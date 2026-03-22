Résultat municipale 2026 à Buire-Courcelles (80200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buire-Courcelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buire-Courcelles, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buire-Courcelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Evelyne LENAIN
Evelyne LENAIN (9 élus) Une energie nouvelle pour Buire-Courcelles 		73 52,90%
  • Evelyne LENAIN
  • Frédéric GAUDEFROY
  • Clémence GAUCHIN
  • Clément WADBLED
  • Anita LEGRAND
  • Grégoire VAN EECKE
  • Maëva DUFRANCATELLE
  • Maxime PATTE
  • Aurélie HÉ
Melanie DAVID
Melanie DAVID (2 élus) Ensemble pour Buire Courcelles 		65 47,10%
  • Melanie DAVID
  • Alexandre BLONDÉ
Participation au scrutin Buire-Courcelles
Taux de participation 86,50%
Taux d'abstention 13,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 141

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Buire-Courcelles - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Evelyne LENAIN
Evelyne LENAIN (Ballotage) Une energie nouvelle pour Buire-Courcelles 		60 50,00%
Melanie DAVID
Melanie DAVID (Ballotage) Ensemble pour Buire Courcelles 		60 50,00%
Participation au scrutin Buire-Courcelles
Taux de participation 79,75%
Taux d'abstention 20,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,85%
Nombre de votants 130

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