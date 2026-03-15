Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruz : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bruz [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bruz sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bruz.
L'actu des élections municipales 2026 à Bruz
12:06 - Jusqu'à quelle heure voter à Bruz (35170) ?
Ce dimanche 15 mars, les 13 837 électeurs de Bruz sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. À titre de rappel, le 1er tour des précédentes élections municipales s'est tenu de façon controversée en mars 2020, en pleine pandémie de covid. Consultez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Bruz. A noter que les 16 bureaux de vote de la ville de Bruz ferment leurs portes à 18 h pour le dépouillement. Recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Bruz dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bruz
|Tête de listeListe
|
Marie-Pierre Durand
Liste divers gauche
Bruz avec vous
|
|
Jean-René Houssin
Liste divers droite
UN NOUVEL ÉLAN POUR BRUZ
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Salmon (26 élus) Bruz humaine audacieuse et écologique
|2 678
|54,88%
|
|Auguste Louapre (7 élus) Unir pour agir
|2 201
|45,11%
|
|Participation au scrutin
|Bruz
|Taux de participation
|39,29%
|Taux d'abstention
|60,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 064
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Auguste Louapre (26 élus) Bruz active et entreprenante
|4 060
|55,96%
|
|Philippe Caffin (7 élus) Bruz innovante et solidaire
|3 194
|44,03%
|
|Participation au scrutin
|Bruz
|Taux de participation
|63,24%
|Taux d'abstention
|36,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,68%
|Nombre de votants
|7 531
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