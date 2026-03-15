Résultat municipale 2026 à Buchelay (78200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Buchelay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buchelay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buchelay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane TREMBLAY
Stéphane TREMBLAY (19 élus) Buchelay, commune d'avenir 		766 65,64%
  • Stéphane TREMBLAY
  • Charlotte BARRAUD
  • Alain DEFRESNE
  • Laetitia CARBONNE
  • Emmanuel ALZAR
  • Aurélie DOURAIS
  • Philippe MILON
  • Alexandrine DETLING
  • Mattéo DUBARRY MILANO
  • Jemima CHARINI
  • Soufiane EL BAILLAL
  • Fatna CHEIKH
  • Nicolas LAROCHE
  • Eva KAZMIERCZAK-LAFAUCHE
  • Abdelkbir BINOUCHE
  • Michèle MUSSARD
  • Rachid CHEKROUNI
  • Vanessa MORTIEZ
  • Mohamed DRIF
Zakia SMAÏL
Zakia SMAÏL (4 élus) BUCHELAY SOLIDAIRE 		401 34,36%
  • Zakia SMAÏL
  • Karim TALEB
  • Célia FERREIRA CAPITAO
  • Richard RUIZ
Participation au scrutin Buchelay
Taux de participation 58,53%
Taux d'abstention 41,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 1 215

Source : ministère de l’Intérieur

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