Résultat municipale 2026 à Buironfosse (02620) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buironfosse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buironfosse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buironfosse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane ALLOT (12 élus) Ensemble, une nouvelle énergie pour demain
|311
|49,84%
|
|Jean-Claude PASCUAL (2 élus) ENSEMBLE POUR UN AVENIR COMMUN
|168
|26,92%
|
|Jonathan BODCHON (1 élu) UNIR,AGIR,CONSTRUIRE
|145
|23,24%
|
|Participation au scrutin
|Buironfosse
|Taux de participation
|80,20%
|Taux d'abstention
|19,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|636
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Buironfosse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane ALLOT (Ballotage) Ensemble, une nouvelle énergie pour demain
|285
|46,95%
|Jean-Claude PASCUAL (Ballotage) ENSEMBLE POUR UN AVENIR COMMUN
|182
|29,98%
|Jonathan BODCHON (Ballotage) UNIR,AGIR,CONSTRUIRE
|140
|23,06%
|Participation au scrutin
|Buironfosse
|Taux de participation
|80,33%
|Taux d'abstention
|19,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|637
Election municipale 2026 à Buironfosse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Buironfosse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Buironfosse.
L'actu des élections municipales 2026 à Buironfosse
18:35 - Buironfosse : retour sur le vote de l'année de la dissolution
Les Européennes du printemps 2024 à Buironfosse avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (60,87%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 8,15% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Buironfosse avaient ensuite placé en tête Eddy Casterman (Extrême droite) avec 62,24% au premier tour, devant Jean-Louis Bricout (Divers gauche) avec 33,12%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi confirmé que Buironfosse s'affirmait alors toujours comme une zone de flou électoral.
15:57 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Buironfosse
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Buironfosse se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Marie-Anne Wattier a décroché la tête du classement avec 56,75% des voix. Juste derrière, Jean-Claude Pascual a engrangé 224 voix (43,24%). Cette victoire sans appel de Marie-Anne Wattier a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Buironfosse, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Qui s'est qualifié à Buironfosse pour la finale de la municipale ?
Pour la suite de l'élection municipale à Buironfosse ce dimanche, les électeurs ont donc la mission de départager Jean-Claude Pascual, à la tête de "Ensemble Pour Un Avenir Commun" (DIV), Stéphane Allot sous l'étiquette DIV ("Ensemble, Une Nouvelle Énergie Pour Demain") et Jonathan Bodchon avec la liste "Unir,agir,construire" (DIV), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures officielles au deuxième tour cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la ville de Buironfosse seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de s'exprimer.
11:59 - Un premier constat à Buironfosse avec les résultats du 1er tour
Stéphane Allot a remporté le premier volet des élections municipales 2026 à Buironfosse il y a une semaine, avec 46,95 % des votes. Ensuite, Jean-Claude Pascual est arrivé en deuxième position avec 29,98 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jonathan Bodchon s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Buironfosse, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 80,33 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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