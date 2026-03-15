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19:16 - Analyse socio-économique de Buchères : perspectives électorales Dans les rues de Buchères, les élections s'achèvent. Avec une population de 1 959 habitants répartis dans 900 logements, cette localité présente une densité de 274 habitants/km². Ses 139 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 587 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (90,11%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,75% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 39,52% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 869,17 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. En résumé, à Buchères, les enjeux locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Buchères Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Buchères il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 34,72% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 56,24% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 34,66% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste validait 46,73% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 44,36% pour les européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 50,21% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 54,08% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Valérie Bazin-Malgras.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Buchères au crible En marge de la municipale, l'état de l'abstention pèsera lourdement sur les résultats de Buchères. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 66,77 % des électeurs (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de coronavirus pesait sur l'événement. Il est pourtant communément admis que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 22,38 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 49,85 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 29,74 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 42,54 %. Cette photographie de la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Buchères : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Buchères s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, confortant encore un peu plus son positionnement historique. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Buchères avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 44,36% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Buchères avaient ensuite propulsé aux avants-postes Albéric Ferrand (Rassemblement National) avec 50,21% au premier tour, devant Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) avec 26,96%. Le second round n'a pas changé grand chose, Albéric Ferrand culminant à 54,08% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - À Buchères, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le Rassemblement national Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Buchères portaient leur choix sur Evelyne Henry (RN) avec 34,66% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,27% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Buchères qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 34,72% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,24% pour Marine Le Pen, contre 43,76% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Buchères comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les impôts ont-ils augmenté à Buchères avant les élections municipales de 2026 ? Du côté de la fiscalité de Buchères, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 870 € en 2024 (données les plus récentes) contre 754 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 40,60 % en 2024 (contre 20,58 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 9 950 € de recettes en 2024, loin des 283 700 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,87 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Philippe Gundall s'est imposé à Buchères Étudier les scores du dernier scrutin municipal à Buchères peut se révéler intéressant. Unique liste en présence, la liste menée par Philippe Gundall a sans surprise recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Faute d'opposition, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Buchères, cet équilibre pose les bases. Un mandat après cette élection sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux centraux. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).