Résultat municipale 2026 à Buironfosse (02620) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buironfosse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buironfosse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buironfosse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane ALLOT
Stéphane ALLOT (12 élus) Ensemble, une nouvelle énergie pour demain 		311 49,84%
  • Stéphane ALLOT
  • Mélody MANESSE
  • Geoffrey YUSIF
  • Dominique ROBERT
  • Dominique PREVOST
  • Valérie LEFEVRE
  • Yann RAMOLU
  • Nelly FAUCHART
  • Jean Marie SUIN
  • Manon MARIT
  • Laurent FAUCHART
  • Florine TROCHAIN
Jean-Claude PASCUAL
Jean-Claude PASCUAL (2 élus) ENSEMBLE POUR UN AVENIR COMMUN 		168 26,92%
  • Jean-Claude PASCUAL
  • Jeanne-Marie MANESSE
Jonathan BODCHON
Jonathan BODCHON (1 élu) UNIR,AGIR,CONSTRUIRE 		145 23,24%
  • Jonathan BODCHON
Participation au scrutin Buironfosse
Taux de participation 80,20%
Taux d'abstention 19,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 636

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Buironfosse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane ALLOT
Stéphane ALLOT (Ballotage) Ensemble, une nouvelle énergie pour demain 		285 46,95%
Jean-Claude PASCUAL
Jean-Claude PASCUAL (Ballotage) ENSEMBLE POUR UN AVENIR COMMUN 		182 29,98%
Jonathan BODCHON
Jonathan BODCHON (Ballotage) UNIR,AGIR,CONSTRUIRE 		140 23,06%
Participation au scrutin Buironfosse
Taux de participation 80,33%
Taux d'abstention 19,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 637

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