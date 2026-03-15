Résultat municipale 2026 à Buchères (10800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Buchères a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buchères, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buchères [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GUNDALL
Philippe GUNDALL (15 élus) Ensemble Pour Buchères 		459 55,43%
  • Philippe GUNDALL
  • Catherine COUCHOT
  • Alain AMAT
  • Anne-Lise CUNY
  • Loïc BOSSUAT
  • Émilie BOUDHINA
  • Philippe FAIVRE
  • Chantal BROQUET
  • Jacky LEROY
  • Peggy FOURNY
  • Bernard SAVOURAT
  • Audrey CANTIN
  • Jessy RANCE
  • Déborah DEREINS
  • Bruno BOUGEROL
Frederic HUBERT
Frederic HUBERT (4 élus) BUCHERES ENSEMBLE 		369 44,57%
  • Frederic HUBERT
  • Stephanie TROCHET
  • Christian KOTNIK
  • Laurence PLUMON
Participation au scrutin Buchères
Taux de participation 57,60%
Taux d'abstention 42,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 853

Source : ministère de l’Intérieur

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