
  • Jean-René Houssin
  • Sylvie Briend
  • Hugues Dollé
  • Isabelle Letertre
  • Gilles Poirot
  • Annie Leprince
  • Olivier Athanase
  • Marion Le Bahezre
  • Jean-Pierre Le Gall
  • Carol Leost
  • Emmanuel Foulon
  • Emmanuelle Bellec
  • Olivier Berthelot
  • Françoise Chassé
  • Julien Destremont
  • Sandrine Tanquerel
  • Gérard Tim
  • Claire-Chantal Charvet
  • Denis Morel
  • Patricia Guitton
Philippe Caffin
Philippe Caffin (7 élus) Bruz innovante et solidaire 		3 194 44,03%
  • Philippe Caffin
  • Isabelle Andro
  • Jacques Claverie
  • Catherine Dechar
  • Jean-François Durand
  • Gwenaelle Boussard-Guillemer
  • Luc Hurtaud
Participation au scrutin Bruz
Taux de participation 63,24%
Taux d'abstention 36,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,68%
Nombre de votants 7 531

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