Résultat de l'élection municipale 2026 à Bry-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bry-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bry-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bry-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Bry-sur-Marne
12:09 - Jusqu'à quelle heure voter à Bry-sur-Marne ?
Les élections municipales offrent la possibilité aux votants de Bry-sur-Marne de se prononcer sur les défis qui concernent leur territoire. Pour rappel, Charles Aslangul a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Vous pouvez consulter ci-dessous la liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche à Bry-sur-Marne. Pour faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Bry-sur-Marne. Recevez gratuitement les résultats des élections municipales à Bry-sur-Marne dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bry-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Charles Aslangul
Liste des Républicains
Ensemble pour Bry
|
|
Etienne Renault
Liste divers droite
BIENFAIREBRYARD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles Aslangul (25 élus) Ensemble pour bry
|2 446
|51,72%
|
|Serge Godard (8 élus) Vivons bry
|2 283
|48,27%
|
|Participation au scrutin
|Bry-sur-Marne
|Taux de participation
|44,64%
|Taux d'abstention
|55,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 052
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles Aslangul Ensemble pour bry
|1 810
|38,70%
|Serge Godard Vivons bry
|1 443
|30,85%
|Emmanuel Gilles De La Londe Agir pour bry
|1 423
|30,43%
|Participation au scrutin
|Bry-sur-Marne
|Taux de participation
|42,88%
|Taux d'abstention
|57,12%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 855
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Spilbauer (25 élus) Bry demain
|3 097
|48,55%
|
|Charles Aslangul (5 élus) Génération bry 2014 : choisissons le meilleur pour bry
|2 024
|31,73%
|
|Johan Ankri (3 élus) Ensemble à bry pour un développement durable et solidaire
|1 257
|19,70%
|
|Participation au scrutin
|Bry-sur-Marne
|Taux de participation
|58,04%
|Taux d'abstention
|41,96%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,23%
|Nombre de votants
|6 660
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Spilbauer Bry demain
|2 643
|42,16%
|Charles Aslangul Génération bry 2014 : choisissons le meilleur pour bry
|1 714
|27,34%
|Johan Ankri Ensemble à bry pour un développement durable et solidaire
|1 283
|20,46%
|Thierry Brayard Un nouvel elan pour bry avec thierry brayard
|628
|10,01%
|Participation au scrutin
|Bry-sur-Marne
|Taux de participation
|57,44%
|Taux d'abstention
|42,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,90%
|Nombre de votants
|6 591
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