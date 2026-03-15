Résultat municipale 2026 à Bucquoy (62116) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bucquoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bucquoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bucquoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eugène DELAMBRE
Eugène DELAMBRE (16 élus) Continuons de construire ensemble l'avenir de Bucquoy-Essarts 		469 66,24%
  • Eugène DELAMBRE
  • Catherine ACCART
  • Bruno VIENNE
  • Magalie BOUTEMY
  • Bernard FIEF
  • Manuella BERNASINSKI
  • Arnaud BARBET
  • Nathalie BISSETTE
  • Benjamin DALLE
  • Juliette DUNAJSKI
  • Luc ADAMS
  • Juliette PETIT
  • Laurent DHE
  • Fiona HERENT
  • Jules VARLET
  • Ghyslaine LEMAIRE
Anne-Marie BARBIER
Anne-Marie BARBIER (3 élus) TOUS ACTEURS DE NOTRE VILLAGE ! 		239 33,76%
  • Anne-Marie BARBIER
  • Laurent MUCHEMBLED
  • Virginie THERLIER
Participation au scrutin Bucquoy
Taux de participation 68,72%
Taux d'abstention 31,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 738

Source : ministère de l’Intérieur

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