Résultat de l'élection municipale 2026 à Bry-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bry-sur-Marne

Tête de listeListe
Charles Aslangul
Charles Aslangul Liste des Républicains
Ensemble pour Bry
  • Charles Aslangul
  • Béatrice Mazzocchi
  • Rodolphe Cambresy
  • Sylvie Roby
  • Bruno Poignant
  • Virginie Pradal
  • Christophe Arzano
  • Valérie Rodd
  • Pierre Leclerc
  • Chrystel Deray
  • Olivier Zaninetti
  • Anne-Sophie Duguay
  • Didier Khoury
  • Sandra Carvalho
  • Laurent Tuil
  • Armelle Casse
  • Stefano Teillet
  • Djedjiga Issad
  • Didier Salaün
  • Rosa Saadi
  • Julien Parfond
  • Odile Mel
  • Albert Smietana
  • Muriel Ponie
  • Eric Couturier
  • Ambre Cuzin
  • Pierre Bertonniere
  • Vanessa Pecheux
  • Stéphane Adam
  • Géraldine Lucas-Mottaz
  • Sylvain Lemoult
  • Nicole Brocard-Simonetto
  • Wei Han Yu
  • Cécile Gohier
  • Augustin Kunga Mabola
Etienne Renault
Etienne Renault Liste divers droite
BIENFAIREBRYARD
  • Etienne Renault
  • Marie-Alice Mesureur
  • Serge Audinet
  • Claire Bonnivard
  • Robin Onghena
  • Luiza de Sena Amaral
  • Jean-François Engrand
  • Marie Bernadette Bon Giorno
  • Jean-Luc Dehiles
  • Maïssara Bacary
  • Sidney Meslien
  • Carmen Sessou
  • Didier Le Guevel
  • Amelie Brocard
  • Jean-Marc Ribas
  • Isabelle Lerond
  • Philippe Ducloy
  • Annie Marcilloux
  • Jacques Lubineau-Bigot
  • Catherine Bernard
  • Ishak Bacary
  • Sophie Ravassard
  • Gerard Bendahan
  • Catherine Gardeil
  • Michel Casaliggi
  • Mounia Bacary
  • Jean-Louis Dumas
  • Oulfa Bacary
  • Frederic Chochon
  • Nathalie Elisabeth Jourde
  • Clement Godard
  • Emilie Pascal-Burriez
  • Bruno Pierson
  • Serena Sessou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles Aslangul
Charles Aslangul (25 élus) Ensemble pour bry 		2 446 51,72%
  • Charles Aslangul
  • Véronique Chevillard
  • Bruno Poignant
  • Sylvie Roby
  • Rodolphe Cambresy
  • Béatrice Mazzocchi
  • Christophe Arzano
  • Chrystel Deray
  • Pierre Leclerc
  • Valérie Rodd
  • Olivier Zaninetti
  • Virginie Pradal
  • Julien Parfond
  • Anne-Sophie Duguay
  • Didier Khoury
  • Sandrine Bosch
  • Laurent Tuil
  • Nicole Brocard
  • Didier Salaün
  • Rosa Saadi
  • Stefano Teillet
  • Sandra Carvalho
  • Jean Antoine Gallego
  • Armelle Casse
  • Etienne Renault
Serge Godard
Serge Godard (8 élus) Vivons bry 		2 283 48,27%
  • Serge Godard
  • Karine Bastien-Cotard
  • Thierry Brayard
  • Isabelle Dujardin
  • Robin Onghena
  • Laure Marcoccia-Warin
  • Vincent Pinel
  • Sandrine Lalanne
Participation au scrutin Bry-sur-Marne
Taux de participation 44,64%
Taux d'abstention 55,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 052

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles Aslangul
Charles Aslangul Ensemble pour bry 		1 810 38,70%
Serge Godard
Serge Godard Vivons bry 		1 443 30,85%
Emmanuel Gilles De La Londe
Emmanuel Gilles De La Londe Agir pour bry 		1 423 30,43%
Participation au scrutin Bry-sur-Marne
Taux de participation 42,88%
Taux d'abstention 57,12%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 855

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Spilbauer
Jean-Pierre Spilbauer (25 élus) Bry demain 		3 097 48,55%
  • Jean-Pierre Spilbauer
  • Nathalie Delepaule
  • Jean Hildbrand
  • Myriam Mannarelli
  • Jean-Pierre Antonio
  • Audrey Gaudron
  • Emmanuel Gilles De La Londe
  • Karine Cotard
  • Eric Levet-Labry
  • Isabelle Moncoiffet
  • Loris D'aloia
  • Isabelle Dalleau
  • Jean-Pierre Arnault
  • Marilyne Lantrain
  • Joël Barbier
  • Monique Roussel
  • Vincent Pinel
  • Nelly Beaumont
  • Bruno Poignant
  • Christine Decard
  • Frédéric Brunet
  • Séverine Barrandon
  • Patrick Reveillard
  • Gisèle Quiniou-Croizer
  • Regis Lacena
Charles Aslangul
Charles Aslangul (5 élus) Génération bry 2014 : choisissons le meilleur pour bry 		2 024 31,73%
  • Charles Aslangul
  • Joëlle Garcia
  • Gérard Fourneuf
  • Sandrine Mouthon
  • Rodolphe Cambresy
Johan Ankri
Johan Ankri (3 élus) Ensemble à bry pour un développement durable et solidaire 		1 257 19,70%
  • Johan Ankri
  • Josyne Genne
  • Christian Boueilh
Participation au scrutin Bry-sur-Marne
Taux de participation 58,04%
Taux d'abstention 41,96%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,23%
Nombre de votants 6 660

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Spilbauer
Jean-Pierre Spilbauer Bry demain 		2 643 42,16%
Charles Aslangul
Charles Aslangul Génération bry 2014 : choisissons le meilleur pour bry 		1 714 27,34%
Johan Ankri
Johan Ankri Ensemble à bry pour un développement durable et solidaire 		1 283 20,46%
Thierry Brayard
Thierry Brayard Un nouvel elan pour bry avec thierry brayard 		628 10,01%
Participation au scrutin Bry-sur-Marne
Taux de participation 57,44%
Taux d'abstention 42,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,90%
Nombre de votants 6 591

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