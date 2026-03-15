En direct

19:20 - Buchelay : municipales et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Buchelay se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 3 364 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 381 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 873 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (86,84%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Buchelay incarne une communauté diversifiée, avec ses 291 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 52,23% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 815,79 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Buchelay, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Les données clés du vote RN à Buchelay Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Buchelay il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 19,50% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 35,24% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 21,16% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Buchelay comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 30,13% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 28,67% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 36,17% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Buchelay ? Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Buchelay sera essentielle dans le dénouement du scrutin. Les archives de 2020 indiquent que 668 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 32,70 %, un chiffre assez faible alors que l'épidémie de Covid-19 perturbait la population. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 1 580 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,19 % de participation. Alors que les législatives de 2022 avaient attiré 46,76 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 70,51 %. Juste avant, le scrutin européen avait réuni 51,98 % des citoyens locaux. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une contrée où la participation peine à décoller au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Buchelay, les élections d'il y a deux ans en faveur de la gauche Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Buchelay avait en effet vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (32,26%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 30,13% des voix. Benjamin Lucas (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Buchelay après la dissolution de l'Assemblée avec 42,37%. Cyril Nauth (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 28,67%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Benjamin Lucas culminant à 63,83% des votes sur place.

14:57 - Les électeurs de Buchelay avaient franchement opté pour la gauche il y a 4 ans Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Buchelay tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 37,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,08%. Lors de la finale de l'élection à Buchelay, les électeurs accordaient 64,76% pour Emmanuel Macron, contre 35,24% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Buchelay accordaient leurs suffrages à Benjamin Lucas (Nupes) avec 33,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,97% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Buchelay se positionne comme un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - La commune de Buchelay a généralement augmenté les impôts Avec la montée des prélèvements locaux à Buchelay, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 10,65 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 12 010 €. Une recette bien loin des 482 040 € engrangés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Buchelay atteint désormais 27,39 % en 2024 (contre 13,32 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Buchelay a atteint environ 2 523 euros en 2024 (contre 1 482 € en 2020).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Buchelay Les résultats des élections municipales il y a six ans à Buchelay ont fourni un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Unique liste en présence, 'Buchelay, un territoire citoyen' menée par Paul Martinez a sans surprise engrangé 574 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Buchelay, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. À la suite de cette élection sans réelle compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un élément de réponse assez clair a déjà été apporté avec l'annonce des candidatures.