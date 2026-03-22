Résultat municipale 2026 à Buire-Courcelles (80200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buire-Courcelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buire-Courcelles, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buire-Courcelles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Evelyne LENAIN (9 élus) Une energie nouvelle pour Buire-Courcelles
|73
|52,90%
|
|Melanie DAVID (2 élus) Ensemble pour Buire Courcelles
|65
|47,10%
|
|Participation au scrutin
|Buire-Courcelles
|Taux de participation
|86,50%
|Taux d'abstention
|13,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|141
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Buire-Courcelles - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Evelyne LENAIN (Ballotage) Une energie nouvelle pour Buire-Courcelles
|60
|50,00%
|Melanie DAVID (Ballotage) Ensemble pour Buire Courcelles
|60
|50,00%
|Participation au scrutin
|Buire-Courcelles
|Taux de participation
|79,75%
|Taux d'abstention
|20,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,85%
|Nombre de votants
|130
Election municipale 2026 à Buire-Courcelles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Buire-Courcelles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Buire-Courcelles.
L'actu des élections municipales 2026 à Buire-Courcelles
18:35 - Buire-Courcelles : retour sur les élections de 2024
Organisées après la dissolution, les élections législatives à Buire-Courcelles avaient propulsé aux avants-postes Yaël Menache (Rassemblement National) avec 54,95% au premier tour, devant Loïc Folleat (Ensemble !) avec 23,42%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire. Lors des européennes en amont, le résultat à Buire-Courcelles s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (52,75%), devançant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,19%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (12,09%). Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Buire-Courcelles s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Buire-Courcelles
Dans la commune de Buire-Courcelles, les jeux de pouvoir politiques locaux sont toujours influencés par le verdict des dernières élections. Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non par des listes, offrant aux votants l'opportunité de panacher. Dès le premier tour, 7 candidats ont par ailleurs été élus. Lors de ce premier tour, Frédéric Gaudefroy a obtenu la première place avec 85 voix (64,39%). Ensuite, Alexandre Blondé a capté 56,06% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Alain Peraire, obtenant 54,54% des suffrages. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 9 participants. Pour ce scrutin décisif, Evelyne Lenain a rassemblé 69 suffrages (57,98%), suivi par Melanie David rassemblant 54,62% des électeurs inscrits et Robert Belmant réunissant 52,94% des suffrages. Les résultats finaux sont restés très proches. Au moment des municipales 2026 à Buire-Courcelles, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration si singulière. Depuis une refonte du mode de scrutin, il faut toutefois préciser que le scrutin par listes paritaires s'est imposé à l'échelle nationale, interdisant désormais les candidatures individuelles.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Buire-Courcelles pour le 2e tour ?
Comme le précise la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs doivent donc départager Melanie David avec la liste "Ensemble Pour Buire Courcelles" (DIV) et Evelyne Lenain, à la tête de "Une Energie Nouvelle Pour Buire-Courcelles" (DIV) ce dimanche. Pour aller voter, les habitants de la ville seront en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Buire-Courcelles.
11:59 - Un premier constat à Buire-Courcelles avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Buire-Courcelles, le vote s'est soldé par une participation de 79,75 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Evelyne Lenain qui a pris la pole position avec 50,00 % des suffrages exprimés. Ensuite, Melanie David a pris la position de dauphine avec 50,00 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents.
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