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19:19 - Élections à Bucquoy : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Bucquoy peut-elle influencer les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,08%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (71,52%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,11%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 704 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,93%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (9,53%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bucquoy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,61% des résidents titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

17:57 - Rassemblement national à Bucquoy : les données clés Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Bucquoy en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 44,82% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 61,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 37,91% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 55,48% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 56,62% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 61,07% pour le mouvement lepéniste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Aux dernières municipales, 38,19 % d'abstention à Bucquoy En ce jour de municipale à Bucquoy, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. La fuite des électeurs s'élevait à 38,19 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un taux particulièrement faible alors que le coronavirus faisait hésiter le pays. Les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les Français votent le plus souvent. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 24,59 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 45,89 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,98 %, loin des 54,06 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent former une commune où l'abstention est contenue au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Bucquoy a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (56,62%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Bucquoy accordaient leurs suffrages à Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avec 61,07% au premier tour. Aucun second tour n'était d'ailleurs nécessaire dans la circonscription.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Bucquoy il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Bucquoy s'affirme comme un sol très favorable aux idées nationalistes. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bucquoy plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 44,82% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 21,89%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,84% pour Marine Le Pen, contre 38,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Bucquoy plébiscitaient Emmanuel Blairy (RN) avec 37,91% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Emmanuel Blairy virant de nouveau en tête avec 55,48% des voix.

12:58 - Retour sur l'évolution des impôts locaux à Bucquoy En matière d'impôts locaux à Bucquoy, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 568 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 397 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 41,65 % en 2024 (contre près de 19,39 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 8 700 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 108 850 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 11,74 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Bucquoy Dans la ville de Bucquoy, les configurations politiques locales sont encore à ce jour marquées par le résultat des dernières municipales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Anne-Marie Barbier a terminé en tête en recueillant 54,67% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Eugène Delambre a recueilli 262 voix (45,32%). Cette victoire écrasante a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Bucquoy, cette dynamique a forcément orienté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.